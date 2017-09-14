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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13746137471374813749
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне массированно атаковали Украину: много пострадавших, среди них дети (фото)
В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.


К РПВ и перемирию ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коткин прочитай медленно шевеля пастью с усами - ПОЛИЦЕЙСКАЯ СБИЛА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ РЕБЁНКА.
А отца когда он пришёл разбираться - мобилизировали.
Ты в курсе что не только бабы-медики(хирурги,медицина катастроф) военнообязанные, но и бабокопы, что решили стать офицерами, носить чёрную форму и само собой обученные вести огонь по движущимся двуногим целям, тоже могут призываться и не всегда в Лють и с их согласия?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 09:35

  pesikot написав:
  Бетон написав:Полицейская сбила на пешеходном переходе ребёнка. Это всё снято на камеру. Отец пошёл в полицию, где его похитили, чтобы не мешал жить))

По-мелкому уже шакалишь ? )

Это же пьяного быка за рулём ты выгораживал и оправдывал

Що ж ти на дрібне звернув увагу, а цілих двох нардепів Гончаренко та Федину не бачиш? Згідно ж твоєї постійної рубріки-закидів "чому ти змовчав".

*Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім’ю дитини. ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії. А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою. Цей інцидент — дуже поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше. Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід, — написав Гончаренко у Telegram.*
https://racurs.ua/ua/n206035-na-odeschy ... v-tck.html
Прочитай по буквах формулювання в депутатському зверненні від Гончаренко та Федини.
Там є це звернення. Формулювання отпад.

Депутати дрібницями не шакалять?
Тим паче з ЄС, а не від ригів, захопників тощо.
Тобто обирай: або не дрібниці і не шакальство, або шакалять дрібницями євросолідарці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:04

  барабашов написав:Коткин прочитай медленно шевеля пастью с усами - ПОЛИЦЕЙСКАЯ СБИЛА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ РЕБЁНКА.


Читай внимательно, медленно шевеля похмельной мордой - ты и твой кореш Бетон оправдывали пьяного быка за рулем с детьми в авто
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:11

  pesikot написав:
  барабашов написав:Коткин прочитай медленно шевеля пастью с усами - ПОЛИЦЕЙСКАЯ СБИЛА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ РЕБЁНКА.


Читай внимательно, медленно шевеля похмельной мордой - ты и твой кореш Бетон оправдывали пьяного быка за рулем с детьми в авто

Можете надати посилання?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:16

З одного боку вже все більш наявним стає лускання бульбашки трампізму.
Оті події в команді Трампа навіть через лише три місяці тому аргумент.
В наступному році вибори до Конгресу, тому від Трампа почнуть дистанціонуватися зарання.
Король виявився голим.
Да і в європах лепенів, адг-нів і т.д. загнали під шконку.
Це ж наскільки прогнили демократи, що надали можливості для перемоги Трампа.

Виручити затриматися у владі зазвичай може класика...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:23

  detroytred написав:З одного боку вже все більш наявним стає лускання бульбашки трампізму.
Оті події в команді Трампа навіть через лише три місяці тому аргумент.
В наступному році вибори до Конгресу, тому від Трампа почнуть дистанціонуватися зарання.

Виручити затриматися у владі зазвичай може класика...

виборча система в США це гра в поганий/добрий поліцейський,
наразі замість загниваючих блм-лгбт ліберастів на політсцені прогресивні тітушки із традиційними балалайкою та медведями

розбір апрельських тезісів нео большивиків в плані міровой революції і господства пролетарів реднеків
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 тра, 2025 10:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:25

  pesikot написав:
  барабашов написав:Коткин прочитай медленно шевеля пастью с усами - ПОЛИЦЕЙСКАЯ СБИЛА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ РЕБЁНКА.


Читай внимательно, медленно шевеля похмельной мордой - ты и твой кореш Бетон оправдывали пьяного быка за рулем с детьми в авто

Доешь вискас, вылижи кошачий зад от стагамнитов и включи микромозг - Джумбу грохнули у меня под домом на Петровке, и я поддерживал применение оружия
Правда лучше б по коленям
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:33

  flyman написав:виборча система в США це гра в поганий/добрий поліцейський,
наразі замість загниваючих блм-лгбт ліберастів на політсцені прогресивні тітушки із традиційними балалайкою та медведями

Тобто виходить - банальні лобісти.

Але!
На фундаменті системи противаг від батьків-засновників.
detroytred
 
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