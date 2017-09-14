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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:27
Hotab написав:Vadim_
Видеодокази є?
А хто питає?
А, бачу.
Не треба вони тобі. Йди спати.
Це ти з окопа не в огороді?
Атдай долг родине , чмо.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:28
Бетон написав:
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:36
Slon_Nosov написав: Бетон написав:
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?
доход с одного видео на войне стерненко — 500 долларов до вычета процента ютубом.
Получается в месяц он зарабатывает около 8 куе. Как я.
Но я 20 лет пашу как лось.
Я езжу на авто за 20 куе
Ты сам вообще школу закончил?
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 04 тра, 2025 17:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:36
detroytred написав:
Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?
Якщо бити, то краще до його приїзду - щоб не приїхав.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:39
Schmit написав: pesikot написав: Schmit написав:
Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...
Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати
А зараз виліз, як по методичці )_
Та й добре, що вдарили, але ще раз повторюю, руйнуються чомусь тільки українські міста, гинуть тільки українські цивільні. Це такий шлях до перемоги напевно?
Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу
Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі
Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ
У тебе завжди винна Україна
У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі
Обирай, хто ти ? )
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:40
Бетон написав:
доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.
а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди?
И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:41
Бетон написав:
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Откуда у тебя лям доларов ?
Ты ничего не построил, нигде не работал
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:43
Бетон написав:
Ударили - молодцы. Но это выглядит жалюгідно. Нет дня в году, когда нет запуска бпла по нашей стране.
Я уже написал, твоя методичка - обесценивать успехи Украины
И не осуждать российские удары
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:46
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
а кому належить машина? не знаєш... а скільки може заробляти людина в youtube, коли кожне відео має сотні тисяч переглядів? тобі краще не знати - бо жаба задавить...
але накинув, так накинув
а де ще критичне мислення до власної думки - бо власна думка є у будь-якого дурника, питання лише яка в неї вага. й вага в цьому випадку - це не вага штанги
Если путин в прямом эфире на площади т..ахнет лошадь, публика скажет, что это постанова.
И ты будешь в числе первых тех, кто это скажет )))
Путин уже обстреливает Украину, но виноват у тебя ... Зеленский или Украина вся ... но не Путин
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:52
Slon_Nosov написав: Бетон написав:
Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня
, то він має буди голим босим?
М,ля ,скільки до.вбой.обів...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 04 тра, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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