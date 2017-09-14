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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13748137491375013751>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:09

  барабашов написав:Ты в курсе что не только бабы-медики(хирурги,медицина катастроф) военнообязанные, но и бабокопы, что решили стать офицерами, носить чёрную форму и само собой обученные вести огонь по движущимся двуногим целям, тоже могут призываться и не всегда в Лють и с их согласия?

Интересный момент про женщин-полицейских в аспекте воинской службы. Есть ПОРЯДОК організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Но там обязанность стать на учет у женщин-медиков, фармацевтов. Остальные - вроде с добровольного согласия.ИМХО.
Но слышал, что якобы женщин-полицейских направляли становится на учет в ТЦК. Наверное они проявили добровольное согласие. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:25

tumos
Тільки сенс цієї постановки незрозумілий. Поки працює в нац полі - під бронею. Якщо звільнять - вона звичайна цивільна жінка і підстав для служби в ЗСУ вже нема.
То у Барабашова надто велика голова, багато безтолкових ідей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:26

  detroytred написав:
  hxbbgaf написав:
  detroytred написав: всі будуть воювати

А ти будеш?

Там мова, що

Зрозуміло, не будеш
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:32

  hxbbgaf написав:Зрозуміло, не будеш

Зрозуміло, що ти легко безпідставно стверджуєш відносно інших. Що тобі схочеться. Це факт.

Також факт: буду чи не буду це з'ясується лише тільки тоді, коли служити будуть всі, окрім мене.
Але ти вже знаєш та стверджуєш.

Тобто знов будова з твого боку суто на вигадках-брехні.
Це теж факт.
Спробуй будувати на фактах.

Чудило, я на твоє питання відповів.
А ти на моє (то де питають будеш чи не будеш, а не призивають, не питаючи?) ні.
То напружся, надай відповідь. Бо якщо ніде, то зрозуміло -- твоє питання було дурне.
І ти спочатку сам на нього надав би відповідь, а потім до інших звертався.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:44

  Hotab написав:tumos
Тільки сенс цієї постановки незрозумілий. Поки працює в нац полі - під бронею. Якщо звільнять - вона звичайна цивільна жінка і підстав для служби в ЗСУ вже нема.

Не уверен, что все так радужно. Бронь вроде на 90% лс. С того у кого есть могут снять. Если была первично поставлена на учет, то почему не могут призвать с гражданки ? ВУС какой-то ей присвоили.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:49

  tumos написав:
  Hotab написав:tumos
Тільки сенс цієї постановки незрозумілий. Поки працює в нац полі - під бронею. Якщо звільнять - вона звичайна цивільна жінка і підстав для служби в ЗСУ вже нема.

Не уверен, что все так радужно. Бронь вроде на 90% лс. С того у кого есть могут снять. Если была первично поставлена на учет, то почему не могут призвать с гражданки ? ВУС какой-то ей присвоили.

На бумазі в жінок хоч і на в-обліку, але все виключно добровільно.
А на практиці роки зо два назад тут була величезна дискусія стосовно отих слів Ганни Маляр.
І доводено, що інколи не так вже й добровільно.

Правда, тоді мова була про відправка в зону БД. Без згоди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:56

tumos

Бронь вроде на 90% лс.


Є така цифра, наче.
Але по факту , з того що чув, оці 10% це або вже служать в Лють, або 55+ років , яким по факту не загрожує мобілізація. А молодняк перебуває в цих 90%.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 12:16

  pesikot написав:Россияне массированно атаковали Украину: много пострадавших, среди них дети (фото)
В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.


К РПВ и перемирию ...

Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 12:16

  Hotab написав:Два російські винищувачі Су-30СМ були збиті ракетами AIM-9, запущеними з українського військово-морського безпілотника Магура-7, — Буданов.

Перший екіпаж катапультувався та вижив; другий — ні.

Замість радянських Р-73 використовувалися ракети AIM-9 американського виробництва.

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Для турбопатріотів, це напевно зрада. :mrgreen:
Чому не українською Р-73... :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 12:21

  Бетон написав:Полицейская сбила на пешеходном переходе ребёнка. Это всё снято на камеру. Отец пошёл в полицию, где его похитили, чтобы не мешал жить))


вчорашній Львів
день міста, святкування
центр
старенька бабця у хустині продає кілька невеличких букетиків квітів
підходять 2-є перевертнів, непридатних до війни і починають виписувати їй протокол.
На щастя, молодь довкола швиденько зорієнтувалась, викупили у неї ті букетики, ще й дали на оплату протоколу...

епітети відносно мусарні приводити не буду :oops:


Воювати проти росії за власну землю - ні
Воювати проти бабусі з пенсією 3к, яка продає квіти аби вижити - так.
викрадати, бити людей, відпускати за хабар - так.
циганота безкарно розгулює по місту, грабує людей, краде у магазинах-мусарня їх не бачить вперто :x
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