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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1375913760137611376213763>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 21:49

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й так, присвячується всім тим, хто готовий роздавати "кемські волості"
«Перекреслюється цілий народ». Джамала розповіла, як ставиться до того, що у США розглядають можливість визнати контроль Росії над Кримом
«Нас просто змушують як країну просто сказати — „що вам, шкода віддати, ну віддайте“. Але ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ви хочете віддати мене, мене перекреслити? Не буде народу, не буде історії, не буде мови. Нічого не буде. Мені страшно. Мені хотілося б привезти моїх дітей до Криму, показати, де я жила, чим я надихалася. Усе, що я співаю тут сьогодні, — це про моє дитинство, моє оточення, моє ДНК. Забрати Крим? Я не можу собі цього уявити», — зазначила артистка.

Джамалі перед тим як щось вимагати треба глянути в свої карти.
щось не чути про партизанський опір кримських татар.
Даж вакхабітів і туркоманів нема.
Вони тупо лягли під москалів.
Хоче щоб її діти зрідка їздили з італії в Крим?
Допустим.
А її чоловік, чи батьки її дітей що хотять?
Вони воюють за нас?
Можливо й так.
Но як із Притулою і Стерненком,
люто не певен.
Тому лічно мені плювати на її днк поки воно не докаже, що не відвойовує свій Крим.
Для мене якось важніше доля Буковини.

фокс з хотабом наваляють історичну довідку про каракалпаків та чорних клобуків
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 тра, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 21:49

Будівельник
В тому-то і комедія з тебе.
Моїх знань достатньо для розуміння різних підходів, наприклад, Кейнса та Фрідмена.
І коли монетаристи та ін. критикують кейнсіанство, то цілком логічно та зрозуміло.
Їх заперечення. Їх думки. Альтернативні. Інші.
Я розумію, що можна і так. Що це лише інший підхід.

Але в тебе, звиняй, дурна відсеб'ятина...
Сам подумай, був би сенс, то ти докторські та нобелівські пачками видавав))
В тебе не менший рівень зазіхань.
Але дурний))
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 21:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:ак в мене нема про мету-ціль зменшення різниці між богатими та бідними!!!!!!!!!!!
От нема і все. Нема.
Збільшиться різниця, то збільшиться. Головне, що оті середняки та слабкі будуть отут в ринку
Бурні аплодисменти, я собі якийсь віртуальний значок
За досягнення в розясненні економічних процесів серед військових пенсіонерів 3-го ступеню присвою.
Тепер продовжимо далі, бо я хочу ще віртуальний значок Другого ступеню отримати....
Тому тут вже треба переходити до критерію ОСОБИСТОЇ відповідальності.
Станом на сьогодні по індексу Джинні Україна знаходиться ледве не в найкращому становищу і як мінімум в 2 рази виграє по цьому коефіцієнту в США, і трошки ВИГРАЄ в Данії/Норвегії...
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/indeks-dzhyni-2020-sviti-yakym-buv-rozryv-mizh-bahatym-bidnym-naselennyam#google_vignette
Як так?
Згідно індексу - розподіл багатств в Державі наближиється до найідеальнішого а в головах пересічних -враження що ми в дупі світу...

І от тут якщо прийняти за аксіому моє твердження що нам це враження навязують неадеквати від економіки , чим викривляють ті дії які МИ самостійно повинні робити...
А хто в нас тут найбільший викривлювач кейнса з бальцеровичем?

ПС
З ссилочкою ознайомся.

Це ти до чого, чудаче?
Що саме твоя кеп-очевидність має заперечити?

Чи знов єралашик а-ля 2+2=4 , тому ...висновок, який схотів.

Я тобі кажу, що нема мети зменшення різниці. Мова про інше. А різниця нехай хоч збільшиться, хоч зменшиться. Це другорядне.
Ти ж знов про різницю. Цирк.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 04 тра, 2025 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 21:57

  detroytred написав:Моїх знань достатньо для розуміння різних підходів, наприклад, Кейнса та Фрідмена.
Волонтерство
Є я в 100 разів менше досягнувший ніж Чмут
Є ти в 100 разів менше досягнувший ніж я
І ти в 10 000 разів менше досягнувший ніж Чмут , вчиш мене в 100 разів більше досягнувшого ніж ти - як правильно волонтерити?
Те саме по економістам...
Той самий примітивний алгоритм.
Але ж ти настільки набундючений примітив-що навіть цього зрозуміти не хочеш.

