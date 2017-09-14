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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13751137521375313754
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ?

раніше багато та багатьом, звісно окрім серненка та тим хто зі стрьомно-радикальною символікою.
зараз тільки трохи ПДМШ Друзенка та з кола знайомих
не вистачає фінансування - хай підвищують військ. збір для маржинальних бізнесів, інкорпорують фонди до держ.структур
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 14:58

После того как Трамп опубликовал фото в образе Папы Римского, мемкоин POPE на базе Solana стремительно вырос в цене — его стоимость увеличилась на 1000%. Аналитики полагают, что за запуском токена стоит та же команда, которая ранее выпустила TRUMP и MELANIA.

https://t.me/ch_zoloto/3501

Бюджет GTA VI уже мог обогнать стоимость постройки Бурдж-Халифы — самого высокого здания в мире.

Небоскрёб строили 6 лет и потратили на это $1,5 млрд. При этом GTA VI в разработке около 7 лет, а её бюджет оценивают в рекордные $2 млрд.

https://t.me/ch_zoloto/3502
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:20

  Schmit написав:
  pesikot написав:Россияне массированно атаковали Украину: много пострадавших, среди них дети (фото)
В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.


К РПВ и перемирию ...

Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...

Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати

А зараз виліз, як по методичці )_
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:26

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...

"хтось" тут півроку-рік тому писав про Україну майбутнього : чоловіки з автоматами бігають по лісам очікуючи РВП по Збручу, залишки інфраструктури і людей жиють в нерезиновому Ужгроді, Львові та Франківську.
А на площах Варшави та Лондона продовжуються мітинги наших незламних біженкинь про кордони 91 та "жодних виборів до перемоги"

Letusrock теж про Новоросійськ "не помітив" )

Чи це може вам обом неприємно, коли пишуть про злочини Росії ?
Вам би, щоб мовчали чи як ? )

Бо коли не пишуть, то наче нічого не було

Правда ж, Letusrock ? )
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:31

  Бетон написав:Я в 20 років мав критичне мислення, власну думку

В 20 років ти слухняно таскав штангу, згідно наказів тренера, то ж не бреши про власну думку )

Критичного мислення ти і хараз не маєшь, одна російська пропаганда в голові та ємоційні соплі )
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