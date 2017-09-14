Schmit написав:Та й добре, що вдарили, але ще раз повторюю, руйнуються чомусь тільки українські міста, гинуть тільки українські цивільні. Це такий шлях до перемоги напевно?
Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу
Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі
Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ У тебе завжди винна Україна
У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі Обирай, хто ти ? )
Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів? Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.
Саме так. "Орвелл сидить збоку і плаче" Це ж російські таке полюбляють, свої бажання приписувати іншим
Ти щось сказав про успіхі України ? Жодного разу не сказав
Тому ти - агент Кремля бо на хом"ячка ти іспит не пройшов ))
detroytred написав:Ефективність держорганів оцінюється чим? Як один з критеріїв - да отим як розвивається приватний бізнес. Умови для існування та розвитку будь-чого в суспільстві-державі створюють саме держоргани (закони, виконавчі та суди) + олігархи.
Спроба перекласти з хворої голови на здорову а свої помилки оправдувати існуванням когось більш успішного - це й є типовий приклад НЕВДАХИ якому всі винні. 1 В кого є три і більше класів освіти -проведіть маленьке дослідження. а - скільки всього отримали від своєї діяльності підприємства ОЛІГАРХІВ б - скільки при цьому було виплачено зарплати/податків/зборів в - порівняйте те що отримали ОЛІГАРХИ з тим що отримала Держава і Працівники цих підприємств... Будете сильно здивовані... Там співвідношення десь 95%(Держава у вигляді податків/зборів+Працівники у вигляді Зарплати +витрати на реконструкцію і амортизацію) і 5% Олігархи( це якщо успішні)
А раз так - то може не варто так сильно гнати бочку на оліграхів, вина яких в тому що їх мало і вони в порівнянні з простими дуже багаті... Адже якщо сказати пересічному що він буде багатшим всього на 5% якщо буде проведена абсолютна справедливість і розкуркулені олігархи - то його ж це не обрадує, бо зникне віра в те що хтось був винуватий і як ломом по довбешці лупане думка що це він винуватий в своїх негараздах більше ніж якийсь міфічний олігарх?
detroytred написав:Ефективність держорганів оцінюється чим? Як один з критеріїв - да отим як розвивається приватний бізнес. Умови для існування та розвитку будь-чого в суспільстві-державі створюють саме держоргани (закони, виконавчі та суди) + олігархи.
Спроба перекласти з хворої голови на здорову а свої помилки оправдувати існуванням когось більш успішного - це й є типовий приклад НЕВДАХИ якому всі винні. 1 В кого є три і більше класів освіти -проведіть маленьке дослідження. а - скільки всього отримали від своєї діяльності підприємства ОЛІГАРХІВ б - скільки при цьому було виплачено зарплати/податків/зборів в - порівняйте те що отримали ОЛІГАРХИ з тим що отримала Держава і Працівники цих підприємств... Будете сильно здивовані... Там співвідношення десь 95%(Держава у вигляді податків/зборів+Працівники у вигляді Зарплати +витрати на реконструкцію і амортизацію) і 5% Олігархи( це якщо успішні)
А раз так - то може не варто так сильно гнати бочку на оліграхів, вина яких в тому що їх мало і вони в порівнянні з простими дуже багаті... Адже якщо сказати пересічному що він буде багатшим всього на 5% якщо буде проведена абсолютна справедливість і розкуркулені олігархи - то його ж це не обрадує, бо зникне віра в те що хтось був винуватий і як ломом по довбешці лупане думка що це він винуватий в своїх негараздах більше ніж якийсь міфічний олігарх?
Це тільки у хворій голові може бути отака незмога просто прочитати текст, а не вигадувати своїх дурних єралашиків. Як тільки стане взмозі прочитати, то стане видно, що мова не про те хто і наскільки багатий, а про критерій-показник виконання функцій управлінцями (регуляторами ринку).
Критерій наявний --- якщо роботяга-підприємець працьовитий, акі вол; здоровий, акі бик; з золотою медаллю школи, вищою освітою та навиками керування ротою; підприємствчий, акі єврей; впертий, акі осел; після 30 років важкої праці в ринку заробив лише 14 млн. грн. --- то що тоді казати про типових середняків та слабаків, які складають 90+%?!
Це вирок управлінцям (регуляторам ринку), що вони створили отакі хрєнові умови в ринку.
Проблема мабуть, що управлінці або такі ж самі тупі, акі він; або непорядні. Інших причин не може бути.
Там і спецам буде непросто, модифікацій дуже багато. Цікаво було б дізнатись як це реалізовано. І в принципі це можливо зробити. . Знайомих з «Острова» як мінімум десяток. Але по телефону ніхто не розкаже (та я і не стану питати) , а зустрітись найближчим часом навряд чи вдасться.