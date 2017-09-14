Ну ракета так називається)) А прилаштували якось на катер. Який очевидно треба обладнати як мінімум теплопеленгатором (з охолодженням?) і системою цілевказання , яку буде використовувати оператор з землі))
По Су30 взагалі за межею розуміння. Бо вони ж рідко ходять на наднизькій висоті. Ракета випущена зі стартовою швидкістю близькою до нуля (не з літака) , якій треба і розігнатись , і піднятись на висоту. І з нижніх щільніших шарів атмосфери (а не з Су27 на висоті 10км по такому ж самому літаку в розрідженій атмосфері). Така ракета не буде мати великого радіусу дії. Коротше якісь фантастичні речі. Не те що б не вірю, але це все неймовірно складні якісь речі.
Після об'єднання Німеччини у 1990 році Німеччина та інші країни колишнього Варшавського договору виявили у себе великі запаси ракет Р-73, які НАТО позначає як AA-11 Archer, і дійшли висновку, що можливості Р-73/AA-11 були помітно недооцінені на Заході. Зокрема, було встановлено, що Р-73 є значно маневровішою і значно більш здатною щодо виявлення та відстеження цілей, ніж остання версія AIM-9 Sidewinder
*а) Голосование за РАМОЧНОЕ межправительственное соглашение - это Конституционно!
б) Проблема в возможных Штрафных Санкциях и регистрации фонда по законам штата Делавер... но это предмет Угоды между Правительствами... а не предмет голосования в Раде...
Рада - отвечает за межгосударственные соглашения... КМУ - по сути хозяйствующий субъект... и проблема в тех двух соглашениях, которые НЕ ИМЕЛИ ПРАВА подписывать...
Но даже если не подписали, а потом бы протянули через КМУ - это проблема.
За сим пат...
Рамочное соглашение - ЧИСТЫЙ ФУФЕЛ...
Проблема в том, на что УЖЕ согласился под роспись Кабмин... и Шмыгаль...
Разорвать не проблема... проблема в законах штата Делавер и штрафных санкциях...
Нет НИКОГО ВО ВСЕЛЕННОЙ, кто додумался бы СУВЕРЕННЫЙ Фонд своей страны регистрировать в оф-шоре другой страны...* (С) ______________________________ Все по полицях і більш, ніж зрозумілою мовою. Суто показ ситуації. Констатація. А от висновки з цих фактів, можна робити різні.
Але що точно це те, що наші можновладці дійсно унікальні.
"Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения. Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - акцентируется в сообщении.
Россия сознательно обстреливает Украину кассетными и термобарическими боеприпасами, чтобы кошмарить мирное население - терроризм в рафинированном виде