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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:19
jump написав:
вчорашній Львів
день міста, святкування
центр
старенька бабця у хустині продає кілька невеличких букетиків квітів
підходять 2-є перевертнів, непридатних до війни і починають виписувати їй протокол.
На щастя, молодь довкола швиденько зорієнтувалась, викупили у неї ті букетики, ще й дали на оплату протоколу...
епітети відносно мусарні приводити не буду
Воювати проти росії за власну землю - ні
Воювати проти бабусі з пенсією 3к, яка продає квіти аби вижити - так.
викрадати, бити людей, відпускати за хабар - так.
циганота безкарно розгулює по місту, грабує людей, краде у магазинах-мусарня їх не бачить вперто
"Вы не понимаете! Это другое!" (с)
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:30
Shaman написав:
так це каже людина, яка робить дуже багато для перемоги. й він не пропонує здаватися. тому спочатку почни щось робити корисне, а потім будеш критикувати
хоча про що я, Николай
Так про здаватися тут ніхто не говорить. І не про критику мова.
Ось в першому ж посиланні Чмут прямим текстом стверджує: якщо навіть мобілізувати 50-100 тисяч 20+, то результату не буде, вони будуть сточені, як інші. Без результату. За існуючих умов, порядків, підходів на всіх етапах та ділянках впроцесу: від підготовки і до управління військами.
Ви маєте надію або впевнені, що зміни умов, порядків, підходів дійсно будуть? Да ще й в кращий бік.
То що є доцільним за такого? Корегування мети.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 тра, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:30
_Mykola_ написав: jump написав:
вчорашній Львів
день міста, святкування
центр
старенька бабця у хустині продає кілька невеличких букетиків квітів
підходять 2-є перевертнів, непридатних до війни і починають виписувати їй протокол.
На щастя, молодь довкола швиденько зорієнтувалась, викупили у неї ті букетики, ще й дали на оплату протоколу...
епітети відносно мусарні приводити не буду
Воювати проти росії за власну землю - ні
Воювати проти бабусі з пенсією 3к, яка продає квіти аби вижити - так.
викрадати, бити людей, відпускати за хабар - так.
циганота безкарно розгулює по місту, грабує людей, краде у магазинах-мусарня їх не бачить вперто
"Вы не понимаете! Это другое!" (с)
Блакитна або рожева форма для мусарні - саме те.
В тредс дівчина років 20 хвалилась як вона йде на зміну прикордонників "стрілять у спини хлопцям втікачам". Вона цим пишається.
А опитування на вулиці, де молодь буде голосувати за стерненко або притулу бо він смішний, я засмучений.
Я в 20 років мав критичне мислення, власну думку. Ці діти ж народженні не в совку а в 2005 році. А в голові совок.
Це стадо приречене?
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:34
Letusrock написав: Shaman написав: _Mykola_ написав:
Тут, трохи зради\тверезої оцінки в інтерв'ю Тараса Чмута під'їхало...
так це каже людина, яка робить дуже багато для перемоги. й він не пропонує здаватися
. тому спочатку почни щось робити корисне, а потім будеш критикувати
хоча про що я, Николай
хто-хто а Чмут схопив бога за бороду завдячуючи війні, якщо вона буде хоч і 50 років то йому тільки в плюс. І думаю що він не в упа-землянці (чи в прифронтовому покровську) живе з родиною ці 4 роки. То який йому резон виступати за мир?
Ви, не зовсім праві стосовно Чмута і його персонального
внеску у нашу боротьбу. Зрозумійте, ефективність і значний внесок не оцінюється виключно окопом (як це наполегливо вкладають у мізки OlaUA та шам-пе...), щоб той окоп тримався, треба отакі альтруїсти, волонтери, які тягнуть оту баржу забезпечення під назвою "держава". Ефективність впроваджених конкретно цим фондом рішень, багато вартує, і зберегла тисячі/десятки тисяч життів, як військових так і цивільних. Якби міністерство оборони хоча б на десять відсотків працювало так ефективно... то у нас було б і більше зброї, і менше втрат на порядок...Shaman
, як зробиш хоча б частинку, і не язиком...
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Нед 04 тра, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:34
Бетон написав: _Mykola_ написав: jump написав:
вчорашній Львів
день міста, святкування
центр
старенька бабця у хустині продає кілька невеличких букетиків квітів
підходять 2-є перевертнів, непридатних до війни і починають виписувати їй протокол.
На щастя, молодь довкола швиденько зорієнтувалась, викупили у неї ті букетики, ще й дали на оплату протоколу...
епітети відносно мусарні приводити не буду
Воювати проти росії за власну землю - ні
Воювати проти бабусі з пенсією 3к, яка продає квіти аби вижити - так.
викрадати, бити людей, відпускати за хабар - так.
