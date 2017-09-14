Banderlog написав:система бореться з корупцією, ухилянти порішали з місцевими тцк,тому на відлов приїздять з інших областей. При продовженні війни це дійде до облав нацгвардією по квартирам. Іншого шляху нема.
Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація. Да і вламуватись в квартири - це буде бєспрєдєл, з нашими ментами це перетвориться на пограбування, побиття і вбивства, так можна і громадянську війну спровокувати. Поки що є повістки і є ті, кому їх вручати.
*Про це в інтерв’ю ТСН заявила військова Аліна Михайлова. "Історії про те, що хтось не хоче йти в армію, - всі будуть воювати, хочеш ти цього чи не хочеш. Потрібно змиритися з тим. У нас сьогодні дуже багато анкет до батальйону, ми зараз проводимо мобілізацію, від хлопців 20-21 років, 18 років. Воювати будуть всі. Питання, що поки сьогодні у вас є можливість обрати, з ким ви будете воювати, тобто це батальйон, підрозділ, рота, де ви розумієте, що там є хоча б якийсь стержень та цінність вас як людини", - сказала військова.* https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 22162.html
*де ви розумієте, що там є хоча б якийсь стержень та цінність вас як людини* --- в цих рядках прекрасно все. - там є хоча б якийсь стержень; - та цінність вас як людини.
Це просто -дець. А потім чому отака ситуація з призовом, сзч та звільненнями по догляду. _______________________________ "Воювати будуть всі": офіцер ЗСУ закликав українців "визнати реальність" Гай попередив українців, що війна може тривати навіть наступні десять років. https://tsn.ua/ato/voyuvati-budut-vsi-o ... 83009.html "Служити будуть всі": Тарас Чмут спрогнозував, що буде далі з мобілізацією в Україні Тарас Чмут вважає, що рано чи пізно до армії будуть змушені піти всі, однак буде це поступово. https://tsn.ua/ukrayina/sluzhiti-budut- ... 78680.html І т.д.
hxbbgaf написав:Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація.
уговорили, відправляйте. Ви взагалі спите і не бачите, що в державі робиться і куди ми йдем? Ситуація саме та.
Поки в поліцію продовжують набирати поповнення) а в хвалену "поліцейську бригаду лють" висять обяви для пересічних) значить одну бригаду укомплектувати силами нацполіції не вдалось...
Якщо відмовляються, отакі поліціянти, як на тому давньому відео з Дніпра, то мають сидіти. Як всі, без виключень. Виписати бойову повістку, якщо звичайний громадянин по ній не з'являється, то це від 3 до 5, теж має бути і для поліціянтів.