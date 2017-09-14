Додано: Нед 04 тра, 2025 18:51

detroytred написав: Ефективність держорганів оцінюється чим? Як один з критеріїв - да отим як розвивається приватний бізнес.

Умови для існування та розвитку будь-чого в суспільстві-державі створюють саме держоргани (закони, виконавчі та суди) + олігархи. Ефективність держорганів оцінюється чим? Як один з критеріїв - да отим як розвивається приватний бізнес.Умови для існування та розвитку будь-чого в суспільстві-державі створюють саме держоргани (закони, виконавчі та суди) + олігархи.

Спроба перекласти з хворої голови на здоровуа свої помилки оправдувати існуванням когось більш успішного - це й є типовий приклад НЕВДАХИ якому всі винні.1 В кого є три і більше класів освіти -проведіть маленьке дослідження.а - скільки всього отримали від своєї діяльності підприємства ОЛІГАРХІВб - скільки при цьому було виплачено зарплати/податків/зборівв - порівняйте те що отримали ОЛІГАРХИ з тим що отримала Держава і Працівники цих підприємств...Будете сильно здивовані...Там співвідношення десь 95%(Держава у вигляді податків/зборів+Працівники у вигляді Зарплати +витрати на реконструкцію і амортизацію) і 5% Олігархи( це якщо успішні)А раз так - то може не варто так сильно гнати бочку на оліграхів, вина яких в тому що їх мало і вони в порівнянні з простими дуже багаті...Адже якщо сказати пересічному що він буде багатшим всього на 5% якщо буде проведена абсолютна справедливість і розкуркулені олігархи - то його ж це не обрадує, бо зникне віра в те що хтось був винуватий і як ломом по довбешці лупане думка що це він винуватий в своїх негараздах більше ніж якийсь міфічний олігарх?