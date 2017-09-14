Бетон написав:Вот ответь, откуда у 30 летнего типа, ни дня не работавшего вообще нигде, не построившего собачьей будки, бронированная машина за 300 куе??
Бетон, наче здавався більш розумним... Це раніше в совку важалось щоб якусь копійку заробіти треба цегли протягом доби носити, або за кермом бомбити. Чи для вас венець ідеї заробітку це здача хати в аренду? У людини два млн підписників, по 500 000 переглядів відео кожного дня, то він має буди голим босим?
доход с одного видео на войне стерненко — 500 долларов до вычета процента ютубом. Получается в месяц он зарабатывает около 8 куе. Как я. Но я 20 лет пашу как лось. Я езжу на авто за 20 куе
Ты сам вообще школу закончил?
я не знаю цифр доходу на ютубі, но щось підказуєте, що порахував ти неправильно ти 20 років заробляєш по 8 куо - теж дуже сумніваюсь та й лям доларів теж так не наскирдуєш... звідки в тебе лям, а Бетон?
...насамперед це знак від Китая Сполученим Штатам Америки. Тому що останнім часом [президент США Дональд] Трамп завзято вирішив зайнятися відтягуванням Російської Федерації від Китаю.
Він вирішив, що у нього вийде це зробити, що він може взяти і зробити цю очевидну річ так, що Китай чи не помітить, чи просто нічого не зможе чи не захоче з цим робити.
І зараз Китай дедалі більше подає ці сигнали, що не буде такого.
А тепер Цзіньпін приїде і покаже своїм виглядом, своєю присутністю в Москві, що «ви там можете собі в Вашингтоні планувати все, що захочете, але цей мій пес, він сидить у мене на ланцюгу (Путін мається на увазі), він буде слухатись мене, він не буде змінювати свого господаря».
Тому я не думаю, що це той сигнал, який Путін подає. Навпаки: він би був більше зацікавлений в тому, щоб продемонструвати свою якусь багатополярність і претензію на одного з лідерів цього світу. Але все ж таки, на мою думку, це більше знак від Китаю.
Бетон написав:доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.
а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди? И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем
Предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 мая свидетельствует не о готовности к миру, а наоборот о желании Путина не только захватить всю Украину, но и о намерении потом диктовать свою волю всей Европе. Об этом пишет The Independent в большой аналитической статье, посвященной ситуации в российско-украинской войне.
Кто бы мог подумать ... я об этом постоянно пишу А полезные хомячки утверждают, что это Украина не хочет мира, а Путин хочет мира, Путин не хочет войны
Автор публикации считает правильным решение Киева отвергнуть путинское парадное "перемирие", как "очередную попытку манипуляции". Он напоминает, что предыдущее "пасхальное перемирие" российская армия активно нарушала.
Россия все предыдущие "перемирия" нарушала и будет это делать
"Путин совсем не волнуется из-за недавних мини-угрозы Дональда Трампа усилить санкции и не обижен раздражением президента США из-за промедления России с прекращением огня, а наоборот, закрывает уши руками и продолжает делать все, что ему заблагорассудится", - пишет издание.
А как же "Великий Трамп" (да, Бетон ?) как же "железные ко-ко-копыта" Трампа ... Всё сдулось ... великий Трамп оказался тем, кем и был - мелким пудельком на задних лапках
Бетон написав:доход с одного видео Сергея — 500 долларов до вычета процента ютубом.
а копнуть глубже - кому могли быть интересны ролики титушки с 8 классами образования, до того как ему начали писать тексты специально обученные люди? И донаты фонда во многом отмывка и легализация схем
отут схоже людина "в темі"
на 146%
PS. fox767676 - на всю голову российский. Был, есть и будет. Именно так, он "работает американские компании", распространяя российскую пропаганду в соц.сетях
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 04 тра, 2025 18:41, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ось в першому ж посиланні Чмут прямим текстом стверджує: якщо навіть мобілізувати 50-100 тисяч 20+, то результату не буде, вони будуть сточені, як інші. Без результату.
Один дуже хоче попіаритись , другий дуже любить паратизувати на розгоні страшилок... Тільки от що таке БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ ? давайте подивимось 2022 рік Склади педерації - повні снарядів , в ФНБ- 500 млрд доларів , в ЗВР - 500 млрд доларів, нафта по 100 (замість прорахованих по 70)..... Проходить три роки війни , що бачимо? Склади педерації -опустошені. снаряди везуть з північної кореї 350млрд з ЗВР-арештовані ФНБ - наближається до нуля Нафта падає менше 50 доларів....
Скільки нам треба ще протриматись? Хто зможе цьому допомогти?
_Mykola_ написав: Якби міністерство оборони хоча б на десять відсотків працювало так ефективно... то у нас було б і більше зброї, і менше втрат на порядок...
