Так. Більше 3 рахувати теж не вмію.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:31
Додано: Пон 05 тра, 2025 00:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дискуссії про економіку в виконанні двох сапогів
- прапора лавочника, успішність "бізнесу" якого побудована виключно на
мінімальній оплаті працівникам та порушеннях Трудового Кодексу
- майора впенса, без професії, освіти та бажання працювати, який навіть в
армії виявився нездатним хоча-б командувати і тому навчав інших
це мабудь дуже цікаво, але точно не в цій темі яка називається
"Напад росії і білорусі на Україну"
Може створите окрему гілку, чи перейдете в приват?
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