Volodymyr Boiko написав:

Мені залишилось служити рівно тиждень. Як вийду на волю - напишу повість про «волонтера» Стерненка, якого в 2017 році вигнали з одеської обласної організації «Правого Сектору» та виключили з агентурної мережі ДЗНД СБУ за спробу купити посвідчення учасника бойових дій. Ініціатором виключення Стерненка з лав добровільних помічників СБУ тоді була його дівчина (називати її ім’я не стану, вона давно живе в Києві й працює на державній службі), також завербована СБУ, яку страшенно обурив той факт, що вона, як виявилось, спить з аферистом.

Наступна співмешканка Стерненка – Наталія Усатенко – була прес-секретарем Уляни Супрун і через Уляну привела свого коханого, який зненацька зарізав беззбройну людину, у посольство США, де на Стерненка вдягнули окуляри з простими скельцями й перетворили одеського гопника на говорячу голову Ютуб-каналу. Одночасно Стерненко запропонував свої послуги Головному управлінню «К» СБУ, де шестерив на заступника начальника цього Главку Василя Пісного аж до смерті останнього від ковіду. Це саме Пісний і перший заступник голови СБУ Павло Демчина в грудні 2018 року привели Стерненка в кабінет генерального, прости господи, прокурора Луценка з проханням забрати з поліції кримінальне провадження за фактом вбивства, вчиненого Стерненком у Одесі, і передати справу в СБУ «на поховання». А в лютому 2021 року за посередництва посольства США справа про вбивство, вчинене Стерненком, взагалі була обміняна на «справу Татарова». Після чого Стерненко повернувся в агентурний апарат ДЗНД СБУ і став своїм ротом обслуговувати Офіс Президента Зеленського.

До речі, я коли узнав, хто зараз куратор Стерненка в СБУ – довго сміявся: начальник Управління контррозвідувальних заходів із захисту національної інформаційної сфери ДЗНД СБУ (так зване управління «М») Андрій Володимирович Салєнков. Це управління займається блогерами, ютуберами, тіктокерами та людьми, які називають себе журналістами – саме Салєнков організовував стеження за наркоманами Бігуса. За законами жанру, Стерненко має носити Салєнкову «десятину» – тобто 10% тих грошей, які він збирає з довірливих лохів «на ЗСУ» і на які купляє собі автомобілі, земельні ділянки, квартиру в елітному столичному ЖК, наймає охорону та броньоване авто й наповнює свої (а також своїх кураторів) криптогаманці.

Раніше Салєнков очолював головний відділ захисту національної державності в Управлінні СБУ в Харківській області й систематично, через проросійську агентуру, яку вербував «у темну», організовував теракти в Харкові – щоби їх вдало розкривати по гарячих слідах. Але після того, як його агенти підірвали вибухівку в натовпі під час мирної ходи в лютому 2015 року (тоді 4 людини загинуло), на Салєнкова ледь не вдягнули кайданки. Тепер Салєнков, напевно, вирішив підвищити капіталізацію Стерненка і взявся за старе. Тим більше, що його харківських агентів тоді вдалось врятувати від довічного ув’язнення – після суду СБУ передала їх у Росію.

Через це Людмилі Чемерській, яку СБУшники завербували для «замаху» на Стерненка, без жодних на те підстав повідомили про підозру в державній зраді – щоби ця справа знову розслідувалась не в поліції, а в СБУ. Бо агенту Стерненку скоро балотуватись до Верховної Ради, а у нього немає ані посвідчення УБД, ані поранення – тільки постанова Приморського РТЦК м.Одеси про розшук за ухилення від мобілізації.

А тепер у Стерненка буде ореол мученика й додаткові доходи – як у його попередника Булатова, який працював на начальника 2 Управління Головного управління «К» СБУ Василя Бурбу, зливаючи інформацію про «Автомайдан». Булатова в січні 2014 року «викрали невідомі особи, які розмовляли з російським акцентом», і тиждень утримували на дачі в друга Булатова, підприємця Юрія Зозулі, а потім ще й порізали Булатову вухо. Під час «викрадення» з банківської картки Булатова, на яку він збирав гроші на «Автомайдан» (подібно тому, як Стерненко збирає гроші «на ЗСУ») зненацька зникли 50 тисяч доларів, а сам Булатов за пережиті страждання був призначений міністром у справах молоді та спорту.

Тож слідкуйте за кар’єрою військовозобов’язаного Стерненка – буде міністром, не інакше.