Ще раз
Максимум що ти можеш на цих сторінках розповідати , це як 25 років відслуживши в мирний час , будучи 50річним на момент початку активної фази війни - залишатись нафік не потрібним для армії ВІЙСЬКОВИМ пенсіонером.
Єдине-*в чому ти переплюнув всіх тутешніх читачів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:фокс з хотабом наваляють історичну довідку про каракалпаків та чорних клобуків


Читай «І довше століття триває день» Чингіза Айтматова, впізнай себе та випий йаду
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Моїх знань достатньо для розуміння різних підходів, наприклад, Кейнса та Фрідмена.
Волонтерство
Є я в 100 разів менше досягнувший ніж Чмут
Є ти в 100 разів менше досягнувший ніж я
І ти в 10 000 разів менше досягнувший ніж Чмут , вчиш мене в 100 разів більше досягнувшого ніж ти - як правильно волонтерити?
Те саме по економістам...
Той самий примітивний алгоритм.
Але ж ти настільки набундючений примітив-що навіть цього зрозуміти не хочеш.

Ще раз
Максимум що ти можеш на цих сторінках розповідати , це як 25 років відслуживши в мирний час , будучи 50річним на момент початку активної фази війни - залишатись нафік не потрібним для армії ВІЙСЬКОВИМ пенсіонером.
Єдине-*в чому ти переплюнув всіх тутешніх читачів.

Ти по буквах спробуй.

Про що я і про що ти.

Тебе. Чмут. Кейнс. І т.д. вчать.
Я лише на наявні твої помилки у відсеб'ятині твоїй вказую.
Бо вони навіть школяру помітні.

Вчи кейнсів-бальцеровичів-куанів-чмутів, чудаче.
Не мене читай. Читай їх.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тебе. Чмут. Кейнс. І т.д. вчать.
Мене пробує вчити воєнпенс,який прочитав Чмута і кейнса і вирішив що повністю зрозумів першого і другого...
А Кейнса і Чмута я в стані зрозуміти і без переказів воєнпенса.
Звідси висновок
маєш свої думки -викладай... буде звичайно смішно , але зрозуміло...рівень твоїх особистих знань навряд чи в когось тут викликає захоплення.
А от переказувати чужі думки -ти можеш , але тільки думки тих хто досяг менше або так само як і ти..
Тобто можеш трактувати флаймана чи летуорка....
а от вже навіть лад з дюра-бачі - тобі навряд чи доступні....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тебе. Чмут. Кейнс. І т.д. вчать.
Мене пробує вчити воєнпенс,який прочитав Чмута і кейнса і вирішив що повністю зрозумів першого і другого...
А Кейнса і Чмута я в стані зрозуміти і без переказів воєнпенса.
Звідси висновок
маєш свої думки -викладай... буде звичайно смішно , але зрозуміло...рівень твоїх особистих знань навряд чи в когось тут викликає захоплення.
А от переказувати чужі думки -ти можеш , але тільки думки тих хто досяг менше або так само як і ти..
Тобто можеш трактувати флаймана чи летуорка....
а от вже навіть лад з дюра-бачі - тобі навряд чи доступні....

Ти знов загубився.

Я свої думки на базі отих кейнсів-бальцеровичів-куанів-чмутів і т.д. і викладаю. А також прямо їх думки.
Коли так, коли так.
Це ти чомусь))))) на їх та на мене рефлексуєш. Своєю відсеб'ятиною.

Спробуй не рефлесувати.
І... кидай прилавок, продавай свою відсеб'ятину, якщо вважаєш, що вона має сенс. Заробиш на порядки більше. Нобелівку тільки за "якщо кожен підійде до дзеркала...".
Ніж воєнспенсу заперечувати на хфорумі))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я свої думки на базі
Ти народився майором бо відразу Статут прочитав?
Чи все таки 5 років трубив курсантом, потім пару лейтенантом,потім капітаном.. ітільки потім майором...
А книжки Суворова/Жукова і і нших ти ж напевно ще в курсанські часи читав.
Поясни
Чого над тобою розумником все прочитавшим відразу не в академію генштабу викладати послали(ти ж все читав) а 25 років маринували ...і ти все одно навіть в академію генштабу майором не потрапив(напевно малувато то було просто всіх прочитати - треба було спочатку зрозуміти... а потім і діями довести що ти зрозумів)
а самих слів що ти всезнайко - ті хто приймали рішення якось до уваги не брали.

То поясниш
чого це ти 25 років терпів тих неуків які тебе не розуміли . а тепер тут всіх гамузом вирішив своїм інтелектом задавити...?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:18

  Бетон написав:«Постоянного мира не будет в ближайшие 10 лет. Он возможен только при условии деконструкции России», —экономист, глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач


разные стерненки ещё 10 ютуб каналов откроют.
Бабло рекой течёт

Більше. 3 покоління. Тому стерненки на вірному шляху, а ви поза життям. Але це вибір дорослої людини - бути космічним сміттям, навіть психолог не повинен втручатися.
stm
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