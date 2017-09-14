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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13745137461374713748>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:19

Banderlog
Здорів
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:30

  Hotab написав:Water

Повітря-повітря з катеру це як?


Ну ракета так називається))
А прилаштували якось на катер. Який очевидно треба обладнати як мінімум теплопеленгатором (з охолодженням?) і системою цілевказання , яку буде використовувати оператор з землі))

По Су30 взагалі за межею розуміння. Бо вони ж рідко ходять на наднизькій висоті.

Ага , любят спалиться локатором
  Hotab написав: Ракета випущена зі стартовою швидкістю близькою до нуля (не з літака) , якій треба і розігнатись , і піднятись на висоту. І з нижніх щільніших шарів атмосфери (а не з Су27 на висоті 10км по такому ж самому літаку в розрідженій атмосфері).
Така ракета не буде мати великого радіусу дії.
Коротше якісь фантастичні речі. Не те що б не вірю, але це все неймовірно складні якісь речі.

Доробили, інший розгінний двигун ...

падизносившийся , тебе сказать мой ВУС срочьки?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 03 тра, 2025 12:42, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский предлагает перемирие на 30 дней с 7 мая.

Мы готовы начинать с 1, с 3, с 5 мая. Если ему нужна дата 7 мая - нам все равно. С 7 мая - 30 дней


Впервые в жизни хвалю
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:39

  Бетон написав:Зеленский предлагает перемирие на 30 дней с 7 мая.

Мы готовы начинать с 1, с 3, с 5 мая. Если ему нужна дата 7 мая - нам все равно. С 7 мая - 30 дней


Впервые в жизни хвалю

Аха , если бы не шашлыки то да, думать потрібно було раніше
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:48

  Hotab написав:Banderlog
Здорів
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»? :D

Здорів)
ми й так забагато уділяли уваги моїй скромній персоні)
не все однозначно, є різні відтінки "законності"))) :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:54


сказать мой ВУС срочьки?


ВОС 000 «Дегустатор технічних спиртів - комірник складу».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:38

  Hotab написав:Як мені це пережити))

Ніяк , держава в тебе вбухала податки трактористів а ти аказался не такой, галубой і алкаш
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:46

Vadim_

Підти в тцк і набити всім морди і підписати папір шо ти не афіцер і бажаю сьогодні в штурмовика і в акоп


Ти тоді перестанеш пиДти? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:52

  Hotab написав:Vadim_

Підти в тцк і набити всім морди і підписати папір шо ти не афіцер і бажаю сьогодні в штурмовика і в акоп


Ти тоді перестанеш пиДти? :D

З чього ти вирішило? З чього ці наративи про алкоголь? Хотаб з Холявою нашептали?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:19

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав

Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?


колеса

шибки
Vadim_
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