В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
К РПВ и перемирию ...
Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
"хтось" тут півроку-рік тому писав про Україну майбутнього : чоловіки з автоматами бігають по лісам очікуючи РВП по Збручу, залишки інфраструктури і людей жиють в нерезиновому Ужгроді, Львові та Франківську. А на площах Варшави та Лондона продовжуються мітинги наших незламних біженкинь про кордони 91 та "жодних виборів до перемоги"
Schmit написав:Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
"хтось" тут півроку-рік тому писав про Україну майбутнього : чоловіки з автоматами бігають по лісам очікуючи РВП по Збручу, залишки інфраструктури і людей жиють в нерезиновому Ужгроді, Львові та Франківську. А на площах Варшави та Лондона продовжуються мітинги наших незламних біженкинь про кордони 91 та "жодних виборів до перемоги"
У квітні 2025 року російські окупанти захопили близько 176 квадратних кілометрів території України, за таких темпів Москві знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити країну.
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс, додаючи, що водночас війська РФ втратили минулого місяця 4800 одиниць техніки та понад 36 600 вояків убитими й пораненими. Водночас втрати України, за оцінками аналітика Конрада Музики з польської компанії Rochan Consulting, були «мінімальними».
Яніс Клюге, заступник керівника відділу Східної Європи та Євразії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки, пояснюючи, яким чином Кремль зберігає високі показники вербування, розповів, що вони зумовлені високими бонусами та припущеннями, що війна проти України скоро завершиться.
За словами Крістофера Каволі, Москва витрачає на оборонну сферу 40% усіх державних видатків, що є найвищим показником з часів холодної війни.
Втрачаючи багато і набуваючи дуже мало на передовій в Україні, і підтримуючи дороговартісні зусилля за рахунок величезних витрат, російська влада балансує на межі економічного і політичного краху, констатується в публікації.
Однак, за словами Каволі, російський диктатор Володимир Путін, його міністри і генерали налаштовані на тривалу війну, яка може вийти за межі України. Експерт вказав, що російський режим трансформував свої військові, економічні, соціальні структури таким чином, щоб витримати те, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом.
але ж ми розуміємо де росіяне, а де економіка - тому товстий білий лис підкрадеться раптово
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 04 тра, 2025 12:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А ти на моє (то де питають будеш чи не будеш, а не призивають, не питаючи?) ні.
Тут, трохи зради\тверезої оцінки в інтерв'ю Тараса Чмута під'їхало...
так це каже людина, яка робить дуже багато для перемоги. й він не пропонує здаватися. тому спочатку почни щось робити корисне, а потім будеш критикувати хоча про що я, Николай
хто-хто а Чмут схопив бога за бороду завдячуючи війні, якщо вона буде хоч і 50 років то йому тільки в плюс. І думаю що він не в упа-землянці (чи в прифронтовому покровську) живе з родиною ці 4 роки. То який йому резон виступати за мир?
Letusrock написав:А на площах Варшави та Лондона продовжуються мітинги наших незламних біженкинь про кордони 91 та "жодних виборів до перемоги"
Летусрок, я так розумію цей проросійський абсолютно наратив. Тому що жінки з дітьми замість нічних вовків наразі. Софтпауер яка прям робить так, що чоловіки інших країн нападають на росіян в захист українськості. Ніхто не боїться і потрібно вже на річниці приходити без офіційного запрошення жирному послу оркостану...