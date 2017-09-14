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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13746137471374813749>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:40

То лі лижі не їдуть, то лі ... ))) (с)

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»? :D


не все однозначно, є різні відтінки "законності"))) :wink:

З чим проблема? "Лижну" трасу закрили чи нема чим "лижі" змастити?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:51

  Hotab написав:Water

Повітря-повітря з катеру це як?


Ну ракета так називається))
А прилаштували якось на катер. Який очевидно треба обладнати як мінімум теплопеленгатором (з охолодженням?) і системою цілевказання , яку буде використовувати оператор з землі))

По Су30 взагалі за межею розуміння. Бо вони ж рідко ходять на наднизькій висоті. Ракета випущена зі стартовою швидкістю близькою до нуля (не з літака) , якій треба і розігнатись , і піднятись на висоту. І з нижніх щільніших шарів атмосфери (а не з Су27 на висоті 10км по такому ж самому літаку в розрідженій атмосфері).
Така ракета не буде мати великого радіусу дії.
Коротше якісь фантастичні речі. Не те що б не вірю, але це все неймовірно складні якісь речі.




Після об'єднання Німеччини у 1990 році Німеччина та інші країни колишнього Варшавського договору виявили у себе великі запаси ракет Р-73, які НАТО позначає як AA-11 Archer, і дійшли висновку, що можливості Р-73/AA-11 були помітно недооцінені на Заході. Зокрема, було встановлено, що Р-73 є значно маневровішою і значно більш здатною щодо виявлення та відстеження цілей, ніж остання версія AIM-9 Sidewinder

Носії:
Надводні безпілотні човни
Magura V5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-73
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:52

*а) Голосование за РАМОЧНОЕ межправительственное соглашение - это Конституционно!

б) Проблема в возможных Штрафных Санкциях и регистрации фонда по законам штата Делавер... но это предмет Угоды между Правительствами... а не предмет голосования в Раде...

Рада - отвечает за межгосударственные соглашения...
КМУ - по сути хозяйствующий субъект... и проблема в тех двух соглашениях, которые НЕ ИМЕЛИ ПРАВА подписывать...

Но даже если не подписали, а потом бы протянули через КМУ - это проблема.

За сим пат...

Рамочное соглашение - ЧИСТЫЙ ФУФЕЛ...

Проблема в том, на что УЖЕ согласился под роспись Кабмин... и Шмыгаль...

Разорвать не проблема... проблема в законах штата Делавер и штрафных санкциях...

Нет НИКОГО ВО ВСЕЛЕННОЙ, кто додумался бы СУВЕРЕННЫЙ Фонд своей страны регистрировать в оф-шоре другой страны...* (С)
______________________________
Все по полицях і більш, ніж зрозумілою мовою. Суто показ ситуації. Констатація.
А от висновки з цих фактів, можна робити різні.

Але що точно це те, що наші можновладці дійсно унікальні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:54

  Бетон написав:Зеленский предлагает перемирие на 30 дней с 7 мая.

Мы готовы начинать с 1, с 3, с 5 мая. Если ему нужна дата 7 мая - нам все равно. С 7 мая - 30 дней


Впервые в жизни хвалю

Но есть один тааакой маленький нюансик ... чтобы и Путин не только объявил перемирие, но и оно произошло в реальности со стороны Путина и России

Или ты хочешь, чтобы Украина перестала стрелять, а Россия не перестала ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия атаковала Харьков дронами с термобарическими боевыми частями (фото)
"Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения. Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - акцентируется в сообщении.


Россия сознательно обстреливает Украину кассетными и термобарическими боеприпасами, чтобы кошмарить мирное население - терроризм в рафинированном виде
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:59

  fler написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»? :D


не все однозначно, є різні відтінки "законності"))) :wink:

З чим проблема? "Лижну" трасу закрили чи нема чим "лижі" змастити?

Ну от ... а скільки розмов було, скільки розмов ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:11

Зеленский: США должны отменить визы нардепам, которые не поддержат сделку о недрах
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/05/3/7510412/
Була така пісня:
*Цепью скованные одной...*

Зе - *геній*.
Забетонується і ззовні, і з середини. Повний карт-бланш.
Тому - тільки Перемога!
Комуняки .... да діти вони малі, сосунці. В порівнянні з *найвеличнішим*.
21 століття, осудження коммі тощо --- бу-га-га. Петру Олексійовичу пламєнний привіт))
__________________________________
*Встреча восьми стран ОПЕК+, которые добровольно к существующим квотам ограничили добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.
В начале апреля эти «добровольцы» неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - 135 до 411 тыс. б/с и решили проводить встречи (часто онлайн) каждый месяц.
На предстоящей встрече планируется обсудить объемы добычи на июнь.*
https://caliber.az/post/vstrecha-vosmi- ... perenesena

Скоріше ще збільшать добуток. Нафта ще більше вниз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:15

prodigy
Дякую. Я не заперечую , що ракета досить вдала.
Я про те, що до неї ще там мав бути теполопеленгатор і цілевказання для початкового наведення.

Пасивна інфрачервона головка самонаведення (ГСН) МК-80 (виготовляється на заводі Арсенал[8][9]). Перед пуском ракета отримує первісне цілевказання з борту носія.


Це вже серйозна махіна.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:24

  fler написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»? :D


не все однозначно, є різні відтінки "законності"))) :wink:

З чим проблема? "Лижну" трасу закрили чи нема чим "лижі" змастити?

проблем нема. )
просто вважаю, що на даний момент лишніх подробиць не треба...
будем вважати мене тигром шрьодінгера. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:34

- не хош в колгосп? Не хош до світлого майбутнього? А прийдеться йти...
Сучасний варіант:
- не хош Ферарі? Занадто дорого? Нирку жалко? Краще щось простіше, кажеш? А прийдеться йти за отою Ферарі...

В обох випадках гарантій нема. І
до чого дійдемо в результаті - Рулєтка.
Але ціна відповідає ставці.

А власникам казіно всіх рівнів.... Да їм пофіг хто виграє, програє. Вони живуть з маржі на гравцях. Головне, щоб шоу маст гоон.
detroytred
 
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