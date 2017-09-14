Shaman написав:так це каже людина, яка робить дуже багато для перемоги. й він не пропонує здаватися. тому спочатку почни щось робити корисне, а потім будеш критикувати хоча про що я, Николай
хто-хто а Чмут схопив бога за бороду завдячуючи війні, якщо вона буде хоч і 50 років то йому тільки в плюс. І думаю що він не в упа-землянці (чи в прифронтовому покровську) живе з родиною ці 4 роки. То який йому резон виступати за мир?
Ви, не зовсім праві стосовно Чмута і його персонального внеску у нашу боротьбу. Зрозумійте, ефективність і значний внесок не оцінюється виключно окопом (як це наполегливо вкладають у мізки OlaUA та шам-пе...), щоб той окоп тримався, треба отакі альтруїсти, волонтери, які тягнуть оту баржу забезпечення під назвою "держава". Ефективність впроваджених конкретно цим фондом рішень, багато вартує, і зберегла тисячі/десятки тисяч життів, як військових так і цивільних. Якби міністерство оборони хоча б на десять відсотків працювало так ефективно... то у нас було б і більше зброї, і менше втрат на порядок...
Shaman, як зробиш хоча б частинку, і не язиком...
це мені радить професійний зрадофіл... для початку припини зраду разганяти. й не плутай свою зрадою з конструктивною критикою - ти взамін взагалі нічого не можеш запропонувати
_Mykola_ написав: Якби міністерство оборони хоча б на десять відсотків працювало так ефективно... то у нас було б і більше зброї, і менше втрат на порядок...
В точку. От в цьому замкнене коло та одночасно слабкість-міцність нашої держави. Волонтери - це для підтримки штанів. Аби не програти швидко та вщент. А для Перемоги необхідна потужна державна система держінституцій (МОУ і т.д.).
Ставиться ж мета - Перемога... Яка не відповідає існуючим можливостям. І управлінці не збираються виконати свою оту функцію по змінам-реформам. Ніхто за них цю функцію апріорі виконати не може.
Незабезпечена політика-цілі... Яка існує завдяки сплаті з боку пересічених, як називає Флаймен.
Эффективность гос органов это часы для онлифанщиц по 200 тысяч долларов, это воровство донатов и ренж роверы по 300 тысяч долларов
Производители лучшего в мире оружия - частные компании Lockheed Martin, Raytheon и многие другие
Суть інша. Мова про інше. Не про заміну усього приватного державним.
Оці самі держінституції повинні зробити, щоб були оті вітчизняні ПРИВАТНІ локхідмартіни... Зробити умови для розвитку отих приватних компаній, які будуть забезпечувати власні ЗС. Держінституції -- є лише регуляторами ринку, основна функція яких -- створення сприятливих умов для розвитку.
Ну а чисто державні структури (військо і т.д.) - да! Оті держуправлінці повинні напряму самі реформувати.
Ефективність держорганів -- це не про виробництво державними структурами чогось))) Це про ефективність регулювання ринку. Для розвитку. Кого чого? Да отого приватного. Ефективність держорганів оцінюється чим? Як один з критеріїв - да отим як розвивається приватний бізнес. Умови для існування та розвитку будь-чого в суспільстві-державі створюють саме держоргани (закони, виконавчі та суди) + олігархи.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 14:08, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:З одного боку вже все більш наявним стає лускання бульбашки трампізму. Оті події в команді Трампа навіть через лише три місяці тому аргумент. В наступному році вибори до Конгресу, тому від Трампа почнуть дистанціонуватися зарання.
Виручити затриматися у владі зазвичай може класика...
виборча система в США це гра в поганий/добрий поліцейський, наразі замість загниваючих блм-лгбт ліберастів на політсцені прогресивні тітушки із традиційними балалайкою та медведями
розбір апрельських тезісів нео большивиків в плані міровой революції і господства пролетарів реднеків
підпише хто це? бо мені невідомо що за triger мма? але морда лиця знайома (ти його відео постиш регулярно), це арестович так посивів в екзилі?
Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху. Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) . Моя субєктивна думка = деякі люди далі йому донатять ... Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ? ( хоча як показало моє опитування ранніше більшість вважає що платить дуже багато податків офіційно і тому може не донатити) . В одному з каналів перекладача на військову тематику mortis_aeterna відкрився збір на Бандера павер - недолугу зарядну станцію зроблену з гівна і палок ( найдешевших китайських комплектуючих) по завищеній в 10 разів ціні ( яка часто вище, або рівна ніж в визнаних лідерів eco flow та bluetti ), про її якість є десяток відео розбірок майстрів з коментарями на ютуб, про що автору збору вказали кілька дописувачів\читачів, автор погодився на альтрнативу, але коли я запропонував реальну хорошу альтернативу по дилерській ціні від виробника=імпортера торг марки ( з яким я співпарцюю і обладнання якого я перепродаю сам) звісно без навару з вказанням посилання і бренду , пообіцявши -30% знижки від РРЦ - мене відправили в read only тобто бан . Із серії коли хотів по собівартості по дилерській ціні допомогти , а це розцінили за бажання нажитися і рекламу . нащо я це пишу ? просто всі мають знатинегідників Вінниця промавтоматика і бендера павер, які наживаються на війні https://www.youtube.com/watch?v=kLQGoQYSEwo https://www.youtube.com/watch?v=VOJI_AMvios https://www.youtube.com/watch?v=aR5OzBJv__A https://www.youtube.com/watch?v=N7jeSKez8vc і таке подібне гівно просувається всіми правдами і неправдами на тендери , під нього пишуться тендери , бо є хороший зазор для відкату при такій завищеній ціні . А вже як тендерні вимоги виписувати під конкретного виробника то практика поширена . Та я розумію що відкати це всюди є , але одна справа коли продається\постачається у військо щось якісне і хороше, і з нього відкат,а інша коли гівно постачають. PS мені здається цей пост теж потруть перевірим на адекватність і не заангажованість модераторів цього форуму
Бетон написав:Блакитна або рожева форма для мусарні - саме те. В тредс дівчина років 20 хвалилась як вона йде на зміну прикордонників "стрілять у спини хлопцям втікачам". Вона цим пишається.
