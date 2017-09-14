барабашов написав:Ты в курсе что не только бабы-медики(хирурги,медицина катастроф) военнообязанные, но и бабокопы, что решили стать офицерами, носить чёрную форму и само собой обученные вести огонь по движущимся двуногим целям, тоже могут призываться и не всегда в Лють и с их согласия?
Интересный момент про женщин-полицейских в аспекте воинской службы. Есть ПОРЯДОК організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Но там обязанность стать на учет у женщин-медиков, фармацевтов. Остальные - вроде с добровольного согласия.ИМХО. Но слышал, что якобы женщин-полицейских направляли становится на учет в ТЦК. Наверное они проявили добровольное согласие. )
tumos Тільки сенс цієї постановки незрозумілий. Поки працює в нац полі - під бронею. Якщо звільнять - вона звичайна цивільна жінка і підстав для служби в ЗСУ вже нема. То у Барабашова надто велика голова, багато безтолкових ідей.
Зрозуміло, що ти легко безпідставно стверджуєш відносно інших. Що тобі схочеться. Це факт.
Також факт: буду чи не буду це з'ясується лише тільки тоді, коли служити будуть всі, окрім мене. Але ти вже знаєш та стверджуєш.
Тобто знов будова з твого боку суто на вигадках-брехні. Це теж факт. Спробуй будувати на фактах.
Чудило, я на твоє питання відповів. А ти на моє (то де питають будеш чи не будеш, а не призивають, не питаючи?) ні. То напружся, надай відповідь. Бо якщо ніде, то зрозуміло -- твоє питання було дурне. І ти спочатку сам на нього надав би відповідь, а потім до інших звертався.
Hotab написав:tumos Тільки сенс цієї постановки незрозумілий. Поки працює в нац полі - під бронею. Якщо звільнять - вона звичайна цивільна жінка і підстав для служби в ЗСУ вже нема.
Не уверен, что все так радужно. Бронь вроде на 90% лс. С того у кого есть могут снять. Если была первично поставлена на учет, то почему не могут призвать с гражданки ? ВУС какой-то ей присвоили.
На бумазі в жінок хоч і на в-обліку, але все виключно добровільно. А на практиці роки зо два назад тут була величезна дискусія стосовно отих слів Ганни Маляр. І доводено, що інколи не так вже й добровільно.
Правда, тоді мова була про відправка в зону БД. Без згоди.
В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
К РПВ и перемирию ...
Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
Бетон написав:Полицейская сбила на пешеходном переходе ребёнка. Это всё снято на камеру. Отец пошёл в полицию, где его похитили, чтобы не мешал жить))
вчорашній Львів день міста, святкування центр старенька бабця у хустині продає кілька невеличких букетиків квітів підходять 2-є перевертнів, непридатних до війни і починають виписувати їй протокол. На щастя, молодь довкола швиденько зорієнтувалась, викупили у неї ті букетики, ще й дали на оплату протоколу...
епітети відносно мусарні приводити не буду
Воювати проти росії за власну землю - ні Воювати проти бабусі з пенсією 3к, яка продає квіти аби вижити - так. викрадати, бити людей, відпускати за хабар - так. циганота безкарно розгулює по місту, грабує людей, краде у магазинах-мусарня їх не бачить вперто