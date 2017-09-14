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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13760137611376213763
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 23:03

  budivelnik написав:адже якщо він не в стані зробити реальні висновки від прочитаного, а живе тільки у віртуальних припущеннях що правий....

Реальні висновки з прочитаного і життя в реалі --- це відсутність в мене аля твоїх дурниць про дзеркало і т.д.
Тобто дослухатись до кейнсів-бальцеровичів-куанів-чмутів, ніж до твоєї дурної відсеб'ятини.

Цілком правильні реальні висновки.

Вперто доказуєш правоту своєї відсеб'ятини саме ти. Ти знов сплутав.
Шуруй за нобелівками. Або хоча б за шнобелівками.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:це відсутність в мене аля твоїх дурниць про дзеркало і т.д.
Ця відсутність глянути на проблему через призму вирішення інших подібних проблем і порівняння алгоритмів вирішення з обовязковим врахуванням отриманих результатів-і зробила тебе- тобою.
Ти такий як є , примітивний, набундючений, нікому не не потрібний... але начитаний.
От тільки
Тобі твоя начитаність так і не допомогла
То чому ти вважаєш що вона може допомогти іншим?

ПС
До своїх досягнень у твоєму вихованні крім переведення на українську і змушення відповідати одним повідомленням замість трьох
Я припишу ще й те що змусив тебе погодитись з тим що
Зовнішнє покращення умов-приведе до того що багатші ще більше збагатіють , а бідніші хоч і стануть трішки багатшими, але будуть більш нещасними бо різниця між ними і багатими - збільшиться...

ППС
а от якщо бідні, будуть САМІ робити себе багатшими, то хоча це зробити всі не зможуть , про те різниця між бідними і багатими зменшиться... тобто покращиться ситуація з терміном справедливість у суспільстві( а це саме той отруйний подарунок совка, який перетворив життя поколінь на жах)
budivelnik
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  #<1 ... 13760137611376213763
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