А опитування на вулиці, де молодь буде голосувати за стерненко або притулу бо він смішний, я засмучений. Я в 20 років мав критичне мислення, власну думку. Ці діти ж народженні не в совку а в 2005 році. А в голові совок. Це стадо приречене?
ти то зі своїм критичним мисленням та власною думкою голосував за ригів
За регионалов нас заставлял голосовать декан. Точно такие пропагандоны как вы. Я голосовал против, естественно.
Мало того, в сборной нас отвезли в какую-то больницу, и сказали голосовать на януковича второй раз. И я снова голосую против
ну покажи власну думку. от чого ти назвав мене пропагандистом?
ЛАД вигадав цю брехню, щоб не відповідати на мої питання. а ти чого? чи на цьому власна думка закінчується?
Бетон написав:Ці діти ж народженні не в совку а в 2005 році. А в голові совок.
Ви ось помітно розумніші пересічної маси українців(мабуть через здорово-спортивну фізіологію), але все одно цього замало щоб якось виправити ситуацію Бо якщо стигматизування "совка" не є хитрим полемічним ходом, то ви просто не здатні проаналізувати тренди. На початку 90-х люди обирали поміж ідеологами (Кравчук,Чорновол,Лук'яненко) чи науковцями (Гринєв, Юхновський) , чи управлінцями (Кравчук,Кучма). Можна по-різному відноситися до Крачука та Кучми, але їх виборці точно не обгрутовували свій вибір "прикольністю" кандидатів, приколісти відсіювалися ще на стадії збору підписів
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 04 тра, 2025 14:22, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:Тут, трохи зради\тверезої оцінки в інтерв'ю Тараса Чмута під'їхало...
так це каже людина, яка робить дуже багато для перемоги. й він не пропонує здаватися. тому спочатку почни щось робити корисне, а потім будеш критикувати хоча про що я, Николай
хто-хто а Чмут схопив бога за бороду завдячуючи війні, якщо вона буде хоч і 50 років то йому тільки в плюс. І думаю що він не в упа-землянці (чи в прифронтовому покровську) живе з родиною ці 4 роки. То який йому резон виступати за мир?
а може таку мразоту вже потрібно банити? бо верзе казна-що.
то воно розповідає, як воно не так страшно в тюрмі при диктатурі посидіти... може запитаєш, як воно в кацапській тюрмі у наших звільнених полонених? чи у Рощиної?
тобі треба самому туди потрапити, щоб зрозуміти що таке новий гулаг - будеш волати про "чудовищную ошибку", що ти завжди був за Рашу...
Бетон написав:Полицейская сбила на пешеходном переходе ребёнка. Это всё снято на камеру. Отец пошёл в полицию, где его похитили, чтобы не мешал жить))
По-мелкому уже шакалишь ? )
Это же пьяного быка за рулём ты выгораживал и оправдывал
Що ж ти на дрібне звернув увагу, а цілих двох нардепів Гончаренко та Федину не бачиш? Згідно ж твоєї постійної рубріки-закидів "чому ти змовчав".
*Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім’ю дитини. ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії. А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою. Цей інцидент — дуже поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше. Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід, — написав Гончаренко у Telegram.* https://racurs.ua/ua/n206035-na-odeschy ... v-tck.html Прочитай по буквах формулювання в депутатському зверненні від Гончаренко та Федини. Там є це звернення. Формулювання отпад.
Депутати дрібницями не шакалять? Тим паче з ЄС, а не від ригів, захопників тощо. Тобто обирай: або не дрібниці і не шакальство, або шакалять дрібницями євросолідарці.
detroytred написав:Так про здаватися тут ніхто не говорить. І не про критику мова.
Ось в першому ж посиланні Чмут прямим текстом стверджує: якщо навіть мобілізувати 50-100 тисяч 20+, то результату не буде, вони будуть сточені, як інші. Без результату. За існуючих умов, порядків, підходів на всіх етапах та ділянках впроцесу: від підготовки і до управління військами.
Ви маєте надію або впевнені, що зміни умов, порядків, підходів дійсно будуть? Да ще й в кращий бік. То що є доцільним за такого? Корегування мети.
Хай цей стратег розкаже, як має виконувати підрозділ бойову задачу маючи 50 і менше відсотків особового складу. До речі, по якій статті косить від армії цей стратег?