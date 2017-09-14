Додано: Суб 03 тра, 2025 20:29

Зеленській каже що ракетним військам терміново потрібна балістична ракета



Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000—5500 км) і малої (500—1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500—5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь.



1 лютого 2019 року Дональд Трамп оголосив, що США розпочнуть шестимісячний період виходу з Договору через порушення Росією протягом тривалого часу його умов, зокрема розробки і розгортання ракетної системи 9М729 (SSC-8), що порушує умови договору.

Згідно зі статтею 3 Договору, знищенню підлягали:



ракети середньої дальності:

СРСР — РСД-10 «Піонер», Р-12, Р-14 (за класифікацією НАТО: СС-20, СС-4 та СС-5) та крилаті ракети наземного базування РК-55 (за класифікацією НАТО, SSC-X-4 «Slingshot»),

США — «Першинг-2» та BGM-109G (крилата ракета Tomahawk наземного базування).

ракети малої дальності:

СРСР — ОТР-22 «Темп-С» і ОТР-23 «Ока» (СС-12 і СС-23),

США — «Першинг-1А».

Загалом СРСР, за договором, мав знищити 1752 ракети, США — 859. До червня 1991 року СРСР ліквідував 1846 ракетних комплексів (із них близько половини — виготовлені ракети, що не були на бойовому чергуванні), США — 846 комплексів

Серійне виробництво радянського комплексу "Ока" стартувало в 1979 році, і по 1987 рік було виготовлено загалом 208 твердопаливних ракет типу 9М714 різних модифікацій, 106 самохідних пускових установок і 88 ТЗМ ( невелика частина з яких була поставлена до країн "Варшавського договору"). З чого випливає зокрема, що Радянський Союз міг собі дозволити виробництво лише по 20 балістичних ракет до цього комплексу щороку.



Фактична дальність стрільби ОТРК "Ока" залежала від конкретної модифікації ракети 9М714 та її спорядження: версія під ядерну боєголовку 9М714Б мала дальність стрільби до 500 км при масі БЧ в 375 кг, версія під "конвенційну" фугасну боєголовку 9М714Ф мала дальність стрільби до 450 км та масу БЧ близько 450 кг; а версія під касетне спорядження 9М714К мала дальність стрільби лише до 300 км, але натомість маса касетної БЧ складала аж 715 кг.

Цікаво, що ракети сімейства 9М714 мали достатньо високі габарити – довжина корпусу в 7,5 метрів, стартова маса в 4,4-4,6 тон, залежно від модифікації. У той час як балістичні ракети 9М723 до ОТРК виглядають більш "компактними" при довжині корпусу в 7,2 метрів і стартовій масі орієнтовно в 3,8 тонн.



Окремі нарікання в рашистських пропагандонів викликав факт, що той весь функціонал, який був "зашитий" в самохідну пускову установку (СПУ) 9П71 до ОТРК "Ока", на комплексі "Искандер" розподілений аж на чотири машини – власне СПУ типу 9П78, командно-штабна машина 9С552, машина технічного обслуговування та машина для пункту підготовки інформації (ППІ) типу 9С920 (для прийому даних від розвідувальних літаків чи БПЛА) . Але в цьому насправді, на жаль, є своя перевага комплексу "Искандер", бо така "децентралізація" функцій по різним машинам може сприяти кращій живучості ОТРК у випадку, якщо удар у відповідь виявиться ефективним.

в СССР були ракети середньої дальності, які були знищені після підписання договору(8 грудня 1987 у Вашингтоні, Набув чинності 1 червня 1988) РМСД Горбачовим/Рейганом у 1987р.І якщо узагальнити все вищенаписане, то зможемо викласти таку картину – російський, складених із ЗРК, але. І навітьвсе рівно, аніж показники радянських часів по комплексу "Ока".Питання: якщо впк рф (який розробляв комплекс і ракету Іскандер з 2005р) не здатен виробляти більше 5 ракет на місяць (Воткінський завод, м. Воткінськ, Удмурдія, 1800 км наших кордонів), то якщо уявити, що у нас вже є балістична ракета, то скільки на місяць зможемо виробляти (чи на рік)?