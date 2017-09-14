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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13757137581375913760>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:12

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?

Четыре???
Напомните хто ещё на столько ездил??????

Стосовно, що саме на 4 - поки це з неофіційних джерел. Натрапив на таку інфу.
А так - да, згоден - чотири це мабуть багато.
Хоча, чесно, без поняття, не звертав увагу хто на скільки їздить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:13

  fox767676 написав:
  Бетон написав:доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.


а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди?
И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем

отут схоже людина "в темі" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Парадное перемирие" Путина показывает, насколько ему плевать на Трампа, - The Independent
Предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая свидетельствует не о готовности к миру, а наоборот о желании Путина не только захватить всю Украину, но и о намерении потом диктовать свою волю всей Европе. Об этом пишет The Independent в большой аналитической статье, посвященной ситуации в российско-украинской войне.

Кто бы мог подумать ... я об этом постоянно пишу
А полезные хомячки утверждают, что это Украина не хочет мира, а Путин хочет мира, Путин не хочет войны
Автор публикации считает правильным решение Киева отвергнуть путинское парадное "перемирие", как "очередную попытку манипуляции". Он напоминает, что предыдущее "пасхальное перемирие" российская армия активно нарушала.

Россия все предыдущие "перемирия" нарушала и будет это делать
"Путин совсем не волнуется из-за недавних мини-угрозы Дональда Трампа усилить санкции и не обижен раздражением президента США из-за промедления России с прекращением огня, а наоборот, закрывает уши руками и продолжает делать все, что ему заблагорассудится", - пишет издание.

А как же "Великий Трамп" (да, Бетон ?) как же "железные ко-ко-копыта" Трампа ...
Всё сдулось ... великий Трамп оказался тем, кем и был - мелким пудельком на задних лапках
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:15

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.


а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди?
И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем

отут схоже людина "в темі" :lol:

на 146% :lol:
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:20

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Може цю пʼяну свиню вже припинять пускати в майже нормальну спільноту? 😅
Жодного ж поста по темі. Лише синьолоба відрижка.

І Флуман як сявка бігає скаржиться))

Высрав ухилянт подизносившийся спотикаючись вид пенделя з налывайкы за не сплаченый стопарик

Не дрюкайте 40 ка летнюю девушку среднего пола а то она в вертолёт впрыгнет и Ростов задамбит
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ось в першому ж посиланні Чмут прямим текстом стверджує: якщо навіть мобілізувати 50-100 тисяч 20+, то результату не буде, вони будуть сточені, як інші. Без результату.
Один дуже хоче попіаритись , другий дуже любить паратизувати на розгоні страшилок...
Тільки от що таке БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ ?
давайте подивимось
2022 рік
Склади педерації - повні снарядів , в ФНБ- 500 млрд доларів , в ЗВР - 500 млрд доларів, нафта по 100 (замість прорахованих по 70).....
Проходить три роки війни , що бачимо?
Склади педерації -опустошені. снаряди везуть з північної кореї
350млрд з ЗВР-арештовані
ФНБ - наближається до нуля
Нафта падає менше 50 доларів....

Питання для тих в кого вавка в голові
Скільки нам треба ще протриматись?
Хто зможе цьому допомогти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:23

  pesikot написав:
  Бетон написав:Ударили - молодцы. Но это выглядит жалюгідно. Нет дня в году, когда нет запуска бпла по нашей стране.

Я уже написал, твоя методичка - обесценивать успехи Украины

И не осуждать российские удары

Пися - а ты патриот?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:25

  барабашов написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Може цю пʼяну свиню вже припинять пускати в майже нормальну спільноту? 😅
Жодного ж поста по темі. Лише синьолоба відрижка.

І Флуман як сявка бігає скаржиться))

Высрав ухилянт подизносившийся спотикаючись вид пенделя з налывайкы за не сплаченый стопарик

Не дрюкайте 40 ка летнюю девушку среднего пола а то она в вертолёт впрыгнет и Ростов задамбит

Привет барабанчик.
Як там , наскільки фронт наблизився до хати лейтенанта Шуба в Дніпрі? Ще не виникло бажання трохи подумати про її захист? Добре, почекаємо..
Скажеш коли готовий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:25

  Shaman написав:
  Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??

а кому належить машина? не знаєш... а скільки може заробляти людина в youtube, коли кожне відео має сотні тисяч переглядів? тобі краще не знати - бо жаба задавить... :D

але накинув, так накинув 8) а де ще критичне мислення до власної думки - бо власна думка є у будь-якого дурника, питання лише яка в неї вага. й вага в цьому випадку - це не вага штанги :lol:

Сколько крон тебе "рынат леоныдыч" платит за патриотическо-диванный пост?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оооо, да сьогодні всі дніпропетровські насвиннячились))?
А що за свято, свиноматка ?? 😅
Асввбадітєлєй чекаєте?))
Hotab
 
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  #<1 ... 13757137581375913760>
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