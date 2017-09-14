Бетон написав:доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.
а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди? И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем
Предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая свидетельствует не о готовности к миру, а наоборот о желании Путина не только захватить всю Украину, но и о намерении потом диктовать свою волю всей Европе. Об этом пишет The Independent в большой аналитической статье, посвященной ситуации в российско-украинской войне.
Кто бы мог подумать ... я об этом постоянно пишу А полезные хомячки утверждают, что это Украина не хочет мира, а Путин хочет мира, Путин не хочет войны
Автор публикации считает правильным решение Киева отвергнуть путинское парадное "перемирие", как "очередную попытку манипуляции". Он напоминает, что предыдущее "пасхальное перемирие" российская армия активно нарушала.
Россия все предыдущие "перемирия" нарушала и будет это делать
"Путин совсем не волнуется из-за недавних мини-угрозы Дональда Трампа усилить санкции и не обижен раздражением президента США из-за промедления России с прекращением огня, а наоборот, закрывает уши руками и продолжает делать все, что ему заблагорассудится", - пишет издание.
А как же "Великий Трамп" (да, Бетон ?) как же "железные ко-ко-копыта" Трампа ... Всё сдулось ... великий Трамп оказался тем, кем и был - мелким пудельком на задних лапках
Бетон написав:доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.
а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди? И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем
detroytred написав:Ось в першому ж посиланні Чмут прямим текстом стверджує: якщо навіть мобілізувати 50-100 тисяч 20+, то результату не буде, вони будуть сточені, як інші. Без результату.
Один дуже хоче попіаритись , другий дуже любить паратизувати на розгоні страшилок... Тільки от що таке БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ ? давайте подивимось 2022 рік Склади педерації - повні снарядів , в ФНБ- 500 млрд доларів , в ЗВР - 500 млрд доларів, нафта по 100 (замість прорахованих по 70)..... Проходить три роки війни , що бачимо? Склади педерації -опустошені. снаряди везуть з північної кореї 350млрд з ЗВР-арештовані ФНБ - наближається до нуля Нафта падає менше 50 доларів....
Питання для тих в кого вавка в голові Скільки нам треба ще протриматись? Хто зможе цьому допомогти?