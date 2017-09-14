В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
Коткин прочитай медленно шевеля пастью с усами - ПОЛИЦЕЙСКАЯ СБИЛА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ РЕБЁНКА. А отца когда он пришёл разбираться - мобилизировали. Ты в курсе что не только бабы-медики(хирурги,медицина катастроф) военнообязанные, но и бабокопы, что решили стать офицерами, носить чёрную форму и само собой обученные вести огонь по движущимся двуногим целям, тоже могут призываться и не всегда в Лють и с их согласия?
Бетон написав:Полицейская сбила на пешеходном переходе ребёнка. Это всё снято на камеру. Отец пошёл в полицию, где его похитили, чтобы не мешал жить))
По-мелкому уже шакалишь ? )
Это же пьяного быка за рулём ты выгораживал и оправдывал
Що ж ти на дрібне звернув увагу, а цілих двох нардепів Гончаренко та Федину не бачиш? Згідно ж твоєї постійної рубріки-закидів "чому ти змовчав".
*Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім’ю дитини. ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії. А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою. Цей інцидент — дуже поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше. Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід, — написав Гончаренко у Telegram.* https://racurs.ua/ua/n206035-na-odeschy ... v-tck.html Прочитай по буквах формулювання в депутатському зверненні від Гончаренко та Федини. Там є це звернення. Формулювання отпад.
Депутати дрібницями не шакалять? Тим паче з ЄС, а не від ригів, захопників тощо. Тобто обирай: або не дрібниці і не шакальство, або шакалять дрібницями євросолідарці.
З одного боку вже все більш наявним стає лускання бульбашки трампізму. Оті події в команді Трампа навіть через лише три місяці тому аргумент. В наступному році вибори до Конгресу, тому від Трампа почнуть дистанціонуватися зарання. Король виявився голим. Да і в європах лепенів, адг-нів і т.д. загнали під шконку. Це ж наскільки прогнили демократи, що надали можливості для перемоги Трампа.
Виручити затриматися у владі зазвичай може класика...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 10:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:З одного боку вже все більш наявним стає лускання бульбашки трампізму. Оті події в команді Трампа навіть через лише три місяці тому аргумент. В наступному році вибори до Конгресу, тому від Трампа почнуть дистанціонуватися зарання.
Виручити затриматися у владі зазвичай може класика...
виборча система в США це гра в поганий/добрий поліцейський, наразі замість загниваючих блм-лгбт ліберастів на політсцені прогресивні тітушки із традиційними балалайкою та медведями
розбір апрельських тезісів нео большивиків в плані міровой революції і господства пролетарів реднеків
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 тра, 2025 10:26, всього редагувалось 1 раз.