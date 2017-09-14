detroytred написав:Ось в першому ж посиланні Чмут прямим текстом стверджує: якщо навіть мобілізувати 50-100 тисяч 20+, то результату не буде, вони будуть сточені, як інші. Без результату.
Один дуже хоче попіаритись , другий дуже любить паратизувати на розгоні страшилок... Тільки от що таке БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ ? давайте подивимось 2022 рік Склади педерації - повні снарядів , в ФНБ- 500 млрд доларів , в ЗВР - 500 млрд доларів, нафта по 100 (замість прорахованих по 70)..... Проходить три роки війни , що бачимо? Склади педерації -опустошені. снаряди везуть з північної кореї 350млрд з ЗВР-арештовані ФНБ - наближається до нуля Нафта падає менше 50 доларів....
Скільки нам треба ще протриматись? Хто зможе цьому допомогти?
Результат - це визволення територій; закінчення війни; припинення бойових дій. То любитель єралашиків на підміні предметів замінив оці результати на інші. Типу що на болотах погіршало. Або, як тут деякі полюбляють, на захопливі історії по кожнодневному знищенню ворога. Результат може буде ...але довго і якою ціною. То Чмут і вказує, що треба для зменшення ціни Перемоги. Але любитель паразитувати співає "всьо харашо, прекрасная маркіза!" Чмут вказує, що нам треба не просто протриматись, а посилитись (реформуватись-змінитись) і конкретизує в чому саме.
ТМ Народна Мудрість (с) Пів роботи - дурневі не показують... Особливо якщо він пролежав на дивані весь цей час коли інші роботу робили.
detroytred написав:Це вирок управлінцям (регуляторам ринку), що вони створили отакі хрєнові умови в ринку. Проблема мабуть, що управлінці або такі ж самі тупі, акі він; або непорядні. Інших причин не може бути.
Давай змоделюємо ситуацію. Для прикладу - біг на 100 метрів.. Погана ситуація - біг під круту гірку (сьогоднішня ситуація в Україні) Нормальна - біг по рівному - (те про що ти мрієш) Легка - біг з гірки.... - те що є сьогодні в Європі Ясно , що час переможця забігу буде різним.. А от чи а- зміняться прізвища учасників на зайнятих місцях? Не зміняться... б- чи зросте різниця в часі між кожним місцем? Зросте
Питання Так ти хочеш щоб різниця між мною і тобою збільшилась?
«Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 04 тра, 2025 20:53, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Один дуже хоче попіаритись , другий дуже любить паратизувати на розгоні страшилок... Тільки от що таке БЕЗ РЕЗУЛЬТАТУ ? давайте подивимось 2022 рік Склади педерації - повні снарядів , в ФНБ- 500 млрд доларів , в ЗВР - 500 млрд доларів, нафта по 100 (замість прорахованих по 70)..... Проходить три роки війни , що бачимо? Склади педерації -опустошені. снаряди везуть з північної кореї 350млрд з ЗВР-арештовані ФНБ - наближається до нуля Нафта падає менше 50 доларів....
Скільки нам треба ще протриматись? Хто зможе цьому допомогти?
Результат - це визволення територій; закінчення війни; припинення бойових дій. То любитель єралашиків на підміні предметів замінив оці результати на інші. Типу що на болотах погіршало. Або, як тут деякі полюбляють, на захопливі історії по кожнодневному знищенню ворога. Результат може буде ...але довго і якою ціною. То Чмут і вказує, що треба для зменшення ціни Перемоги. Але любитель паразитувати співає "всьо харашо, прекрасная маркіза!" Чмут вказує, що нам треба не просто протриматись, а посилитись (реформуватись-змінитись) і конкретизує в чому саме.
ТМ Народна Мудрість (с) Пів роботи - дурневі не показують... Особливо якщо він пролежав на дивані весь цей час коли інші роботу робили.
Саме так. Тому Чмут отакому дурню, який не робив на тому рівні, на якому він, і не розбирається, і розтлумачує, що треба робити, аби був саме результат. І за сприятливу ціну.
