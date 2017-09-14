Додано: Нед 04 тра, 2025 18:14

Предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая свидетельствует не о готовности к миру, а наоборот о желании Путина не только захватить всю Украину, но и о намерении потом диктовать свою волю всей Европе. Об этом пишет The Independent в большой аналитической статье, посвященной ситуации в российско-украинской войне.

Автор публикации считает правильным решение Киева отвергнуть путинское парадное "перемирие", как "очередную попытку манипуляции". Он напоминает, что предыдущее "пасхальное перемирие" российская армия активно нарушала.

"Путин совсем не волнуется из-за недавних мини-угрозы Дональда Трампа усилить санкции и не обижен раздражением президента США из-за промедления России с прекращением огня, а наоборот, закрывает уши руками и продолжает делать все, что ему заблагорассудится", - пишет издание.

Кто бы мог подумать ... я об этом постоянно пишуА полезные хомячки утверждают, что это Украина не хочет мира, а Путин хочет мира, Путин не хочет войныРоссия все предыдущие "перемирия" нарушала и будет это делатьА как же "Великий Трамп" (да, Бетон ?) как же "железные ко-ко-копыта" Трампа ...Всё сдулось ... великий Трамп оказался тем, кем и был - мелким пудельком на задних лапках