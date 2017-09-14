Додано: Суб 03 тра, 2025 17:00

Banderlog написав: і куди ми йдем? і куди ми йдем?

До "воювати будуть всі"?*Про це в інтерв’ю ТСН заявила військова Аліна Михайлова. "Історії про те, що хтось не хоче йти в армію, - всі будуть воювати, хочеш ти цього чи не хочеш. Потрібно змиритися з тим. У нас сьогодні дуже багато анкет до батальйону, ми зараз проводимо мобілізацію, від хлопців 20-21 років, 18 років. Воювати будуть всі. Питання, що поки сьогодні у вас є можливість обрати, з ким ви будете воювати, тобто це батальйон, підрозділ, рота, де ви розумієте, що там є хоча б якийсь стержень та цінність вас як людини", - сказала військова.**де ви розумієте, що там є хоча б якийсь стержень та цінність вас як людини* --- в цих рядках прекрасно все.- там є хоча б якийсь стержень;- та цінність вас як людини.Це просто -дець.А потім чому отака ситуація з призовом, сзч та звільненнями по догляду._______________________________"Воювати будуть всі": офіцер ЗСУ закликав українців "визнати реальність"Гай попередив українців, що війна може тривати навіть наступні десять років."Служити будуть всі": Тарас Чмут спрогнозував, що буде далі з мобілізацією в УкраїніТарас Чмут вважає, що рано чи пізно до армії будуть змушені піти всі, однак буде це поступово.І т.д.