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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13756137571375813759
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:59

  fler написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Вам би, щоб мовчали чи як ? )

тобі вже десяток людей тут писало "водити хороводи з пісеньками хутін-пуйло" не дає результат

То лі дєло співати про РПВ, правда? Результати щодня прилітають.. Але співакам як Божа роса, вони співають ще голосніше.

Три роки не співали президент і Ко про РПВ і що? Не прилітало?

Але повилазило. Не видно наявного. Відсутності зв'язку.
Тим паче між думкою форумчан на хфорумі і прильотами.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:PS. fox767676 - на всю голову российский. Был, есть и будет.


освіта у нього тільки 7класів, тому він заздрить тим у кого їх більше ніж 7 :mrgreen:

ще один клоун номерний :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:07

  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Ви, не зовсім праві стосовно Чмута і його персонального внеску у нашу боротьбу.

Не оспорюю його вклад. Мені неподобається його риторика, як і риторика Берлінської та решти подібних.

Розумію, мабуть і британська розвідка також вам не подобається ) дуже цікава інформація(риторика) про втрати ворога з 2025 року.
Востаннє редагувалось stm в Нед 04 тра, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:08

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу

Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі

Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ
У тебе завжди винна Україна

У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі
Обирай, хто ти ? )

Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів?
Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.

Саме так. "Орвелл сидить збоку і плаче"
Це ж російські таке полюбляють, свої бажання приписувати іншим

Ти щось сказав про успіхі України ? Жодного разу не сказав

Тому ти - агент Кремля бо на хом"ячка ти іспит не пройшов ))

Завіса.
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