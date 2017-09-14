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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13756137571375813759>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:50

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Та й добре, що вдарили, але ще раз повторюю, руйнуються чомусь тільки українські міста, гинуть тільки українські цивільні. Це такий шлях до перемоги напевно?

Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу

Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі

Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ
У тебе завжди винна Україна

У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі
Обирай, хто ти ? )

Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів?
Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.

Саме так. "Орвелл сидить збоку і плаче"
Це ж російські таке полюбляють, свої бажання приписувати іншим

Ти щось сказав про успіхі України ? Жодного разу не сказав

Тому ти - агент Кремля бо на хом"ячка ти іспит не пройшов ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:51

  detroytred написав:Ефективність держорганів оцінюється чим? Як один з критеріїв - да отим як розвивається приватний бізнес.
Умови для існування та розвитку будь-чого в суспільстві-державі створюють саме держоргани (закони, виконавчі та суди) + олігархи.
Спроба перекласти з хворої голови на здорову
а свої помилки оправдувати існуванням когось більш успішного - це й є типовий приклад НЕВДАХИ якому всі винні.
1 В кого є три і більше класів освіти -проведіть маленьке дослідження.
а - скільки всього отримали від своєї діяльності підприємства ОЛІГАРХІВ
б - скільки при цьому було виплачено зарплати/податків/зборів
в - порівняйте те що отримали ОЛІГАРХИ з тим що отримала Держава і Працівники цих підприємств...
Будете сильно здивовані...
Там співвідношення десь 95%(Держава у вигляді податків/зборів+Працівники у вигляді Зарплати +витрати на реконструкцію і амортизацію) і 5% Олігархи( це якщо успішні)

А раз так - то може не варто так сильно гнати бочку на оліграхів, вина яких в тому що їх мало і вони в порівнянні з простими дуже багаті...
Адже якщо сказати пересічному що він буде багатшим всього на 5% якщо буде проведена абсолютна справедливість і розкуркулені олігархи - то його ж це не обрадує, бо зникне віра в те що хтось був винуватий і як ломом по довбешці лупане думка що це він винуватий в своїх негараздах більше ніж якийсь міфічний олігарх?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Letusrock теж про Новоросійськ "не помітив" )
Чи це може вам обом неприємно, коли пишуть про злочини Росії ?
Вам би, щоб мовчали чи як ? )

а що мені з новоросійська, мене це гріти має?
-"Степан, там всю твою рідню ракетою вбило. Але таш БПЛА поцілив у нафтовий резервуар у воронежі"
- "Ааа, тоді добре"
  pesikot написав:Вам би, щоб мовчали чи як ? )

тобі вже десяток людей тут писало "водити хороводи з пісеньками хутін-пуйло" не дає результат
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Ви, не зовсім праві стосовно Чмута і його персонального внеску у нашу боротьбу.

Не оспорюю його вклад. Мені неподобається його риторика, як і риторика Берлінської та решти подібних.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:17

  Hotab написав:Два російські винищувачі Су-30СМ були збиті ракетами AIM-9, запущеними з українського військово-морського безпілотника Магура-7, — Буданов.

Перший екіпаж катапультувався та вижив; другий — ні.


Замість радянських Р-73 використовувалися ракети AIM-9 американського виробництва.

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"дрон Magura V7, який оснащений двома американськими ракетами Sidewinder."
https://mezha.media/oboronka/v-merezhi- ... 30-301661/

спецы могут идентифицировать тип ракет по фото)
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ефективність держорганів оцінюється чим? Як один з критеріїв - да отим як розвивається приватний бізнес.
Умови для існування та розвитку будь-чого в суспільстві-державі створюють саме держоргани (закони, виконавчі та суди) + олігархи.
Спроба перекласти з хворої голови на здорову
а свої помилки оправдувати існуванням когось більш успішного - це й є типовий приклад НЕВДАХИ якому всі винні.
1 В кого є три і більше класів освіти -проведіть маленьке дослідження.
а - скільки всього отримали від своєї діяльності підприємства ОЛІГАРХІВ
б - скільки при цьому було виплачено зарплати/податків/зборів
в - порівняйте те що отримали ОЛІГАРХИ з тим що отримала Держава і Працівники цих підприємств...
Будете сильно здивовані...
Там співвідношення десь 95%(Держава у вигляді податків/зборів+Працівники у вигляді Зарплати +витрати на реконструкцію і амортизацію) і 5% Олігархи( це якщо успішні)

