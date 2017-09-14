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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:я про нього тільки від Арестовича чув


Volodymyr Boiko написав:
Мені залишилось служити рівно тиждень. Як вийду на волю - напишу повість про «волонтера» Стерненка, якого в 2017 році вигнали з одеської обласної організації «Правого Сектору» та виключили з агентурної мережі ДЗНД СБУ за спробу купити посвідчення учасника бойових дій. Ініціатором виключення Стерненка з лав добровільних помічників СБУ тоді була його дівчина (називати її ім’я не стану, вона давно живе в Києві й працює на державній службі), також завербована СБУ, яку страшенно обурив той факт, що вона, як виявилось, спить з аферистом.
Наступна співмешканка Стерненка – Наталія Усатенко – була прес-секретарем Уляни Супрун і через Уляну привела свого коханого, який зненацька зарізав беззбройну людину, у посольство США, де на Стерненка вдягнули окуляри з простими скельцями й перетворили одеського гопника на говорячу голову Ютуб-каналу. Одночасно Стерненко запропонував свої послуги Головному управлінню «К» СБУ, де шестерив на заступника начальника цього Главку Василя Пісного аж до смерті останнього від ковіду. Це саме Пісний і перший заступник голови СБУ Павло Демчина в грудні 2018 року привели Стерненка в кабінет генерального, прости господи, прокурора Луценка з проханням забрати з поліції кримінальне провадження за фактом вбивства, вчиненого Стерненком у Одесі, і передати справу в СБУ «на поховання». А в лютому 2021 року за посередництва посольства США справа про вбивство, вчинене Стерненком, взагалі була обміняна на «справу Татарова». Після чого Стерненко повернувся в агентурний апарат ДЗНД СБУ і став своїм ротом обслуговувати Офіс Президента Зеленського.
До речі, я коли узнав, хто зараз куратор Стерненка в СБУ – довго сміявся: начальник Управління контррозвідувальних заходів із захисту національної інформаційної сфери ДЗНД СБУ (так зване управління «М») Андрій Володимирович Салєнков. Це управління займається блогерами, ютуберами, тіктокерами та людьми, які називають себе журналістами – саме Салєнков організовував стеження за наркоманами Бігуса. За законами жанру, Стерненко має носити Салєнкову «десятину» – тобто 10% тих грошей, які він збирає з довірливих лохів «на ЗСУ» і на які купляє собі автомобілі, земельні ділянки, квартиру в елітному столичному ЖК, наймає охорону та броньоване авто й наповнює свої (а також своїх кураторів) криптогаманці.
Раніше Салєнков очолював головний відділ захисту національної державності в Управлінні СБУ в Харківській області й систематично, через проросійську агентуру, яку вербував «у темну», організовував теракти в Харкові – щоби їх вдало розкривати по гарячих слідах. Але після того, як його агенти підірвали вибухівку в натовпі під час мирної ходи в лютому 2015 року (тоді 4 людини загинуло), на Салєнкова ледь не вдягнули кайданки. Тепер Салєнков, напевно, вирішив підвищити капіталізацію Стерненка і взявся за старе. Тим більше, що його харківських агентів тоді вдалось врятувати від довічного ув’язнення – після суду СБУ передала їх у Росію.
Через це Людмилі Чемерській, яку СБУшники завербували для «замаху» на Стерненка, без жодних на те підстав повідомили про підозру в державній зраді – щоби ця справа знову розслідувалась не в поліції, а в СБУ. Бо агенту Стерненку скоро балотуватись до Верховної Ради, а у нього немає ані посвідчення УБД, ані поранення – тільки постанова Приморського РТЦК м.Одеси про розшук за ухилення від мобілізації.
А тепер у Стерненка буде ореол мученика й додаткові доходи – як у його попередника Булатова, який працював на начальника 2 Управління Головного управління «К» СБУ Василя Бурбу, зливаючи інформацію про «Автомайдан». Булатова в січні 2014 року «викрали невідомі особи, які розмовляли з російським акцентом», і тиждень утримували на дачі в друга Булатова, підприємця Юрія Зозулі, а потім ще й порізали Булатову вухо. Під час «викрадення» з банківської картки Булатова, на яку він збирав гроші на «Автомайдан» (подібно тому, як Стерненко збирає гроші «на ЗСУ») зненацька зникли 50 тисяч доларів, а сам Булатов за пережиті страждання був призначений міністром у справах молоді та спорту.
Тож слідкуйте за кар’єрою військовозобов’язаного Стерненка – буде міністром, не інакше.

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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:35

fox767676
Ну навіщо тобі так палитися ... твої ж куратори все читають

А ти всю свою російську контору здав одним дописом )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:35

  yama написав:Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху.
Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .
Моя субєктивна думка = деякі люди далі йому донатять ...
Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ? ( хоча як показало моє опитування ранніше більшість вважає що платить дуже багато податків офіційно і тому може не донатити) .
В одному з каналів перекладача на військову тематику mortis_aeterna відкрився збір на Бандера павер - недолугу зарядну станцію зроблену з гівна і палок ( найдешевших китайських комплектуючих) по завищеній в 10 разів ціні ( яка часто вище, або рівна ніж в визнаних лідерів eco flow та bluetti ), про її якість є десяток відео розбірок майстрів з коментарями на ютуб, про що автору збору вказали кілька дописувачів\читачів, автор погодився на альтрнативу, але коли я запропонував реальну хорошу альтернативу по дилерській ціні від виробника=імпортера торг марки ( з яким я співпарцюю і обладнання якого я перепродаю сам) звісно без навару з вказанням посилання і бренду , пообіцявши -30% знижки від РРЦ - мене відправили в read only тобто бан . Із серії коли хотів по собівартості по дилерській ціні допомогти , а це розцінили за бажання нажитися і рекламу .
нащо я це пишу ?
просто всі мають знатинегідників Вінниця промавтоматика і бендера павер, які наживаються на війні
https://www.youtube.com/watch?v=kLQGoQYSEwo
https://www.youtube.com/watch?v=VOJI_AMvios
https://www.youtube.com/watch?v=aR5OzBJv__A
https://www.youtube.com/watch?v=N7jeSKez8vc
і таке подібне гівно просувається всіми правдами і неправдами на тендери , під нього пишуться тендери , бо є хороший зазор для відкату при такій завищеній ціні . А вже як тендерні вимоги виписувати під конкретного виробника то практика поширена . Та я розумію що відкати це всюди є , але одна справа коли продається\постачається у військо щось якісне і хороше, і з нього відкат,а інша коли гівно постачають.
PS мені здається цей пост теж потруть :lol: перевірим на адекватність і не заангажованість модераторів цього форуму


