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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13745137461374713748
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:48

  Hotab написав:Banderlog
Здорів
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»? :D

Здорів)
ми й так забагато уділяли уваги моїй скромній персоні)
не все однозначно, є різні відтінки "законності"))) :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:54


сказать мой ВУС срочьки?


ВОС 000 «Дегустатор технічних спиртів - комірник складу».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:01

  Hotab написав:

сказать мой ВУС срочьки?


ВОС 000 «Дегустатор технічних спиртів - комірник складу».

Дурачёк, тебя даже в генделике не пропустят без очереди, про "массандру" поговорим?
п.с. у вас её не было , не МИГи
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:03

Vadim_

про "массандру" поговорим?


Під генделем в Дніпрі вже ніхто не хоче розмовляти з тобою? :lol:
Тоді сам з собою. Он у мухи блог є. Заведи собі алкоблог.

у вас её не было


Як мені це пережити))
Hotab
 
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  #<1 ... 13745137461374713748
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