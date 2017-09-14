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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 137551375613757137581375913760>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:27

  Hotab написав:Vadim_

Видеодокази є?



А хто питає?
А, бачу.
Не треба вони тобі. Йди спати.

Це ти з окопа не в огороді?
Атдай долг родине , чмо.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:28

  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??


Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:36

  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??


Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?

доход с одного видео на войне стерненко — 500 долларов до вычета процента ютубом.
Получается в месяц он зарабатывает около 8 куе. Как я.
Но я 20 лет пашу как лось.
Я езжу на авто за 20 куе

Ты сам вообще школу закончил?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 04 тра, 2025 17:37, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:36

  detroytred написав:Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?

Якщо бити, то краще до його приїзду - щоб не приїхав.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:39

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Вже чи не щоденна невтішна статистика і тільки з нашої сторони руйнування/потерпілі/загиблі. Україну перетворюють в труху, а у ворога всі, навіть прифронтові міста цілі. Що з цим робити - рішення відсутнє. І так нам пропонують воювати роками, поки з України не залишиться...

Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати

А зараз виліз, як по методичці )_

Та й добре, що вдарили, але ще раз повторюю, руйнуються чомусь тільки українські міста, гинуть тільки українські цивільні. Це такий шлях до перемоги напевно?

Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу

Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі

Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ
У тебе завжди винна Україна

У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі
Обирай, хто ти ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.


а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди?
И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:41

  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??

Откуда у тебя лям доларов ?

Ты ничего не построил, нигде не работал
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:43

  Бетон написав:Ударили - молодцы. Но это выглядит жалюгідно. Нет дня в году, когда нет запуска бпла по нашей стране.

Я уже написал, твоя методичка - обесценивать успехи Украины

И не осуждать российские удары
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:46

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??

а кому належить машина? не знаєш... а скільки може заробляти людина в youtube, коли кожне відео має сотні тисяч переглядів? тобі краще не знати - бо жаба задавить... :D

але накинув, так накинув 8) а де ще критичне мислення до власної думки - бо власна думка є у будь-якого дурника, питання лише яка в неї вага. й вага в цьому випадку - це не вага штанги :lol:

Если путин в прямом эфире на площади т..ахнет лошадь, публика скажет, что это постанова.

И ты будешь в числе первых тех, кто это скажет )))

Путин уже обстреливает Украину, но виноват у тебя ... Зеленский или Украина вся ... но не Путин
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:52

  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??


Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?

М,ля ,скільки до.вбой.обів...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 04 тра, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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