Додано: Нед 04 тра, 2025 18:43

yama написав: Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху.

Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .

Моя субєктивна думка = деякі люди далі йому донатять ... Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху.Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) .Моя субєктивна думка = деякі люди далі йому донатять ...

yama написав: Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ? ( хоча як показало моє опитування ранніше більшість вважає що платить дуже багато податків офіційно і тому може не донатити) . Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ? ( хоча як показало моє опитування ранніше більшість вважає що платить дуже багато податків офіційно і тому може не донатити) .

Не хочу влазити ні в доцільність покупки Рейнд-ровера, ні в справедливість такого кроку..Просто пояснюю1 Фонд має право витратити на СВОЇ потреби до 20% від отриманих коштів.Вартість бу ренджровера- 2млн-5 млн грнВартість нового - 7млн-13 млн грн...2 Якщо той самий Стерненко захоче купити від доходів з праці у фонді нехай за 7 млн грн тоа - він повинен з цих 7 млн сплатити як мінімум 3 млн грн податківабоб - купити цей ренджровер на фонд..тоді цих 7 млн підуть у затрати і без податків...3 У першому випадку(на себе) треба зібрати 50 млн донатів, перечислити(20% від50 млн) на фонд =10 млн , сплатити 3 млн податків і за 7 млн купити рейнджроверУ другому випадку(на фонд)Зібрати 35 млн донатів, перечислити 7 млн на фонд і купити за них рейнджровер....Як бачите, сама наявність авто- мало про що говорить....При цьому-саме авто -може бути донатом завезениз з-за кордону і оформленим на фонд...тоді його ціна взагалі може бути від 1 до 2 млнАле ще разЯ не ХОЧУ обговорювати доцільність подібного рішення.1 Не треба гнатись за великими фондами( за виключенням Справи Громад , в який на кожну задоначену гривню Порошенко додає гривню від себе, тому там відсутня доцільність на зароблянні 20%(для Порошенка)...2 Податки/збори це не ПОДАРУНОК Державі, це ПЛАТА за товари/послуги які Ви отримуєте від Держави...(тобто Ви заплатили в ЖЕК за прибирання території - Вам її двірник прибрав.. це ж не дає Вам права заявляти що сплата ЖЕКУ=що він вам винуватий)3 Тому ті 5% додаткових(військовий збір) є явно НЕДОСТАТНЬОЮ платою за те що нас захищають.Тому кожен в міру свого бачення і можливостей ЗОБОВЯЗАНИЙ допомагати.. а вже я це робитиДонатити чи безкоштовно плести маскувальні сітки-кожен вирішує сам.