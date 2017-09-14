І хто ці всі люди? Вони туди поїдуть воювати чи як це розуміти? Хтось пояснить, чим вони будуть займатись?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 16:09
А навіщо створювати ще купу військових адміністрацій в давно окупованих селищах? Де логіка?
І хто ці всі люди? Вони туди поїдуть воювати чи як це розуміти? Хтось пояснить, чим вони будуть займатись?
Додано: Суб 03 тра, 2025 16:09
це треба було з самого початку робити, а наші депутати в демократію граються. На вулиці спіймати можна лише лоха.
До речі, чогось не бачу багатьох дописувачів, з тих хто служить, мене давно не було, що сталося?
Додано: Суб 03 тра, 2025 16:12
Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація. Да і вламуватись в квартири - це буде бєспрєдєл, з нашими ментами це перетвориться на пограбування, побиття і вбивства, так можна і громадянську війну спровокувати. Поки що є повістки і є ті, кому їх вручати.
Додано: Суб 03 тра, 2025 16:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Судячи з виття і скавчання із-за поребріка, то по Новоросійську непогано прилетіло
Де там Shmidt з його "Україна бессила" ?
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