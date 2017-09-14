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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13758137591376013761
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:31

  flyman написав:чому не 33, або 333, у вас лічба: "1,2, багато"?

Так. Більше 3 рахувати теж не вмію.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 00:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дискуссії про економіку в виконанні двох сапогів
- прапора лавочника, успішність "бізнесу" якого побудована виключно на
мінімальній оплаті працівникам та порушеннях Трудового Кодексу
- майора впенса, без професії, освіти та бажання працювати, який навіть в
армії виявився нездатним хоча-б командувати і тому навчав інших

це мабудь дуже цікаво, але точно не в цій темі яка називається
"Напад росії і білорусі на Україну"

Може створите окрему гілку, чи перейдете в приват?
candle645
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  #<1 ... 13758137591376013761
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