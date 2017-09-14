Бетон написав:доход с одного видео на войне стерненко — 500 долларов до вычета процента ютубом. Получается в месяц он зарабатывает около 8 куе. Как я. Но я 20 лет пашу как лось. Я езжу на авто за 20 куе
И всё ты знаешь ... точнее, брешешь як собака остання
А лям доларов у тебя откуда, бидако 8 куйовий ? )
20 лет пашет это качок, как лось Эмоции, надрыв, сопли на кулаке ...
Ты написал, что второй раз за яныка голосовал, это было 15 лет назад Где ты там пахал, трепло обыкновенное ... ))
Если ты так и в судах по своим делам говорил, то не удивительно, что тебя за жопу взяли ))
Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Бетон, наче здавався більш розумним... Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду? У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?
доход с одного видео на войне стерненко — 500 долларов до вычета процента ютубом. Получается в месяц он зарабатывает около 8 куе. Как я. Но я 20 лет пашу как лось. Я езжу на авто за 20 куе
Ты сам вообще школу закончил?
я не знаю цифр доходу на ютубі, но щось підказуєте, що порахував ти неправильно ти 20 років заробляєш по 8 куо - теж дуже сумніваюсь та й лям доларів теж так не наскирдуєш... звідки в тебе лям, а Бетон?
Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Бетон, наче здавався більш розумним... Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду? У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?
Slon_Nosov написав: Бетон, наче здавався більш розумним... Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду? У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?
...насамперед це знак від Китая Сполученим Штатам Америки. Тому що останнім часом [президент США Дональд] Трамп завзято вирішив зайнятися відтягуванням Російської Федерації від Китаю.
Він вирішив, що у нього вийде це зробити, що він може взяти і зробити цю очевидну річ так, що Китай чи не помітить, чи просто нічого не зможе чи не захоче з цим робити.
І зараз Китай дедалі більше подає ці сигнали, що не буде такого.
А тепер Цзіньпін приїде і покаже своїм виглядом, своєю присутністю в Москві, що «ви там можете собі в Вашингтоні планувати все, що захочете, але цей мій пес, він сидить у мене на ланцюгу (Путін мається на увазі), він буде слухатись мене, він не буде змінювати свого господаря».
Тому я не думаю, що це той сигнал, який Путін подає. Навпаки: він би був більше зацікавлений в тому, щоб продемонструвати свою якусь багатополярність і претензію на одного з лідерів цього світу. Але все ж таки, на мою думку, це більше знак від Китаю.