Але дурень співає про роботу. А-ля 30 років важко працювати. От тільки отам в ЗСУ іншим.
detroytred написав:Тому Чмут отакому дурню, який не робив на тому рівні, на якому він, і не розбирається, і розтлумачує, що треба робити, аби був саме результат. І за сприятливу ціну.
Мені не потрібні чмути які щось там розповідають я дуже добре роблю на своєму...
А от те що ти нічого не роблячи , на підставі чужих оповідань звинувачуєш тих хто робить в 100 разів більше ніж ти -навіває на певні висновки. Озвучувати висновки не буду-бо забанять Але ті хто допис прочитає- й без озвучування знайдуть підходящу для тебе характеристику.
detroytred написав:Це вирок управлінцям (регуляторам ринку), що вони створили отакі хрєнові умови в ринку. Проблема мабуть, що управлінці або такі ж самі тупі, акі він; або непорядні. Інших причин не може бути.
Давай змоделюємо ситуацію. Для прикладу - біг на 100 метрів.. Погана ситуація - біг під круту гірку (сьогоднішня ситуація в Україні) Нормальна - біг по рівному - (те про що ти мрієш) Легка - біг з гірки.... - те що є сьогодні в Європі Ясно , що час переможця забігу буде різним.. А от чи а- зміняться прізвища учасників на зайнятих місцях? Не зміняться... б- чи зросте різниця в часі між кожним місцем? Зросте
Питання Так ти хочеш щоб різниця між мною і тобою збільшилась?
Та то тільки в тебе чухається стосовно різниці між кимось. І ти оце постійно сунеш.
А предметом є додатковий результат для кожного. І не одного чи кількох, як в Кіосакі, а для всіх в ринку, як у кейнсів-бальцеровичів-куанів.
Тобто ти знов не туди дивишся. Навіть після тисяч пояснень. Бо не можеш визнати, що саме тебе оті управлінці теж налошарили. Бо в тебе, не середняка, а сильного..., за 30 років важкої праці лише 14 млн. Тобто ти міг або мати суттєво більший результат, або суттєво менше працювати. Якби управлінці створили більш сприятливі умови в ринку. Виконали свою пряму функцію більш якісно, а не по мінімуму.
detroytred написав:Тому Чмут отакому дурню, який не робив на тому рівні, на якому він, і не розбирається, і розтлумачує, що треба робити, аби був саме результат. І за сприятливу ціну.
Мені не потрібні чмути які щось там розповідають я дуже добре роблю на своєму...
А от те що ти нічого не роблячи , на підставі чужих оповідань звинувачуєш тих хто робить в 100 разів більше ніж ти -навіває на певні висновки. Озвучувати висновки не буду-бо забанять Але ті хто допис прочитає- й без озвучування знайдуть підходящу для тебе характеристику.
В тому і різниця між нами, що я, коли особисто не займаюсь чимось (хоч реформуванням ринку країни; хоч реформуванням ЗСУ; і т.д.), то намагаюсь взнати у тих, хто цим займається та фахівець.
А ти по отим всім отаким питанням несеш свою відсеб'ятину. Бо тобі не потрібні думки ні кейнсів-бальцеровичів-куанів, ні чмутів і т.д. Оскільки, як ти кажеш сам, "дуже гарно робиш на своєму місці" -- за прилавком.
Так я тобі про це вже тищу разів казав. Що вся твоя відсеб'ятина має лише один аргумент -- бо я досяг (14 млн.). То сам розумієш хто ти. Ту...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 21:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А предметом є додатковий результат для кожного. І не одного чи кількох, як в Кіосакі, а для всіх в ринку, як у кейнсів-бальцеровичів-куанів.
