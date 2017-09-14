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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1375613757137581375913760>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:58

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Два російські винищувачі Су-30СМ були збиті ракетами AIM-9, запущеними з українського військово-морського безпілотника Магура-7, — Буданов.

Перший екіпаж катапультувався та вижив; другий — ні.


Замість радянських Р-73 використовувалися ракети AIM-9 американського виробництва.

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"дрон Magura V7, який оснащений двома американськими ракетами Sidewinder."
https://mezha.media/oboronka/v-merezhi- ... 30-301661/

спецы могут идентифицировать тип ракет по фото)


Там і спецам буде непросто, модифікацій дуже багато.
Цікаво було б дізнатись як це реалізовано. І в принципі це можливо зробити. . Знайомих з «Острова» як мінімум десяток. Але по телефону ніхто не розкаже (та я і не стану питати) , а зустрітись найближчим часом навряд чи вдасться.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:59

  fler написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Вам би, щоб мовчали чи як ? )

тобі вже десяток людей тут писало "водити хороводи з пісеньками хутін-пуйло" не дає результат

То лі дєло співати про РПВ, правда? Результати щодня прилітають.. Але співакам як Божа роса, вони співають ще голосніше.

Три роки не співали президент і Ко про РПВ і що? Не прилітало?

Але повилазило. Не видно наявного. Відсутності зв'язку.
Тим паче між думкою форумчан на хфорумі і прильотами.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:07

  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Ви, не зовсім праві стосовно Чмута і його персонального внеску у нашу боротьбу.

Не оспорюю його вклад. Мені неподобається його риторика, як і риторика Берлінської та решти подібних.

Розумію, мабуть і британська розвідка також вам не подобається ) дуже цікава інформація(риторика) про втрати ворога з 2025 року.
Востаннє редагувалось stm в Нед 04 тра, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:08

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Вийми голову з трусів, по Новоросійську прилетіло добряче ... ти промовчав зразу

Це і є твоя методичка - постійно не помічати успіхи України або, коли тебе мордою ткнули, то знецінювати ці успіхі

Ще, від тебе ні-я-кого засудження обстрілів зі сторони РФ
У тебе завжди винна Україна

У мене був допис на цю тему, про "завжди винна Україна", це використовують або агенти Кремля, або корисні хом"ячкі
Обирай, хто ти ? )

Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів?
Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.

Саме так. "Орвелл сидить збоку і плаче"
Це ж російські таке полюбляють, свої бажання приписувати іншим

Ти щось сказав про успіхі України ? Жодного разу не сказав

Тому ти - агент Кремля бо на хом"ячка ти іспит не пройшов ))

Завіса.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:10

  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Ви, не зовсім праві стосовно Чмута і його персонального внеску у нашу боротьбу.

Не оспорюю його вклад. Мені неподобається його риторика, як і риторика Берлінської та решти подібних.

Особисто мені подобається його зважена позиція, та професійний підхід оснований на обізнаності щодо зброї та внутрішньої підкилимної кухні, як волонтерства, так і державних структур.
Багато речей які впроваджуються тільки зараз озвучувались їм та його командою ще рік-півтора тому.

Створення того ж ТРО, яке зіграло значну роль на початку війни, це також заслуга його команди.

Слідкую, та слухаю прямі ефіри з його участю з 22 року.

А також імпонує принциповий підхід щодо документального/бухгалтерського супроводу діяльності фонду, що дає прозорість. :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ось в першому ж посиланні Чмут прямим текстом стверджує: якщо навіть мобілізувати 50-100 тисяч 20+, то результату не буде, вони будуть сточені, як інші. Без результату.
Один дуже хоче попіаритись , другий дуже любить паратизувати на розгоні страшилок...
Тільки от що таке БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ ?
давайте подивимось
2022 рік
Склади педерації - повні снарядів , в ФНБ- 500 млрд доларів , в ЗВР - 500 млрд доларів, нафта по 100 (замість прорахованих по 70).....
Проходить три роки війни , що бачимо?
Склади педерації -опустошені. снаряди везуть з північної кореї
350млрд з ЗВР-арештовані
ФНБ - наближається до нуля
Нафта падає менше 50 доларів....


Скільки нам треба ще протриматись?
Хто зможе цьому допомогти?


Результат - це визволення територій; закінчення війни; припинення бойових дій.

То любитель єралашиків на підміні предметів замінив оці результати на інші. Типу що на болотах погіршало.
Або, як тут деякі полюбляють, на захопливі історії по кожнодневному знищенню ворога.

Результат може буде ...але довго і якою ціною.
То Чмут і вказує, що треба для зменшення ціни Перемоги.
Але любитель паразитувати співає "всьо харашо, прекрасная маркіза!"

Чмут вказує, що нам треба не просто протриматись, а посилитись (реформуватись-змінитись) і конкретизує в чому саме.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:22

  Shaman написав:
  detroytred написав:Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?

