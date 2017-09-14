budivelnik написав:Яка тобі різниця , що при бігу вниз в кожного буде результат кращий на 10%+/-... Якщо в тих хто кращий результат покращиться на +30%, а в тих хто останній(типу тебе)-на 5%... Була різниця між кращими і гіршими 12 разів.. стане 15 разів... Тиж не за це борешся. Ти ж здурі чомусь прийняв за аксіому Якщо умови покращаться, то ті в кого зараз гірші результати зможуть їх покращити на більшу величину ніж ті в кого були кращі результати. А реалії то показують -що твоя фантазія-помилкова.
Я ніколи такої дурні не казав. І не міг казати апріорі. Навпаки, я тобі навіть тицяю, що ти образно мільярдером повинен був стати...
Так я тобі й показую ті нюанси ,які ти внаслідок власного профанизму в питанні яке пробуєш обговорити - іншим навязуєш. Тому ще раз для профанів від економіки. Є ті хто вміють працювати в важких умовах... Якщо умови покращаться - то ті хто ПРАЦЮВАВ у важких умовах ПОКРАЩАТЬ результативність своєї робити на більшку величину ніж ті хто вміє працювати тільки в легких умовах.
Тому Покращення(полегшення) умов для досягнення успіху а - збільшує загальні обєми створеного всіма учасниками ринку б - ті хто отримував позитивні результати у важких умовах - ті покращать свої досягнення у відсотках на більший % ніж ті хто вміє працювати тільки в легших умовах
Виходячи з цих двох пунктів-тому хто знає математику хоча б на рівні 3-го класу стане зрозуміло Відстань між багатшими і біднішими-збільшиться. не зважаючи на те що бідніші стануть багатшими .
Так що ти цього навіть не усвідомлював- зайвий раз показує чому книжки треба читати з букваря.. а не починати квантову фізику з творів Ейнштейна.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 04 тра, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Давай так Коли говоримо про чмутів - то говоримо про Волонтерство Як Волонтер я роблю в 100 разів більше ніж ти , тому ТВОЯ думка про те що говорить Чмут мене не цікавить , бо цей твій переказ чужої думки не переконав тебе робити хоча б на 10% більше ніж ти робиш як волонтер Якщо говоримо про бізнес То знову ж твій переказ Чмута чи Бальцеровича з Кейнсом і Кіосакі - мені також в пятій точці, бо знову ж в економіці ти зробив в 10-100 разів менше ніж я. і якщо твоє знання останніх тебе не навчило робити це краще ніж роблю я- то навіщо мені переказ чужих думок тим хто їх сам не зміг втілити в покращення свого життя. Скористайся прочитаним спочатку для себе Як вийде-прийдеш і розскажеш чого досяг Не вийде-засунь щось кудись і мовчки сопи....
Давай. Мені навіть шкільних знань достатньо!!!!, щоб порівняти двох: - економістів: Кейнса і тебе - волонтерів: Чмута і тебе.
І!!! Зробити висновок, що ти несеш дурну відсеб'ятину. Тому, звиняй, що я прислухаюсь до кейнсів та чмутів, ніж до тебе.
Але в мене суттєво більше знань, ніж тільки зі школи. Тому для мене це більш очевидно і достатньо, щоб макати тебе в твої наявні дурниці у цій твоїй відсеб'ятині.
«Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.
Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої карти. щось не чути про партизанський опір кримських татар. Даж вакхабітів і туркоманів нема. Вони тупо лягли під москалів. Хоче щоб її діти зрідка їздили з італії в Крим? Допустим. А її чоловік, чи батьки її дітей що хотять? Вони воюють за нас? Можливо й так. Но як із Притулою і Стерненком, люто не певен. Тому лічно мені плювати на її днк поки воно не докаже, що не відвойовує свій Крим. Для мене якось важніше доля Буковини.
detroytred написав:Мені навіть шкільних знань достатньо!!!!, щоб порівняти двох:
Це твоя фантазія що достатньо. А є реальність Так от ти зрозумієш Чмута, коли ТВОЇ досягнення у волонтерстві будуть ВИЩИМИ від моїх... Ти зрозумієш Кейнса, коли ТВОЇ досягнення в економіці будуть вище від моїх...
Це хоч зрозуміло? Чи треуголка останню звилину перетиснула?
ПС я ж не кажу що я краще від тебе знаю як заходити в аудиторію до курсантів і так 25 років... чи як дослужитись от так заходячи до майора? при чому майора такої кваліфікації що у військовий час його кваліфікація чи то замала чи то завелика-але все одну війську не потрібні.
detroytred написав:Я ніколи такої дурні не казав. І не міг казати апріорі. Навпаки, я тобі навіть тицяю, що ти образно мільярдером повинен був стати...