А раз так - то може не варто так сильно гнати бочку на оліграхів, вина яких в тому що їх мало і вони в порівнянні з простими дуже багаті...
Адже якщо сказати пересічному що він буде багатшим всього на 5% якщо буде проведена абсолютна справедливість і розкуркулені олігархи - то його ж це не обрадує, бо зникне віра в те що хтось був винуватий і як ломом по довбешці лупане думка що це він винуватий в своїх негараздах більше ніж якийсь міфічний олігарх?

Це тільки у хворій голові може бути отака незмога просто прочитати текст, а не вигадувати своїх дурних єралашиків.
Як тільки стане взмозі прочитати, то стане видно, що мова не про те хто і наскільки багатий, а про критерій-показник виконання функцій управлінцями (регуляторами ринку).

Критерій наявний --- якщо роботяга-підприємець працьовитий, акі вол; здоровий, акі бик; з золотою медаллю школи, вищою освітою та навиками керування ротою; підприємствчий, акі єврей; впертий, акі осел; після 30 років важкої праці в ринку заробив лише 14 млн. грн. --- то що тоді казати про типових середняків та слабаків, які складають 90+%?!

Це вирок управлінцям (регуляторам ринку), що вони створили отакі хрєнові умови в ринку.

Проблема мабуть, що управлінці або такі ж самі тупі, акі він; або непорядні. Інших причин не може бути.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:48

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Letusrock теж про Новоросійськ "не помітив" )
Чи це може вам обом неприємно, коли пишуть про злочини Росії ?
Вам би, щоб мовчали чи як ? )

а що мені з новоросійська, мене це гріти має?
-"Степан, там всю твою рідню ракетою вбило. Але таш БПЛА поцілив у нафтовий резервуар у воронежі"
- "Ааа, тоді добре"
  pesikot написав:Вам би, щоб мовчали чи як ? )

тобі вже десяток людей тут писало "водити хороводи з пісеньками хутін-пуйло" не дає результат

Десяток ? наведи список ... тільки я не буду чекати півтора року

Тобто, ти продовжуєшь писати, щоб мовчали ...
Щоб не писали, бо тобі страшко

Кожна ракетна атака росії викликає у тебе діарєю та страх, хоча до тебе воно не долітає.

И ти мовчишь з приводу кожного обстрілу, але в портки свої, кожного разу прудишь
А коли портки попрасуєшь, то закликаєшь до здачі теріторій

Про успіхі України ти сцишься сказати ... і я знаю причини.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:50

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Вам би, щоб мовчали чи як ? )

тобі вже десяток людей тут писало "водити хороводи з пісеньками хутін-пуйло" не дає результат

То лі дєло співати про РПВ, правда? Результати щодня прилітають.. Але співакам як Божа роса, вони співають ще голосніше.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Певно треба додавати "Жовті" новини і "жовті" заголовки то і гляди назбираю підпиЩиків


підпіздщик- це ти сам, жовтий...штопаний

тільки не кажи , що ти зовсім тупий...

якого лайна тут тільки не побачиш, як мухи на мед
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:58

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Два російські винищувачі Су-30СМ були збиті ракетами AIM-9, запущеними з українського військово-морського безпілотника Магура-7, — Буданов.

Перший екіпаж катапультувався та вижив; другий — ні.


Замість радянських Р-73 використовувалися ракети AIM-9 американського виробництва.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись

"дрон Magura V7, який оснащений двома американськими ракетами Sidewinder."
https://mezha.media/oboronka/v-merezhi- ... 30-301661/

спецы могут идентифицировать тип ракет по фото)


Там і спецам буде непросто, модифікацій дуже багато.
Цікаво було б дізнатись як це реалізовано. І в принципі це можливо зробити. . Знайомих з «Острова» як мінімум десяток. Але по телефону ніхто не розкаже (та я і не стану питати) , а зустрітись найближчим часом навряд чи вдасться.
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