В точку. От в цьому замкнене коло та одночасно слабкість-міцність нашої держави. Волонтери - це для підтримки штанів. Аби не програти швидко та вщент. А для Перемоги необхідна потужна державна система держінституцій (МОУ і т.д.).
Ставиться ж мета - Перемога... Яка не відповідає існуючим можливостям. І управлінці не збираються виконати свою оту функцію по змінам-реформам. Ніхто за них цю функцію апріорі виконати не може.
Незабезпечена політика-цілі... Яка існує завдяки сплаті з боку пересічених, як називає Флаймен.
Черговий набір високопарних і нафік-не потрібних слів... 1 Для того щоб Держава могла витрачати - треба щоб ТИ забезпечив ці витрати. Якщо не можеш - то якого милого ....диш? 2 Різниця між Державою і Волонтерами в двох речах а - Держава МЕНШ ефективна, бо завдяки збіговиську нероб яким всі винні, повинна утримувати здоровенний штат перевіряльників, який і сам коштує немало , та й якість його перевірок-не висока. б- Держава отримує більше ресурсів , бо спирається на ширшу кормову БАЗУ і ця база складається як з надходжень( по закону) від волонтерів, так і збирання ресурсів від тих хто волає що йому всі винні(цих більшість і знову ж для того щоб зібрати 100 одиниць-треба 15-20 витратити на репресивний апарат який буде збирати) в -Волонтери більш ефективні(особливо попараметру час) а тому подекуди їх допомога є ВИРІШАЛЬНОЮ(наприклад ДРОНИ, вони сьогодні роблять 75-80% від всіх УРАЖЕНЬ противника, але при цьому Волонтери були тією рушійною силою яка змусила ЗСУ вчасно і правильно зорієнтуватись)
pesikot написав:Та ти шо ... позавчора по Новоросійську вдарили, ти чомусь мовчав, а навіть намагався тебе запитати
А зараз виліз, як по методичці )_
Та й добре, що вдарили, але ще раз повторюю, руйнуються чомусь тільки українські міста, гинуть тільки українські цивільні. Це такий шлях до перемоги напевно?
Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу
Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі
Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ У тебе завжди винна Україна
У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі Обирай, хто ти ? )
Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів? Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.
yama написав:Що спільнота думає про Стерненка ? Я про нього не знав до моменту так званого замаху. Сам замах якийсь недолугий ... як і Стерненко на рендж ровері ( і саме авто гівно в мого знайомого коробка полетіла меньше ніж на 100 тис) . Моя субєктивна думка = деякі люди далі йому донатять ...
Не хочу влазити ні в доцільність покупки Рейнд-ровера, ні в справедливість такого кроку.. Просто пояснюю 1 Фонд має право витратити на СВОЇ потреби до 20% від отриманих коштів. Вартість бу ренджровера- 2млн-5 млн грн Вартість нового - 7млн-13 млн грн... 2 Якщо той самий Стерненко захоче купити від доходів з праці у фонді нехай за 7 млн грн то а - він повинен з цих 7 млн сплатити як мінімум 3 млн грн податків або б - купити цей ренджровер на фонд..тоді цих 7 млн підуть у затрати і без податків... 3 У першому випадку(на себе) треба зібрати 50 млн донатів, перечислити(20% від50 млн) на фонд =10 млн , сплатити 3 млн податків і за 7 млн купити рейнджровер У другому випадку(на фонд) Зібрати 35 млн донатів, перечислити 7 млн на фонд і купити за них рейнджровер.... Як бачите, сама наявність авто- мало про що говорить.... При цьому-саме авто -може бути донатом завезениз з-за кордону і оформленим на фонд...тоді його ціна взагалі може бути від 1 до 2 млн
Але ще раз Я не ХОЧУ обговорювати доцільність подібного рішення.
yama написав:Також цікавить кому спільнота вважає за доцільне донатити ? ( хоча як показало моє опитування ранніше більшість вважає що платить дуже багато податків офіційно і тому може не донатити) .
1 Не треба гнатись за великими фондами( за виключенням Справи Громад , в який на кожну задоначену гривню Порошенко додає гривню від себе, тому там відсутня доцільність на зароблянні 20%(для Порошенка)... 2 Податки/збори це не ПОДАРУНОК Державі, це ПЛАТА за товари/послуги які Ви отримуєте від Держави...(тобто Ви заплатили в ЖЕК за прибирання території - Вам її двірник прибрав.. це ж не дає Вам права заявляти що сплата ЖЕКУ=що він вам винуватий) 3 Тому ті 5% додаткових(військовий збір) є явно НЕДОСТАТНЬОЮ платою за те що нас захищають. Тому кожен в міру свого бачення і можливостей ЗОБОВЯЗАНИЙ допомагати.. а вже я це робити Донатити чи безкоштовно плести маскувальні сітки-кожен вирішує сам.