Так я тобі й показую ті нюанси ,які ти внаслідок власного профанизму в питанні яке пробуєш обговорити - іншим навязуєш. Тому ще раз для профанів від економіки. Є ті хто вміють працювати в важких умовах... Якщо умови покращаться - то ті хто ПРАЦЮВАВ у важких умовах ПОКРАЩАТЬ результативність своєї робити на більшку величину ніж ті хто вміє працювати тільки в легких умовах.
Тому Покращення(полегшення) умов для досягнення успіху а - збільшує загальні обєми створеного всіма учасниками ринку б - ті хто отримував позитивні результати у важких умовах - ті покращать свої досягнення у відсотках на більший % ніж ті хто вміє працювати тільки в легших умовах
Виходячи з цих двох пунктів-тому хто знає математику хоча б на рівні 3-го класу стане зрозуміло Відстань між багатшими і біднішими-збільшиться. не зважаючи на те що бідніші стануть багатшими .
Так що ти цього навіть не усвідомлював- зайвий раз показує чому книжки треба читати з букваря.. а не починати квантову фізику з творів Ейнштейна.
Так в мене нема про мету-ціль зменшення різниці між богатими та бідними!!!!!!!!!!! От нема і все. Нема. Я тобі вже це вкотре вказую. А ти знов. В мене мова про розвиток ринку. Розвиток всіх (більшості) в ринку. Більші темпи розвитку.
Навіщо. Ти. Підмінюєш. Предмет? І на цій брехні будуєш.
Збільшиться різниця, то збільшиться. Головне, що оті середняки та слабкі будуть отут в ринку розвиватись, а не розбігатися з підприємців в гастери, по гинделикам і т.д. Да і в тебе буде більше капіталу. Це добре.
detroytred написав:Мені навіть шкільних знань достатньо!!!!, щоб порівняти двох:
Це твоя фантазія що достатньо. А є реальність Так от ти зрозумієш Чмута, коли ТВОЇ досягнення у волонтерстві будуть ВИЩИМИ від моїх... Ти зрозумієш Кейнса, коли ТВОЇ досягнення в економіці будуть вище від моїх...
Це хоч зрозуміло? Чи треуголка останню звилину перетиснула?
ПС я ж не кажу що я краще від тебе знаю як заходити в аудиторію до курсантів і так 25 років... чи як дослужитись от так заходячи до майора? при чому майора такої кваліфікації що у військовий час його кваліфікація чи то замала чи то завелика-але все одну війську не потрібні.
))) Мені достатньо, що практичні досягнення в них більші за твої. Що в них все логічно та здраво. А в тебе відсеб'ятина та єралашики. Для яких навіть моїх знань вистачає, щоб одразу!!! побачити, де ти заєралашив, в якому конкретному твердженні.
От коли мова буде стосовно а-ля твого прилавку, то дослухаюсь до тебе. Бо! Там в тебе і єралашиків нема.
Стопе)) кажеш-кажеш - брешеш же про мою потребу. Стосовно цього єралашики ліпеш.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
«Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.
Туреччина не впишеться за "братів молодших", як в Сирії, напр.?
detroytred написав:В тому і різниця між нами, що я, коли особисто не займаюсь чимось (хоч реформуванням ринку країни; хоч реформуванням ЗСУ; і т.д.), то намагаюсь взнати у тих, хто цим займається та фахівець.
А ти по отим всім отаким питанням несеш свою відсеб'ятину. Бо тобі не потрібні думки ні кейнсів-бальцеровичів-куанів, ні чмутів і т.д. Оскільки, як ти кажеш сам, "дуже гарно робиш на своєму місці" -- за прилавком.
Так я тобі про це вже тищу разів казав. Що вся твоя відсеб'ятина має лише один аргумент -- бо я досяг (14 млн.). То сам розумієш хто ти. Ту...
detroytred написав:ак в мене нема про мету-ціль зменшення різниці між богатими та бідними!!!!!!!!!!! От нема і все. Нема. Збільшиться різниця, то збільшиться. Головне, що оті середняки та слабкі будуть отут в ринку
Бурні аплодисменти, я собі якийсь віртуальний значок За досягнення в розясненні економічних процесів серед військових пенсіонерів 3-го ступеню присвою. Тепер продовжимо далі, бо я хочу ще віртуальний значок Другого ступеню отримати.... Тому тут вже треба переходити до критерію ОСОБИСТОЇ відповідальності. Станом на сьогодні по індексу Джинні Україна знаходиться ледве не в найкращому становищу і як мінімум в 2 рази виграє по цьому коефіцієнту в США, і трошки ВИГРАЄ в Данії/Норвегії... https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/indeks-dzhyni-2020-sviti-yakym-buv-rozryv-mizh-bahatym-bidnym-naselennyam#google_vignette Як так? Згідно індексу - розподіл багатств в Державі наближиється до найідеальнішого а в головах пересічних -враження що ми в дупі світу...
І от тут якщо прийняти за аксіому моє твердження що нам це враження навязують неадеквати від економіки , чим викривляють ті дії які МИ самостійно повинні робити... А хто в нас тут найбільший викривлювач кейнса з бальцеровичем?