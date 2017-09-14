Додано: Нед 04 тра, 2025 16:27

pesikot написав: yama написав: Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху.

Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) . Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху.Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .

Ще один ... "Я про нього не знав до моменту так званого замаху."

Повна брехня



Кілька років тому, вже був 3-й напад на Стерненко, коли він відбився та трішки ножиком почікав нападника



Тоді тільки лінивий не писав "Стерненко - убийца", таскали всюди цю історію Ще один ... "Я про нього не знав до моменту так званого замаху."Повна брехняКілька років тому, вже був 3-й напад на Стерненко, коли він відбився та трішки ножиком почікав нападникаТоді тільки лінивий не писав "Стерненко - убийца", таскали всюди цю історію

«Ми отримали відповідь на наш лист від Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Він заявив, що повністю згоден: вся без винятку металопродукція з країни-агресора має бути заборонена і ця робота вже ведеться», – написав Гончаренко.



У листі, зокрема, Боррель заявив, що повністю згоден з пропозицією депутатів повністю припинити імпорт російської металопродукції до ЄС.



«Важливо продовжувати пошук шляхів подальшого стримування фінансових надходжень Росії. Враховуючи процес прийняття рішень в Союзі, особливо щодо зовнішньої політики та політики безпеки, важливо досягти одностайної підтримки всіх держав-членів. Наразі для досягнення цього порогу необхідно узгодити різні позиції. Будьте впевнені, що вашу пропозицію буде ретельно розглянуто», – написав Боррель.



Нагадаємо: у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки, чим фактично послабив раніше введені обмеження.



У свою чергу депутати трьох країн – України, Польщі та Естонії, – звернулися до ЄС з закликом діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму 3 млрд євро, а за 9 місяців 2024 року — ще на 2,1 млрд євро. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.



Він нагадав, що підприємства ГМК напряму підтримують російський ВПК. Наприклад, російська Група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка є критично важливою для російської оборонної промисловості.

Заводи російської НЛМК продовжують працювати у ЄС, попри активну співпрацю з російським ВПК – розслідування

04.04.2025



Санкції ЄС не діють: заводи російської НЛМК виробляють сталь для крилатих та балістичних ракет, але вільно працюють у Європі – УП

«ПАРЄ підтримала мою правку щодо запровадження санкцій по російській військовій економіці — зокрема, по бізнес-імперії олігарха Володимира Лісіна. Про це наголошував в правці і дуже важливо, що вона була врахована. Це чіткий сигнал: бізнес, який годує війну, не може безкарно працювати в Європі», — заявив нардеп Олексій Гончаренко. .

30 квiтня, 2025,

glavcom.ua Санкції не діють: від початку року Євросоюз наростив імпорт російського металу на 71%

За підсумками січня-лютого 2025 року ЄС імпортував 1,35 млн т (+71,4 р./р.) металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт сягнули €535,2 млн (+47,3% р./р.). Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.



Основний обсяг імпорту припадає на чавун: за 2 місяці ЄС купив його 678,4 млн т (+8,7 раза р./р.), на суму €247,65 млн. Найбільшими споживачами чавуну з РФ є Італія, Латвія, Бельгія та Польща.



Великі обсяги імпорту припадають і на напівфабрикати: основні обсяги спрямовано до Бельгії, Італії та Данії.



Нагадаємо, ЄС за підсумками 2024 року імпортував з Росії 5,34 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу.

Дарія Демяник

я про нього тільки від Арестовича чув , і не розбирався до кінця, особа не медійна не публічна то звідки мені його знати ? Мало про кого Арестович згадував так що мені всіх гуглити ?Хм загуглив ... бачу є ютуб канал в стилі жовтої преси із жовтими заголовками ... мдя.. виявляється він блогер , дуже багато зараз ютуб блогерів , я теж веду свій блог на юутуб , раз в три чотири місяці викладаю свій шортс , правда без жовтих заголовків...Певно треба додавати "Жовті" новини і "жовті" заголовки то і гляди назбираю підпиЩиків. Так а чого шуму стільки ну блогер і що з того в нас багато блогерів?Як там наклали санкції в Європі на металокомбінати російські ? чи ні ?7 лютого 2025і останєнічого не ввелиоднією рукою допомогаємо Україні іншою допомогаємо рф