Яка тобі різниця , що при бігу вниз в кожного буде результат кращий на 10%+/-... Якщо в тих хто кращий результат покращиться на +30%, а в тих хто останній(типу тебе)-на 5%... Була різниця між кращими і гіршими 12 разів.. стане 15 разів... Тиж не за це борешся. Ти ж здурі чомусь прийняв за аксіому Якщо умови покращаться, то ті в кого зараз гірші результати зможуть їх покращити на більшу величину ніж ті в кого були кращі результати. А реалії то показують -що твоя фантазія-помилкова.
detroytred написав:А предметом є додатковий результат для кожного. І не одного чи кількох, як в Кіосакі, а для всіх в ринку, як у кейнсів-бальцеровичів-куанів.
Яка тобі різниця , що при бігу вниз в кожного буде результат кращий на 10%+/-... Якщо в тих хто кращий результат покращиться на +30%, а в тих хто останній(типу тебе)-на 5%... Була різниця між кращими і гіршими 12 разів.. стане 15 разів... Тиж не за це борешся. Ти ж здурі чомусь прийняв за аксіому Якщо умови покращаться, то ті в кого зараз гірші результати зможуть їх покращити на більшу величину ніж ті в кого були кращі результати. А реалії то показують -що твоя фантазія-помилкова.
*Тиж не за це борешся. Ти ж здурі чомусь прийняв за аксіому Якщо умови покращаться, то ті в кого зараз гірші результати зможуть їх покращити на більшу величину ніж ті в кого були кращі результати.* ----- звідки???? Звідки???? Ти оцю дурню мені намагаєшся приписати. Я ніколи такої дурні не казав. І не міг казати апріорі. Навпаки, я тобі навіть тицяю, що ти образно мільярдером повинен був стати... Це було б чудово! А також мова про 90+% отих середняків та слабких. Щоб і вони могли розвиватись тут, а не тікали з підприємців в гастарбайтери та в ганделики. Щоб для них були сприятливі умови в ринку.
Тобто ти знов збрехав і побудував на брехні. Бо! Більше тобі ні на чому.
З.и. розвиток країни - це і є збільшення в кожного. За рахунок створення сприятливих умов в ринку.
На відміну від Кіосакі - де мова про збільшення в одиниць. За рахунок спритності отих одиниць в незмінних умовах ринку. Допетрив? Про що кейнси і про що кіосакі. Це різні світи.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 21:25, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Мені не потрібні чмути які щось там розповідають я дуже добре роблю на своєму...
А от те що ти нічого не роблячи , на підставі чужих оповідань звинувачуєш тих хто робить в 100 разів більше ніж ти -навіває на певні висновки. Озвучувати висновки не буду-бо забанять Але ті хто допис прочитає- й без озвучування знайдуть підходящу для тебе характеристику.
В тому і різниця між нами, що я, коли особисто не займаюсь чимось (хоч реформуванням ринку країни; хоч реформуванням ЗСУ; і т.д.), то намагаюсь взнати у тих, хто цим займається та фахівець.
А ти по отим всім отаким питанням несеш свою відсеб'ятину. Бо тобі не потрібні думки ні кейнсів-бальцеровичів-куанів, ні чмутів і т.д. Оскільки, як ти кажеш сам, "дуже гарно робиш на своєму місці" -- за прилавком.
Так я тобі про це вже тищу разів казав. Що вся твоя відсеб'ятина має лише один аргумент -- бо я досяг (14 млн.). То сам розумієш хто ти. Ту...
Давай так Коли говоримо про чмутів - то говоримо про Волонтерство Як Волонтер я роблю в 100 разів більше ніж ти , тому ТВОЯ думка про те що говорить Чмут мене не цікавить , бо цей твій переказ чужої думки не переконав тебе робити хоча б на 10% більше ніж ти робиш як волонтер Якщо говоримо про бізнес То знову ж твій переказ Чмута чи Бальцеровича з Кейнсом і Кіосакі - мені також в пятій точці, бо знову ж в економіці ти зробив в 10-100 разів менше ніж я. і якщо твоє знання останніх тебе не навчило робити це краще ніж роблю я- то навіщо мені переказ чужих думок тим хто їх сам не зміг втілити в покращення свого життя. Скористайся прочитаним спочатку для себе Як вийде-прийдеш і розскажеш чого досяг Не вийде-засунь щось кудись і мовчки сопи....