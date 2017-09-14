Додано: Нед 04 тра, 2025 21:28

detroytred написав: budivelnik написав: Яка тобі різниця , що при бігу вниз в кожного буде результат кращий на 10%+/-...

Якщо в тих хто кращий результат покращиться на +30%, а в тих хто останній(типу тебе)-на 5%...

Була різниця між кращими і гіршими 12 разів.. стане 15 разів...

Тиж не за це борешся.

Ти ж здурі чомусь прийняв за аксіому

Якщо умови покращаться, то ті в кого зараз гірші результати зможуть їх покращити на більшу величину ніж ті в кого були кращі результати.

А реалії то показують -що твоя фантазія-помилкова. Яка тобі різниця , що при бігу вниз в кожного буде результат кращий на 10%+/-...Якщо в тих хто кращий результат покращиться на +30%, а в тих хто останній(типу тебе)-на 5%...Була різниця між кращими і гіршими 12 разів.. стане 15 разів...Тиж не за це борешся.Ти ж здурі чомусь прийняв за аксіомуЯкщо умови покращаться, то ті в кого зараз гірші результати зможуть їх покращити на більшу величину ніж ті в кого були кращі результати.А реалії то показують -що твоя фантазія-помилкова.

Я ніколи такої дурні не казав.

І не міг казати апріорі.

Навпаки, я тобі навіть тицяю, що ти образно мільярдером повинен був стати... Я ніколи такої дурні не казав.І не міг казати апріорі.Навпаки, я тобі навіть тицяю, що ти образно мільярдером повинен був стати...

Так я тобі й показую ті нюанси ,які ти внаслідок власного профанизму в питанні яке пробуєш обговорити - іншим навязуєш.Тому ще раз для профанів від економіки.Є ті хто вміють працювати в важких умовах...Якщо умови покращаться - то ті хто ПРАЦЮВАВ у важких умовах ПОКРАЩАТЬ результативність своєї робити на більшку величину ніж ті хто вміє працювати тільки в легких умовах.ТомуПокращення(полегшення) умов для досягнення успіхуа - збільшує загальні обєми створеного всіма учасниками ринкуб - ті хто отримував позитивні результати у важких умовах - ті покращать свої досягнення у відсотках на більший % ніж ті хто вміє працювати тільки в легших умовахВиходячи з цих двох пунктів-тому хто знає математику хоча б на рівні 3-го класу стане зрозумілоВідстань між багатшими і біднішими-збільшиться. не зважаючи на те що бідніші стануть багатшими .Так що ти цього навіть не усвідомлював- зайвий раз показує чому книжки треба читати з букваря.. а не починати квантову фізику з творів Ейнштейна.