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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 тра, 2025 19:59
fler написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Вам би, щоб мовчали чи як ? )
тобі вже десяток людей тут писало "водити хороводи з пісеньками хутін-пуйло" не дає результат
То лі дєло співати про РПВ, правда? Результати щодня прилітають.. Але співакам як Божа роса, вони співають ще голосніше.
Три роки не співали президент і Ко про РПВ і що? Не прилітало?
Але повилазило. Не видно наявного. Відсутності зв'язку.
Тим паче між думкою форумчан на хфорумі і прильотами.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 тра, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 20:01
pesikot написав:
PS. fox767676 - на всю голову российский. Был, есть и будет.
освіта у нього тільки 7класів, тому він заздрить тим у кого їх більше ніж 7
ще один клоун номерний
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Додано: Нед 04 тра, 2025 20:07
Letusrock написав: _Mykola_ написав:
Ви, не зовсім праві стосовно Чмута і його персонального внеску у нашу боротьбу.
Не оспорюю його вклад. Мені неподобається його риторика, як і риторика Берлінської та решти подібних.
Розумію, мабуть і британська розвідка також вам не подобається ) дуже цікава інформація(риторика) про втрати ворога з 2025 року.
Востаннє редагувалось stm
в Нед 04 тра, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 20:08
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу
Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі
Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ
У тебе завжди винна Україна
У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі
Обирай, хто ти ? )
Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів?
Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.
Саме так. "Орвелл сидить збоку і плаче"
Це ж російські таке полюбляють, свої бажання приписувати іншим Ти щось сказав про успіхі України ? Жодного разу не сказавТому ти - агент Кремля
бо на хом"ячка ти іспит не пройшов ))
Завіса.
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