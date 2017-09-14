Додано: Нед 04 тра, 2025 14:09

найдешевших

Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху.Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .Моя субєктивна думка = деякі люди далі йому донатять ...Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ? ( хоча як показало моє опитування ранніше більшість вважає що платить дуже багато податків офіційно і тому може не донатити) .В одному з каналів перекладача на військову тематику mortis_aeterna відкрився збір на Бандера павер - недолугу зарядну станцію зроблену з гівна і палок (китайських комплектуючих) по завищеній в 10 разів ціні ( яка часто вище, або рівна ніж в визнаних лідерів eco flow та bluetti ), про її якість є десяток відео розбірок майстрів з коментарями на ютуб, про що автору збору вказали кілька дописувачів\читачів, автор погодився на альтрнативу, але коли я запропонував реальну хорошу альтернативу по дилерській ціні від виробника=імпортера торг марки ( з яким я співпарцюю і обладнання якого я перепродаю сам) звісно без навару з вказанням посилання і бренду , пообіцявши -30% знижки від РРЦ - мене відправили в read only тобто бан . Із серії коли хотів по собівартості по дилерській ціні допомогти , а це розцінили за бажання нажитися і рекламу .нащо я це пишу ?просто всі мають знатинегідників Вінниця промавтоматика і бендера павер, які наживаються на війніі таке подібне гівно просувається всіми правдами і неправдами на тендери , під нього пишуться тендери , бо є хороший зазор для відкату при такій завищеній ціні . А вже як тендерні вимоги виписувати під конкретного виробника то практика поширена . Та я розумію що відкати це всюди є , але одна справа коли продається\постачається у військо щось якісне і хороше, і з нього відкат,а інша коли гівно постачають.PS мені здається цей пост теж потрутьперевірим на адекватність і не заангажованість модераторів цього форуму