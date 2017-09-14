yama написав:Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ?
раніше багато та багатьом, звісно окрім серненка та тим хто зі стрьомно-радикальною символікою. зараз тільки трохи ПДМШ Друзенка та з кола знайомих не вистачає фінансування - хай підвищують військ. збір для маржинальних бізнесів, інкорпорують фонди до держ.структур
После того как Трамп опубликовал фото в образе Папы Римского, мемкоин POPE на базе Solana стремительно вырос в цене — его стоимость увеличилась на 1000%. Аналитики полагают, что за запуском токена стоит та же команда, которая ранее выпустила TRUMP и MELANIA.
В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
К РПВ и перемирию ...
Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати
Schmit написав:Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
"хтось" тут півроку-рік тому писав про Україну майбутнього : чоловіки з автоматами бігають по лісам очікуючи РВП по Збручу, залишки інфраструктури і людей жиють в нерезиновому Ужгроді, Львові та Франківську. А на площах Варшави та Лондона продовжуються мітинги наших незламних біженкинь про кордони 91 та "жодних виборів до перемоги"
Letusrock теж про Новоросійськ "не помітив" )
Чи це може вам обом неприємно, коли пишуть про злочини Росії ? Вам би, щоб мовчали чи як ? )