detroytred написав:
це відсутність в мене аля твоїх дурниць про дзеркало і т.д.
Ця відсутність глянути на проблему через призму вирішення інших подібних проблем і порівняння алгоритмів вирішення з обовязковим врахуванням отриманих результатів-і зробила тебе- тобою.
Ти такий як є , примітивний, набундючений, нікому не не потрібний... але начитаний.
От тільки
Тобі твоя начитаність так і не допомогла
То чому ти вважаєш що вона може допомогти іншим?
ПС
До своїх досягнень у твоєму вихованні крім переведення на українську і змушення відповідати одним повідомленням замість трьох
Я припишу ще й те що змусив тебе погодитись з тим що
Зовнішнє покращення умов-приведе до того що багатші ще більше збагатіють , а бідніші хоч і стануть трішки багатшими, але будуть більш нещасними бо різниця між ними і багатими - збільшиться...
ППС
а от якщо бідні, будуть САМІ робити себе багатшими, то хоча це зробити всі не зможуть , про те різниця між бідними і багатими зменшиться... тобто покращиться ситуація з терміном справедливість у суспільстві( а це саме той отруйний подарунок совка, який перетворив життя поколінь на жах)