RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1375413755137561375713758 ... 13760>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:00

  Shaman написав:
  Бетон написав:Ударили - молодцы. Но это выглядит жалюгідно. Нет дня в году, когда нет запуска бпла по нашей стране.
Вот это да - наладили производство.

Я помню как два клоуна прытула и стерненко по телеку пугали кацапов роем дронов

власно думка - набір штампів...

Пхахаха

Зображення
photo file
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4881
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шаман, у тебя память как у рыбки гуппи?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4881
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4881
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:10

  Бетон написав:Шаман, у тебя память как у рыбки гуппи?

ти хотів щось спитати, але забув? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 29.09.19
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:14

  Hotab написав:Два російські винищувачі Су-30СМ були збиті ракетами AIM-9, запущеними з українського військово-морського безпілотника Магура-7, — Буданов.

Перший екіпаж катапультувався та вижив; другий — ні.


Замість радянських Р-73 використовувалися ракети AIM-9 американського виробництва.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись

Видеодокази є?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 23.05.14
Подякував: 613 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:14

Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?
detroytred
 
Повідомлень: 24197
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:16

  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??

а кому належить машина? не знаєш... а скільки може заробляти людина в youtube, коли кожне відео має сотні тисяч переглядів? тобі краще не знати - бо жаба задавить... :D

але накинув, так накинув 8) а де ще критичне мислення до власної думки - бо власна думка є у будь-якого дурника, питання лише яка в неї вага. й вага в цьому випадку - це не вага штанги :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 29.09.19
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:20

Vadim_

Видеодокази є?



А хто питає?
А, бачу.
Не треба вони тобі. Йди спати.
Hotab
 
Повідомлень: 14962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2381 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:24

Взагалі да, це якось ...

До моцкви їдуть Сі, Лула, Фіцо, Вучіч.
В пику цьому до Києва треба було, щоб приїхав хоча б хтось з ЄС-Британії.

В принципі, дрібниця, але все ж таки.
detroytred
 
Повідомлень: 24197
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:26

  Shaman написав:
  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??

а кому належить машина? не знаєш... а скільки може заробляти людина в youtube, коли кожне відео має сотні тисяч переглядів? тобі краще не знати - бо жаба задавить... :D

але накинув, так накинув 8) а де ще критичне мислення до власної думки - бо власна думка є у будь-якого дурника, питання лише яка в неї вага. й вага в цьому випадку - це не вага штанги :lol:

Если путин в прямом эфире на площади т..ахнет лошадь, публика скажет, что это постанова.

У нас тоже самое.
На куче бабла будут валяться, шаман будет искать оправдание.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4881
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1375413755137561375713758 ... 13760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97271
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 925157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8477)
04.05.2025 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.