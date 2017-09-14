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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1375613757137581375913760>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:54

  detroytred написав:Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?

Четыре???
Напомните хто ещё на столько ездил??????
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:54

  Бетон написав:доход с одного видео на войне стерненко — 500 долларов до вычета процента ютубом.
Получается в месяц он зарабатывает около 8 куе. Как я.
Но я 20 лет пашу как лось.
Я езжу на авто за 20 куе


И всё ты знаешь ... точнее, брешешь як собака остання

А лям доларов у тебя откуда, бидако 8 куйовий ? )

20 лет пашет это качок, как лось
Эмоции, надрыв, сопли на кулаке ...

Ты написал, что второй раз за яныка голосовал, это было 15 лет назад
Где ты там пахал, трепло обыкновенное ... ))

Если ты так и в судах по своим делам говорил, то не удивительно, что тебя за жопу взяли ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:55

  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??


Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?

доход с одного видео на войне стерненко — 500 долларов до вычета процента ютубом.
Получается в месяц он зарабатывает около 8 куе. Как я.
Но я 20 лет пашу как лось.
Я езжу на авто за 20 куе

Ты сам вообще школу закончил?

я не знаю цифр доходу на ютубі, но щось підказуєте, що порахував ти неправильно 8) ти 20 років заробляєш по 8 куо - теж дуже сумніваюсь :oops: та й лям доларів теж так не наскирдуєш... звідки в тебе лям, а Бетон? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:56

  Vadim_ написав:
  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??


Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?

М,ля ,скільки до.вбой.обів...

в цій дискусії - поки один :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:59

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Slon_Nosov написав:
Бетон, наче здавався більш розумним...
Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду?
У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?

М,ля ,скільки до.вбой.обів...

в цій дискусії - поки один :lol:

Самокритичьно,
вазьми пиражок на верхней полке
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:00

  detroytred написав:Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?

«Путін — це мій пес». Сі Цзіньпін шле сигнал Трампу своїм чотириденним візитом до Росії
для доступу до статті потрібно ввести email
...насамперед це знак від Китая Сполученим Штатам Америки. Тому що останнім часом [президент США Дональд] Трамп завзято вирішив зайнятися відтягуванням Російської Федерації від Китаю.

Він вирішив, що у нього вийде це зробити, що він може взяти і зробити цю очевидну річ так, що Китай чи не помітить, чи просто нічого не зможе чи не захоче з цим робити.

І зараз Китай дедалі більше подає ці сигнали, що не буде такого.

А тепер Цзіньпін приїде і покаже своїм виглядом, своєю присутністю в Москві, що «ви там можете собі в Вашингтоні планувати все, що захочете, але цей мій пес, він сидить у мене на ланцюгу (Путін мається на увазі), він буде слухатись мене, він не буде змінювати свого господаря».

Тому я не думаю, що це той сигнал, який Путін подає. Навпаки: він би був більше зацікавлений в тому, щоб продемонструвати свою якусь багатополярність і претензію на одного з лідерів цього світу. Але все ж таки, на мою думку, це більше знак від Китаю.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:01

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:М,ля ,скільки до.вбой.обів...

в цій дискусії - поки один :lol:

Самокритичьно,
вазьми пиражок на верхней полке

вже два, ще один доєднався :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Може цю пʼяну свиню вже припинять пускати в майже нормальну спільноту? 😅
Жодного ж поста по темі. Лише синьолоба відрижка.

І Флуман як сявка бігає скаржиться))
Кендел, ти запізнився. Флуман вже натиснув ))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 тра, 2025 18:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:08

  Hotab написав:Може цю пʼяну свиню вже припинять пускати в майже нормальну спільноту? 😅
Жодного ж поста по темі. Лише синьолоба відрижка.

І Флуман як сявка бігає скаржиться))

Высрав ухилянт подизносившийся спотикаючись вид пенделя з налывайкы за не сплаченый стопарик
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:10

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Може цю пʼяну свиню вже припинять пускати в майже нормальну спільноту? 😅
Жодного ж поста по темі. Лише синьолоба відрижка.

І Флуман як сявка бігає скаржиться))

Высрав ухилянт подизносившийся спотикаючись вид пенделя з налывайкы за не сплаченый стопарик

Це добре , що тобі вистачає , щоб зрозуміти, про кого мова)
Hotab
 
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  #<1 ... 1375613757137581375913760>
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