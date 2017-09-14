yama написав:Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ?
раніше багато та багатьом, звісно окрім серненка та тим хто зі стрьомно-радикальною символікою. зараз тільки трохи ПДМШ Друзенка та з кола знайомих не вистачає фінансування - хай підвищують військ. збір для маржинальних бізнесів, інкорпорують фонди до держ.структур
После того как Трамп опубликовал фото в образе Папы Римского, мемкоин POPE на базе Solana стремительно вырос в цене — его стоимость увеличилась на 1000%. Аналитики полагают, что за запуском токена стоит та же команда, которая ранее выпустила TRUMP и MELANIA.
В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
К РПВ и перемирию ...
Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати
Schmit написав:Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
"хтось" тут півроку-рік тому писав про Україну майбутнього : чоловіки з автоматами бігають по лісам очікуючи РВП по Збручу, залишки інфраструктури і людей жиють в нерезиновому Ужгроді, Львові та Франківську. А на площах Варшави та Лондона продовжуються мітинги наших незламних біженкинь про кордони 91 та "жодних виборів до перемоги"
Letusrock теж про Новоросійськ "не помітив" )
Чи це може вам обом неприємно, коли пишуть про злочини Росії ? Вам би, щоб мовчали чи як ? )
yama написав:Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху. Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .
Ще один ... "Я про нього не знав до моменту так званого замаху." Повна брехня
Кілька років тому, вже був 3-й напад на Стерненко, коли він відбився та трішки ножиком почікав нападника
Тоді тільки лінивий не писав "Стерненко - убийца", таскали всюди цю історію
yama написав:Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху. Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .
Ще один ... "Я про нього не знав до моменту так званого замаху." Повна брехня
Кілька років тому, вже був 3-й напад на Стерненко, коли він відбився та трішки ножиком почікав нападника
Тоді тільки лінивий не писав "Стерненко - убийца", таскали всюди цю історію
я про нього тільки від Арестовича чув , і не розбирався до кінця, особа не медійна не публічна то звідки мені його знати ? Мало про кого Арестович згадував так що мені всіх гуглити ? Хм загуглив ... бачу є ютуб канал в стилі жовтої преси із жовтими заголовками ... мдя.. виявляється він блогер , дуже багато зараз ютуб блогерів , я теж веду свій блог на юутуб , раз в три чотири місяці викладаю свій шортс , правда без жовтих заголовків...Певно треба додавати "Жовті" новини і "жовті" заголовки то і гляди назбираю підпиЩиків. Так а чого шуму стільки ну блогер і що з того в нас багато блогерів?
Як там наклали санкції в Європі на металокомбінати російські ? чи ні ? 25 липня, 2024,
«Ми отримали відповідь на наш лист від Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Він заявив, що повністю згоден: вся без винятку металопродукція з країни-агресора має бути заборонена і ця робота вже ведеться», – написав Гончаренко.
У листі, зокрема, Боррель заявив, що повністю згоден з пропозицією депутатів повністю припинити імпорт російської металопродукції до ЄС.
«Важливо продовжувати пошук шляхів подальшого стримування фінансових надходжень Росії. Враховуючи процес прийняття рішень в Союзі, особливо щодо зовнішньої політики та політики безпеки, важливо досягти одностайної підтримки всіх держав-членів. Наразі для досягнення цього порогу необхідно узгодити різні позиції. Будьте впевнені, що вашу пропозицію буде ретельно розглянуто», – написав Боррель.
Нагадаємо: у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки, чим фактично послабив раніше введені обмеження.
У свою чергу депутати трьох країн – України, Польщі та Естонії, – звернулися до ЄС з закликом діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі.
Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму 3 млрд євро, а за 9 місяців 2024 року — ще на 2,1 млрд євро. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.
Він нагадав, що підприємства ГМК напряму підтримують російський ВПК. Наприклад, російська Група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка є критично важливою для російської оборонної промисловості.
«ПАРЄ підтримала мою правку щодо запровадження санкцій по російській військовій економіці — зокрема, по бізнес-імперії олігарха Володимира Лісіна. Про це наголошував в правці і дуже важливо, що вона була врахована. Це чіткий сигнал: бізнес, який годує війну, не може безкарно працювати в Європі», — заявив нардеп Олексій Гончаренко. .
30 квiтня, 2025, glavcom.ua Санкції не діють: від початку року Євросоюз наростив імпорт російського металу на 71% За підсумками січня-лютого 2025 року ЄС імпортував 1,35 млн т (+71,4 р./р.) металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт сягнули €535,2 млн (+47,3% р./р.). Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.
Основний обсяг імпорту припадає на чавун: за 2 місяці ЄС купив його 678,4 млн т (+8,7 раза р./р.), на суму €247,65 млн. Найбільшими споживачами чавуну з РФ є Італія, Латвія, Бельгія та Польща.
Великі обсяги імпорту припадають і на напівфабрикати: основні обсяги спрямовано до Бельгії, Італії та Данії.
Нагадаємо, ЄС за підсумками 2024 року імпортував з Росії 5,34 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу. Дарія Демяник
нічого не ввели однією рукою допомогаємо Україні іншою допомогаємо рф
Востаннє редагувалось yama в Нед 04 тра, 2025 16:41, всього редагувалось 5 разів.