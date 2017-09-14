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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13746137471374813749
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:09

А навіщо створювати ще купу військових адміністрацій в давно окупованих селищах? Де логіка?
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 39742.html
І хто ці всі люди? Вони туди поїдуть воювати чи як це розуміти? Хтось пояснить, чим вони будуть займатись?
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:09

  Banderlog написав:система бореться з корупцією,
ухилянти порішали з місцевими тцк,тому на відлов приїздять з інших областей. При продовженні війни це дійде до облав нацгвардією по квартирам.
Іншого шляху нема.

це треба було з самого початку робити, а наші депутати в демократію граються. На вулиці спіймати можна лише лоха.
До речі, чогось не бачу багатьох дописувачів, з тих хто служить, мене давно не було, що сталося?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:12

  Banderlog написав:система бореться з корупцією,
ухилянти порішали з місцевими тцк,тому на відлов приїздять з інших областей. При продовженні війни це дійде до облав нацгвардією по квартирам.
Іншого шляху нема.

Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація. Да і вламуватись в квартири - це буде бєспрєдєл, з нашими ментами це перетвориться на пограбування, побиття і вбивства, так можна і громадянську війну спровокувати. Поки що є повістки і є ті, кому їх вручати.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судячи з виття і скавчання із-за поребріка, то по Новоросійську непогано прилетіло

Де там Shmidt з його "Україна бессила" ?
pesikot
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  #<1 ... 13746137471374813749
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