Люди донатять, я також. Хоча дитина каже щоб я краще йому скидав ці кошти, у нього багато витрат. Але Стерненко дійсно закриває збори на декілька мільйонів за дві доби. Родичі з фронту отримують допомогу дронами від Стерненка, кажуть багато.
Враховуючи його підписників на ютубі, на старих корчах він іздити не повинен. Та й не факт що він його, хоча чому б і ні?
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:38

  pesikot написав:
  Schmit написав:Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...

Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати

А зараз виліз, як по методичці )_

Та й добре, що вдарили, але ще раз повторюю, руйнуються чомусь тільки українські міста, гинуть тільки українські цивільні. Це такий шлях до перемоги напевно?
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:40

  unicdima написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:По-мелкому уже шакалишь ? )

Это же пьяного быка за рулём ты выгораживал и оправдывал

Що ж ти на дрібне звернув увагу, а цілих двох нардепів Гончаренко та Федину не бачиш? Згідно ж твоєї постійної рубріки-закидів "чому ти змовчав".

*Представники місцевої поліції руками ТЦК усувають єдиного свідка та чинять тиск на сім’ю дитини. ТЦК вже використовують не тільки для бусифікації та рубання кешу з виловлених людей. А і в якості тітушок, які можуть приїхати і порішати. Бо в них є на це влада і жодної протидії. А Зеленський і далі казатиме, що нічого такого не бачить, допоки ситуація стане взагалі неконтрольованою. Цей інцидент — дуже поганий дзвіночок. Це вже критична точка. І стається подібне явно не вперше. Саме тому треба повністю реорганізовувати ТЦК та викидати цей бандитський підхід, — написав Гончаренко у Telegram.*
https://racurs.ua/ua/n206035-na-odeschy ... v-tck.html
Прочитай по буквах формулювання в депутатському зверненні від Гончаренко та Федини.
Там є це звернення. Формулювання отпад.

Депутати дрібницями не шакалять?
Тим паче з ЄС, а не від ригів, захопників тощо.
Тобто обирай: або не дрібниці і не шакальство, або шакалять дрібницями євросолідарці.

Повторюю, що незаконного зробила поліція?

Два моменти:
1. Для мене не потрібно повторювати це питання, бо стосовно нього ще позавчора є моя ремарка-відповідь ("- в одному випадку (описаному) по закону, але для незаконної мети (сховати злочин)" (с)
Пт 02 май, 2025 16:40
Напад росії і білорусі на Україну
Чітко: в даному випадку поліція зробила затримання порушника обліку по закону.
2. Дане повідомлення було про інший предмет. Для Песікота, щоб визначився. Стосовно чого вказано в повідомленні.

Хоча згоден, що помилився-погарячкував -- "сховати злочин". Якщо там тільки адмінка в тої поліцейської.
Але якщо хочуть частково приховати й адмінку (убравши свідка), то отаке приховування можливо підпадає під статтю, тобто буде злочином. Саме про це і волає Гончаренко з Фединою.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:45

  yama написав:
  pesikot написав:
  yama написав:Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху.
Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .

Ще один ... "Я про нього не знав до моменту так званого замаху."
Повна брехня

Кілька років тому, вже був 3-й напад на Стерненко, коли він відбився та трішки ножиком почікав нападника

Тоді тільки лінивий не писав "Стерненко - убийца", таскали всюди цю історію

я про нього тільки від Арестовича чув , і не розбирався до кінця, особа не медійна не публічна то звідки мені його знати ?

Стерненко - не медійний ? не публічний ? Да ? )

От зараз ти зізнався, що живешь не в Україні
Або зробив вигляд, що про Стерненко не чув, як зробила ота нападниця, згідно наставленнь ФСБ

Як на мене, стосовно тебе, обидва варіанти дуже погані )

PS. От якби вдалось вбити Стерненко, тоді б вата раділа.

Але не вдалось, то почали писати, про "постанову", про "а хто взагалі такий Стерненко?".
Забувши, як та сама вата, нещодавно писала "Стерненко - вбивця"

Тим самим підтверджуючи, що замовники нападу були з Росії
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ударили - молодцы. Но это выглядит жалюгідно. Нет дня в году, когда нет запуска бпла по нашей стране.
Вот это да - наладили производство.

Я помню как два клоуна прытула и стерненко по телеку пугали кацапов роем дронов
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:57

  Бетон написав:Ударили - молодцы. Но это выглядит жалюгідно. Нет дня в году, когда нет запуска бпла по нашей стране.
Вот это да - наладили производство.

Я помню как два клоуна прытула и стерненко по телеку пугали кацапов роем дронов

власно думка - набір штампів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/b0orwFM1KIw?si=YIi-BpsgVC_T2Vt5

Стерненко: вот вам стерненко))

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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А сегодня этот типок пользуется гос охраной вместе с лысой гадалкой
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