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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13746137471374813749>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:15

prodigy
Дякую. Я не заперечую , що ракета досить вдала.
Я про те, що до неї ще там мав бути теполопеленгатор і цілевказання для початкового наведення.

Пасивна інфрачервона головка самонаведення (ГСН) МК-80 (виготовляється на заводі Арсенал[8][9]). Перед пуском ракета отримує первісне цілевказання з борту носія.


Це вже серйозна махіна.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:24

  fler написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Сьогодні 3 травня, як там справи з «лижами»?)) Встав?
Чи ще «в законі»? :D


не все однозначно, є різні відтінки "законності"))) :wink:

З чим проблема? "Лижну" трасу закрили чи нема чим "лижі" змастити?

проблем нема. )
просто вважаю, що на даний момент лишніх подробиць не треба...
будем вважати мене тигром шрьодінгера. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:34

- не хош в колгосп? Не хош до світлого майбутнього? А прийдеться йти...
Сучасний варіант:
- не хош Ферарі? Занадто дорого? Нирку жалко? Краще щось простіше, кажеш? А прийдеться йти за отою Ферарі...

В обох випадках гарантій нема. І
до чого дійдемо в результаті - Рулєтка.
Але ціна відповідає ставці.

А власникам казіно всіх рівнів.... Да їм пофіг хто виграє, програє. Вони живуть з маржі на гравцях. Головне, щоб шоу маст гоон.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:09

А навіщо створювати ще купу військових адміністрацій в давно окупованих селищах? Де логіка?
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 39742.html
І хто ці всі люди? Вони туди поїдуть воювати чи як це розуміти? Хтось пояснить, чим вони будуть займатись?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:12

  Banderlog написав:система бореться з корупцією,
ухилянти порішали з місцевими тцк,тому на відлов приїздять з інших областей. При продовженні війни це дійде до облав нацгвардією по квартирам.
Іншого шляху нема.

Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація. Да і вламуватись в квартири - це буде бєспрєдєл, з нашими ментами це перетвориться на пограбування, побиття і вбивства, так можна і громадянську війну спровокувати. Поки що є повістки і є ті, кому їх вручати.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судячи з виття і скавчання із-за поребріка, то по Новоросійську непогано прилетіло

Де там Shmidt з його "Україна бессила" ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:37

  hxbbgaf написав:Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація.
уговорили, відправляйте.
Ви взагалі спите і не бачите, що в державі робиться і куди ми йдем? Ситуація саме та.

Поки в поліцію продовжують набирати поповнення)
а в хвалену "поліцейську бригаду лють" висять обяви для пересічних)
значить одну бригаду укомплектувати силами нацполіції не вдалось...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 17:00

  Banderlog написав: і куди ми йдем?

До "воювати будуть всі"?

*Про це в інтерв’ю ТСН заявила військова Аліна Михайлова. "Історії про те, що хтось не хоче йти в армію, - всі будуть воювати, хочеш ти цього чи не хочеш. Потрібно змиритися з тим. У нас сьогодні дуже багато анкет до батальйону, ми зараз проводимо мобілізацію, від хлопців 20-21 років, 18 років. Воювати будуть всі. Питання, що поки сьогодні у вас є можливість обрати, з ким ви будете воювати, тобто це батальйон, підрозділ, рота, де ви розумієте, що там є хоча б якийсь стержень та цінність вас як людини", - сказала військова.*
https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 22162.html

*де ви розумієте, що там є хоча б якийсь стержень та цінність вас як людини* --- в цих рядках прекрасно все.
- там є хоча б якийсь стержень;
- та цінність вас як людини.


Це просто -дець.
А потім чому отака ситуація з призовом, сзч та звільненнями по догляду.
_______________________________
"Воювати будуть всі": офіцер ЗСУ закликав українців "визнати реальність"
Гай попередив українців, що війна може тривати навіть наступні десять років.
https://tsn.ua/ato/voyuvati-budut-vsi-o ... 83009.html
"Служити будуть всі": Тарас Чмут спрогнозував, що буде далі з мобілізацією в Україні
Тарас Чмут вважає, що рано чи пізно до армії будуть змушені піти всі, однак буде це поступово.
https://tsn.ua/ukrayina/sluzhiti-budut- ... 78680.html
І т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 17:11

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація.
уговорили, відправляйте.
Ви взагалі спите і не бачите, що в державі робиться і куди ми йдем? Ситуація саме та.

Поки в поліцію продовжують набирати поповнення)
а в хвалену "поліцейську бригаду лють" висять обяви для пересічних)
значить одну бригаду укомплектувати силами нацполіції не вдалось...

Якщо відмовляються, отакі поліціянти, як на тому давньому відео з Дніпра, то мають сидіти. Як всі, без виключень. Виписати бойову повістку, якщо звичайний громадянин по ній не з'являється, то це від 3 до 5, теж має бути і для поліціянтів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 17:12

  detroytred написав: всі будуть воювати

А ти будеш?
hxbbgaf
 
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