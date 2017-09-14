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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13757137581375913760
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:29

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав: Якби міністерство оборони хоча б на десять відсотків працювало так ефективно... то у нас було б і більше зброї, і менше втрат на порядок...
В точку.
От в цьому замкнене коло та одночасно слабкість-міцність нашої держави.
Волонтери - це для підтримки штанів. Аби не програти швидко та вщент.
А для Перемоги необхідна потужна державна система держінституцій (МОУ і т.д.).

Ставиться ж мета - Перемога...
Яка не відповідає існуючим можливостям.
І управлінці не збираються виконати свою оту функцію по змінам-реформам. Ніхто за них цю функцію апріорі виконати не може.

Незабезпечена політика-цілі...
Яка існує завдяки сплаті з боку пересічених, як називає Флаймен.
Черговий набір високопарних і нафік-не потрібних слів...
1 Для того щоб Держава могла витрачати - треба щоб ТИ забезпечив ці витрати.
Якщо не можеш - то якого милого ....диш?
2 Різниця між Державою і Волонтерами в двох речах
а - Держава МЕНШ ефективна, бо завдяки збіговиську нероб яким всі винні, повинна утримувати здоровенний штат перевіряльників, який і сам коштує немало , та й якість його перевірок-не висока.
б- Держава отримує більше ресурсів , бо спирається на ширшу кормову БАЗУ і ця база складається як з надходжень( по закону) від волонтерів, так і збирання ресурсів від тих хто волає що йому всі винні(цих більшість і знову ж для того щоб зібрати 100 одиниць-треба 15-20 витратити на репресивний апарат який буде збирати)
в -Волонтери більш ефективні(особливо попараметру час) а тому подекуди їх допомога є ВИРІШАЛЬНОЮ(наприклад ДРОНИ, вони сьогодні роблять 75-80% від всіх УРАЖЕНЬ противника, але при цьому Волонтери були тією рушійною силою яка змусила ЗСУ вчасно і правильно зорієнтуватись)
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:35

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати

А зараз виліз, як по методичці )_

Та й добре, що вдарили, але ще раз повторюю, руйнуються чомусь тільки українські міста, гинуть тільки українські цивільні. Це такий шлях до перемоги напевно?

Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу

Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі

Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ
У тебе завжди винна Україна

У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі
Обирай, хто ти ? )

Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів?
Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.
Schmit
 
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