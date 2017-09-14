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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:23
stm написав: Бетон написав:
«Постоянного мира не будет в ближайшие 10 лет. Он возможен только при условии деконструкции России», —экономист, глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач
разные стерненки ещё 10 ютуб каналов откроют.
Бабло рекой течёт
Більше. 3 покоління. Тому стерненки на вірному шляху, а ви поза життям. Але це вибір дорослої людини - бути космічним сміттям, навіть психолог не повинен втручатися.
чому не 33, або 333, у вас лічба: "1,2, багато"?
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flyman
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:27
budivelnik написав: detroytred написав:
Я свої думки на базі
Ти народився майором бо відразу Статут прочитав?
Чи все таки 5 років трубив курсантом, потім пару лейтенантом,потім капітаном.. ітільки потім майором...
А книжки Суворова/Жукова і і нших ти ж напевно ще в курсанські часи читав.
Поясни
Чого над тобою розумником все прочитавшим відразу не в академію генштабу викладати послали(ти ж все читав) а 25 років маринували ...і ти все одно навіть в академію генштабу майором не потрапив(напевно малувато то було просто всіх прочитати - треба було спочатку зрозуміти... а потім і діями довести що ти зрозумів)
а самих слів що ти всезнайко - ті хто приймали рішення якось до уваги не брали.
То поясниш
чого це ти 25 років терпів тих неуків які тебе не розуміли . а тепер тут всіх гамузом вирішив своїм інтелектом задавити...?
Тобто побудував на брехні "що ти всезнайко". Єралашик.
Більше ні на чому будувати?
Я ж тобі пояснив вже мабуть тільки сьогодні тричі на різний лад --- моїх знань достатньо для того, аби твої елементарні помилки у твоїй відсеб'ятині побачити.
А також для розуміння думок дійсно фахівців.
Цього достатньо для балачок на хфорумі.
Для обміну думками серед отаких же саме не кейнсів-бальцеровичів-куанів)))
З ними б я не сперечався, а слухав уважно.
Бо в них отаких, як в тебе, елементарних помилок і нема.
Для викладання ж критерії інші. Потрібне якісне повне навчання, практичний досвід, навички, вміння ...
Ти притулив недоречно.
Кого всіх задавити? Мені цікаві думки інших.
Чавлю я тільки тих, хто бикує. Суто у відповідь.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 04 тра, 2025 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:28
Отставить панику
путиным, стерненкам и карагановым недолго осталось
Но грядущие после них многкратно страшнее
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fox767676
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:30
fox767676 написав:
Отставить панику
путиным, стерненкам и карагановым недолго осталось
Но грядущие после них многкратно страшнее
вони гагаузи чи каракалпаки, може огури-хаттаби?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 04 тра, 2025 22:34, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:31
flyman написав:
чому не 33, або 333, у вас лічба: "1,2, багато"?
Так. Більше 3 рахувати теж не вмію.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:33
flyman написав:
и каракалпаки, може магуари?
Гога и Магога )
тут и апостолы их есть - подпольная троцкистко-маоисткая ячейка лапая и красного детройта - Бей их!
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:36
fox767676 написав: flyman написав:
и каракалпаки, може магуари?
Гога и Магога )
побійся Бога
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:38
flyman написав:
побійся Бога
наш Бог умыл руки на днях и дал нам carte blanche на 3 года и 3 месяца
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:42
fox767676 написав: flyman написав:
и каракалпаки, може магуари?
Гога и Магога )
тут и апостолы их есть - подпольная троцкистко-маоисткая ячейка лапая и красного детройта - Бей их!
Чмошник.
Можу пояснити чому.
Бо став отак само, як Песікіт зі стелі брехав і бреше в твій бік, брехати в бік інших.
Подався в оті самі воуки.
Бо так легше...
Без напряга, лише нападай-генеруй, що схочеться, на інших.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:52
detroytred написав:
Я ж тобі пояснив вже мабуть тільки сьогодні тричі на різний лад --- моїх знань достатньо для того, аби твої елементарні помилки у твоїй відсеб'ятині побачити.
Дурнем оточуючі вважають тільки того , хто сам не в стані зрозуміти що він дурень....
А коли і де - він не в стані зрозуміти?
Про те оточуючі знають - він повний дурень тільки там, де він нічого не досягнув.
Саме цей критерій і показує -хто дурень.
При чому нікого не цікавить скільки й чого дурень прочитав...адже якщо він не в стані зробити реальні висновки від прочитаного, а живе тільки у віртуальних припущеннях що правий.... - то як йому пояснити що він у віртуальній реальності -розумний...
а в реальній в нього амеро/французський титул де-Біл.
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