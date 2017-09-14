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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:19
Banderlog
Здорів
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»?
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Hotab
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:30
Hotab написав:Water
Повітря-повітря з катеру це як?
Ну ракета так називається))
А прилаштували якось на катер. Який очевидно треба обладнати як мінімум теплопеленгатором (з охолодженням?) і системою цілевказання , яку буде використовувати оператор з землі))
По Су30 взагалі за межею розуміння. Бо вони ж рідко ходять на наднизькій висоті.
Ага , любят спалиться локатором
Hotab написав:
Ракета випущена зі стартовою швидкістю близькою до нуля (не з літака) , якій треба і розігнатись , і піднятись на висоту. І з нижніх щільніших шарів атмосфери (а не з Су27 на висоті 10км по такому ж самому літаку в розрідженій атмосфері).
Така ракета не буде мати великого радіусу дії.
Коротше якісь фантастичні речі. Не те що б не вірю, але це все неймовірно складні якісь речі.
Доробили, інший розгінний двигун ...
падизносившийся , тебе сказать мой ВУС срочьки?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Суб 03 тра, 2025 12:42, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:35
Зеленский предлагает перемирие на 30 дней с 7 мая.
Мы готовы начинать с 1, с 3, с 5 мая. Если ему нужна дата 7 мая - нам все равно. С 7 мая - 30 дней
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:39
Бетон написав:
Зеленский предлагает перемирие на 30 дней с 7 мая.
Мы готовы начинать с 1, с 3, с 5 мая. Если ему нужна дата 7 мая - нам все равно. С 7 мая - 30 дней
Впервые в жизни хвалю
Аха , если бы не шашлыки то да, думать потрібно було раніше
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Vadim_
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:48
Hotab написав:Banderlog
Здорів
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»?
Здорів)
ми й так забагато уділяли уваги моїй скромній персоні)
не все однозначно, є різні відтінки "законності")))
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:54
сказать мой ВУС срочьки?
ВОС 000 «Дегустатор технічних спиртів - комірник складу».
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Hotab
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Додано: Суб 03 тра, 2025 13:38
Hotab написав:
Як мені це пережити))
Ніяк , держава в тебе вбухала податки трактористів а ти аказался не такой, галубой і алкаш
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Додано: Суб 03 тра, 2025 13:46
Vadim_
Підти в тцк і набити всім морди і підписати папір шо ти не афіцер і бажаю сьогодні в штурмовика і в акоп
Ти тоді перестанеш пиДти?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 13:52
Hotab написав:Vadim_
Підти в тцк і набити всім морди і підписати папір шо ти не афіцер і бажаю сьогодні в штурмовика і в акоп
Ти тоді перестанеш пиДти?
З чього ти вирішило? З чього ці наративи про алкоголь? Хотаб з Холявою нашептали?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 14:19
prodigy написав: Vadim_ написав: prodigy написав:
США не бажають поставляти Україні справні літаки, а віддають металобрухт,
потім Донні буде волати що і він теж щось допомагав
Именно , там ведь написано без двигателей и радаров а это одно из главных , что с них донорить?
колеса
шибки
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