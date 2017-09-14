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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:48
Hotab написав:Banderlog
Здорів
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»?
Здорів)
ми й так забагато уділяли уваги моїй скромній персоні)
не все однозначно, є різні відтінки "законності")))
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:54
сказать мой ВУС срочьки?
ВОС 000 «Дегустатор технічних спиртів - комірник складу».
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Hotab
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Додано: Суб 03 тра, 2025 13:01
Hotab написав:
сказать мой ВУС срочьки?
ВОС 000 «Дегустатор технічних спиртів - комірник складу».
Дурачёк, тебя даже в генделике не пропустят без очереди, про "массандру" поговорим?
п.с. у вас её не было , не МИГи
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Vadim_
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Додано: Суб 03 тра, 2025 13:03
Vadim_
про "массандру" поговорим?
Під генделем в Дніпрі вже ніхто не хоче розмовляти з тобою?
Тоді сам з собою. Он у мухи блог є. Заведи собі алкоблог.
у вас её не было
Як мені це пережити))
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Hotab
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