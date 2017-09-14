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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 тра, 2025 17:14
Banderlog написав: Бетон написав: jump написав:
Віталій Глагола
Масштабний рейд ТЦК і поліції в Ужгороді — ресторани й бари під контролем, людей масово везуть у військкомат
У центрі Ужгорода триває потужна спільна операція працівників ТЦК та Нацполіції — масові перевірки чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.
На місці працюють щонайменше 7 патрульних авто та 5 мікроавтобусів. Один із бусів біля PubHouse вже майже заповнений.
Перевіряють виключно гостей, персонал не чіпають. Усіх, хто підпадає під фільтрацію, доставляють до Ужгородського ТЦК, де проводять перевірку документів.Забирають навіть тих, хто має бронювання чи довідки про відстрочку. Відомо, що серед доставлених є й правоохоронці.
Це перший такий масштабний рейд у місті з початку 2025 року.
Повідомляють, що зафіксовано буси з військовими, які блокують рух іншим авто
Внаслідок цього люди почали розбігатися, а військові їх переслідували та затримували.
цікаво, скільки перевертні скосять зі своїх же, заметених під час фільтрації
Начальнику Черкаського ТЦК загрожує 12 років вʼязниці за зрив мобілізації
За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам.
перфектний бізнес
Это прекрасно
Как сказал знакомый 60 летний мент, система перемелет тех самых 73%
система бореться з корупцією,
ухилянти порішали з місцевими тцк,тому на відлов приїздять з інших областей. При продовженні війни це дійде до облав нацгвардією по квартирам.
Іншого шляху нема.
"так-так-так" лунає у відповідь (с)(тм)
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Додано: Суб 03 тра, 2025 17:23
detroytred написав:
Скоріше ще збільшать добуток. Нафта ще більше вниз.
чим дешевша нафта, тим більше потрібно продавати, щоб отримати той самий дохід
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Додано: Суб 03 тра, 2025 17:27
hxbbgaf написав: detroytred написав:
всі будуть воювати
А ти будеш?
Якщо ти таблетки для пам'яті забув випити або не записав, то хоча б оті посилання-то можеш прочитати?
Там мова, що нікого не питатимуть.
Хоча стопе.
Ти знаєш де зараз питають?
Окрім а-ля он, як ти оце зараз на форумі, на хфорумі.
Призов і вперед, не питаючи.
Якщо сам не доведеш права на відтермінування або непридатність.
Ти з якої планети?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 17:35
hxbbgaf написав: Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Шлях є. Відправити отих здорових і підготовлених, про яких я пишу в своїй гілці, а то вже, коли нікому воювати, зараз поки що не та ситуація.
уговорили, відправляйте.
Ви взагалі спите і не бачите, що в державі робиться і куди ми йдем? Ситуація саме та.
Поки в поліцію продовжують набирати поповнення)
а в хвалену "поліцейську бригаду лють" висять обяви для пересічних)
значить одну бригаду укомплектувати силами нацполіції не вдалось...
Якщо відмовляються, отакі поліціянти, як на тому давньому відео з Дніпра, то мають сидіти. Як всі, без виключень. Виписати бойову повістку, якщо звичайний громадянин по ній не з'являється, то це від 3 до 5, теж має бути і для поліціянтів.
Ну розкажи, як в поліціянтів інакше.
Тільки спочатку покарання за невиконання наказу відбути у відрядження.
Які там в них покарання за невиконання? Впритул до тюрми, звільнення?
Так звільненому повістка, як цивільному буде.
Розкажи, що знаєш. Раз отак впевнено висуваєш їм, як має бути.
А якщо знаєш та розповісиш, як вони в отих бригадах оформлені, де числяться і які нюанси, то ціни тобі не буде.
Ніж генерити оті свої хатєлки зі стелі по -надцятому колу.
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detroytred
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