циганота безкарно розгулює по місту, грабує людей, краде у магазинах-мусарня їх не бачить вперто
"Вы не понимаете! Это другое!" (с)
Блакитна або рожева форма для мусарні - саме те.
В тредс дівчина років 20 хвалилась як вона йде на зміну прикордонників "стрілять у спини хлопцям втікачам". Вона цим пишається.
А опитування на вулиці, де молодь буде голосувати за стерненко або притулу бо він смішний, я засмучений.
Я в 20 років мав критичне мислення, власну думку. Ці діти ж народженні не в совку а в 2005 році. А в голові совок.
Це стадо приречене?
ти то зі своїм критичним мисленням та власною думкою голосував за ригів
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:36
Бетон написав:
А опитування на вулиці, де молодь буде голосувати за стерненко або притулу бо він смішний, я засмучений.
Я в 20 років мав критичне мислення, власну думку. Ці діти ж народженні не в совку а в 2005 році. А в голові совок.
Це стадо приречене?
приречене, якщо не брати владу у власні руки
і навіть гроші від стада не врятують, бо вони будуть усюди, тільки тікати десь у Швейцарію чи високогірне Перу
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:41
Shaman написав: Бетон написав: jump написав:
вчорашній Львів
день міста, святкування
центр
старенька бабця у хустині продає кілька невеличких букетиків квітів
підходять 2-є перевертнів, непридатних до війни і починають виписувати їй протокол.
На щастя, молодь довкола швиденько зорієнтувалась, викупили у неї ті букетики, ще й дали на оплату протоколу...
епітети відносно мусарні приводити не буду
Воювати проти росії за власну землю - ні
Воювати проти бабусі з пенсією 3к, яка продає квіти аби вижити - так.
викрадати, бити людей, відпускати за хабар - так.
циганота безкарно розгулює по місту, грабує людей, краде у магазинах-мусарня їх не бачить вперто
"Вы не понимаете! Это другое!" (с)
Блакитна або рожева форма для мусарні - саме те.
В тредс дівчина років 20 хвалилась як вона йде на зміну прикордонників "стрілять у спини хлопцям втікачам". Вона цим пишається.
А опитування на вулиці, де молодь буде голосувати за стерненко або притулу бо він смішний, я засмучений.
Я в 20 років мав критичне мислення, власну думку. Ці діти ж народженні не в совку а в 2005 році. А в голові совок.
Це стадо приречене?
ти то зі своїм критичним мисленням та власною думкою голосував за ригів
За регионалов нас заставлял голосовать декан. Точно такие пропагандоны как вы.
Я голосовал против, естественно.
Мало того, в сборной нас отвезли в какую-то больницу, и сказали голосовать на януковича второй раз. И я снова голосую против
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:44
_Mykola_ написав:
Якби міністерство оборони хоча б на десять відсотків працювало так ефективно... то у нас було б і більше зброї, і менше втрат на порядок...
В точку.
От в цьому замкнене коло та одночасно слабкість-міцність нашої держави.
Волонтери - це для підтримки штанів. Аби не програти швидко та вщент.
А для Перемоги необхідна потужна державна система держінституцій (МОУ і т.д.).
Ставиться ж мета - Перемога...
Яка не відповідає існуючим можливостям.
І управлінці не збираються виконати свою оту функцію по змінам-реформам. Ніхто за них цю функцію апріорі виконати не може.
Незабезпечена політика-цілі...
Яка існує завдяки сплаті з боку пересічених, як називає Флаймен.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:50
detroytred написав: _Mykola_ написав:
Якби міністерство оборони хоча б на десять відсотків працювало так ефективно... то у нас було б і більше зброї, і менше втрат на порядок...
В точку.
От в цьому замкнене коло та одночасно слабкість-міцність нашої держави.
Волонтери - це для підтримки штанів. Аби не програти швидко та вщент.
А для Перемоги необхідна потужна державна система держінституцій (МОУ і т.д.).
Ставиться ж мета - Перемога...
Яка не відповідає існуючим можливостям.
І управлінці не збираються виконати свою оту функцію по змінам-реформам. Ніхто за них цю функцію апріорі виконати не може.
Незабезпечена політика-цілі...
Яка існує завдяки сплаті з боку пересічених, як називає Флаймен.
Эффективность гос органов это часы для онлифанщиц по 200 тысяч долларов, это воровство донатов и ренж роверы по 300 тысяч долларов
Производители лучшего в мире оружия - частные компании Lockheed Martin, Raytheon и многие другие
Что построил росияеин сырский? Недо совковую армию. жуков на минималках
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:55
Примечательно, что те же самые люди, которые заставляли голосовать за рыгов, сегодня в вышиванках болеют за новых криворожских рыгов.
Бенюк сказал, что поддерживает тцк и ненавидит ухулянтов, не отдавших долг родине. Ведущий спрашивает его, ваш сын где? И Бенюк не краснея, говорит, что сынок в аспирантуре))))
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