«Путін — це мій пес». Сі Цзіньпін шле сигнал Трампу своїм чотириденним візитом до Росії
...насамперед це знак від Китая Сполученим Штатам Америки. Тому що останнім часом Трамп завзято вирішив зайнятися відтягуванням Російської Федерації від Китаю.
А тепер Цзіньпін приїде і покаже своїм виглядом, своєю присутністю в Москві, що «ви там можете собі в Вашингтоні планувати все, що захочете, але цей мій пес, він сидить у мене на ланцюгу (Путін мається на увазі), він буде слухатись мене, він не буде змінювати свого господаря».

Безсумнівно.
  Shaman написав:Тому я не думаю, що це той сигнал, який Путін подає. Навпаки: він би був більше зацікавлений в тому, щоб продемонструвати свою якусь багатополярність і претензію на одного з лідерів цього світу. Але все ж таки, на мою думку, це більше знак від Китаю.

Лише доповню. Україна підписала з США угоду про копалини, щоб заручитися підтримкою Трампа. Кацапія мала шанс (під час кількох переговорів із США), але не скористалася, бо 1) вперлися рогами у капітуляцію без жодних поступок і 2) сподівалися, що співробітництво з США їм на блюді поднесуть і ще доплатять за згоду. Тепер замислились (що ж запропонувати Трампу), а вже пізДно - Хазяїн їде нагадати чий Сибір та Далекий Схід. Тепер рф доведеться укладати угоду "про співробітництво з США" на умовах Китаю.
Пишуть, шо олігархи радять пу закінчувати війну поки переговорна позиція не погіршилася через дупу в економіці, яку очікують вже за 2 місяці. Але шось мені підказує, що здорового глузду там давно нема.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:27

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Коли я констатую факт, що на четвертому році війни все більше і більше руйнуються наші міста, а не ворожі, гинуть наші цивільні, а не ворожі (достатньо порівняти хоча б Бєлгород з Харковом, Херсоном, Запоріжжям......), то песікот називає це знецінення успіхів?
Потужний логічний висновок. Орвелл сидить збоку і плаче.

Саме так. "Орвелл сидить збоку і плаче"
Це ж російські таке полюбляють, свої бажання приписувати іншим

Ти щось сказав про успіхі України ? Жодного разу не сказав

Тому ти - агент Кремля бо на хом"ячка ти іспит не пройшов ))

Завіса.

не завіса, а Нобелівська премія
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:29

  flyman написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Саме так. "Орвелл сидить збоку і плаче"
Це ж російські таке полюбляють, свої бажання приписувати іншим

Ти щось сказав про успіхі України ? Жодного разу не сказав

Тому ти - агент Кремля бо на хом"ячка ти іспит не пройшов ))

Завіса.

не завіса, а Нобелівська премія

За застаріли нквд-істські підходи навіть Шнобелівки не дають.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:29

  fler написав:
  Shaman написав:
  detroytred написав:Сі Дзінь Пінь їде на чотири дні до моцкви.
То що? Удари хоч якісь навіть формальні по далекому підмацков'ю будуть в ці дні?

«Путін — це мій пес». Сі Цзіньпін шле сигнал Трампу своїм чотириденним візитом до Росії
...насамперед це знак від Китая Сполученим Штатам Америки. Тому що останнім часом Трамп завзято вирішив зайнятися відтягуванням Російської Федерації від Китаю.
А тепер Цзіньпін приїде і покаже своїм виглядом, своєю присутністю в Москві, що «ви там можете собі в Вашингтоні планувати все, що захочете, але цей мій пес, він сидить у мене на ланцюгу (Путін мається на увазі), він буде слухатись мене, він не буде змінювати свого господаря».

Безсумнівно.
  Shaman написав:Тому я не думаю, що це той сигнал, який Путін подає. Навпаки: він би був більше зацікавлений в тому, щоб продемонструвати свою якусь багатополярність і претензію на одного з лідерів цього світу. Але все ж таки, на мою думку, це більше знак від Китаю.

Лише доповню. Україна підписала з США угоду про копалини, щоб заручитися підтримкою Трампа. Кацапія мала шанс (під час кількох переговорів із США), але не скористалася, бо 1) вперлися рогами у капітуляцію без жодних поступок і 2) сподівалися, що співробітництво з США їм на блюді поднесуть і ще доплатять за згоду. Тепер замислились (що ж запропонувати Трампу), а вже пізДно - Хазяїн їде нагадати чий Сибір та Далекий Схід. Тепер рф доведеться укладати угоду "про співробітництво з США" на умовах Китаю.
Пишуть, шо олігархи радять пу закінчувати війну поки переговорна позиція не погіршилася через дупу в економіці, яку очікують вже за 2 місяці. Але шось мені підказує, що здорового глузду там давно нема.

знаєм ціну ваших глибоких інсайдів
flyman
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