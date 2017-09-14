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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:00
Shaman написав: Бетон написав:
Ударили - молодцы. Но это выглядит жалюгідно. Нет дня в году, когда нет запуска бпла по нашей стране.
Вот это да - наладили производство.
Я помню как два клоуна прытула и стерненко
по телеку пугали кацапов роем дронов
власно думка - набір штампів...
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:01
Шаман, у тебя память как у рыбки гуппи?
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Бетон
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:04
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
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Бетон
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:10
Бетон написав:
Шаман, у тебя память как у рыбки гуппи?
ти хотів щось спитати, але забув?
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:14
Hotab написав:
Два російські винищувачі Су-30СМ були збиті ракетами AIM-9, запущеними з українського військово-морського безпілотника Магура-7, — Буданов.
Перший екіпаж катапультувався та вижив; другий — ні.
Замість радянських Р-73 використовувалися ракети AIM-9 американського виробництва.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:14
Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:16
Бетон написав:
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
а кому належить машина? не знаєш... а скільки може заробляти людина в youtube, коли кожне відео має сотні тисяч переглядів? тобі краще не знати - бо жаба задавить...
але накинув, так накинув
а де ще критичне мислення до власної думки - бо власна думка є у будь-якого дурника, питання лише яка в неї вага. й вага в цьому випадку - це не вага штанги
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Shaman
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:20
Vadim_
Видеодокази є?
А хто питає?
А, бачу.
Не треба вони тобі. Йди спати.
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Hotab
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:24
Взагалі да, це якось ...
До моцкви їдуть Сі, Лула, Фіцо, Вучіч.
В пику цьому до Києва треба було, щоб приїхав хоча б хтось з ЄС-Британії.
В принципі, дрібниця, але все ж таки.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:26
Shaman написав: Бетон написав:
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
а кому належить машина? не знаєш... а скільки може заробляти людина в youtube, коли кожне відео має сотні тисяч переглядів? тобі краще не знати - бо жаба задавить...
але накинув, так накинув
а де ще критичне мислення до власної думки - бо власна думка є у будь-якого дурника, питання лише яка в неї вага. й вага в цьому випадку - це не вага штанги
Если путин в прямом эфире на площади т..ахнет лошадь, публика скажет, что это постанова.
У нас тоже самое.
На куче бабла будут валяться, шаман будет искать оправдание.
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