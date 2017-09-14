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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13758137591376013761
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:31

  flyman написав:чому не 33, або 333, у вас лічба: "1,2, багато"?

Так. Більше 3 рахувати теж не вмію.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 00:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дискуссії про економіку в виконанні двох сапогів
- прапора лавочника, успішність "бізнесу" якого побудована виключно на
мінімальній оплаті працівникам та порушеннях Трудового Кодексу
- майора впенса, без професії, освіти та бажання працювати, який навіть в
армії виявився нездатним хоча-б командувати і тому навчав інших

це мабудь дуже цікаво, але точно не в цій темі яка називається
"Напад росії і білорусі на Україну"

Може створите окрему гілку, чи перейдете в приват?
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 01:29

  Slon_Nosov написав:Враховуючи його підписників на ютубі, на старих корчах він іздити не повинен


Надо немного упростить ситуацию для понимания:
1. люди дают деньги не ему а на армию
2. подписчики у него не потому что он хороший а потому что см. п.1
Вопрос - а с какого перепугу он имеет право поджигать сигары баксами? За какие такие личные достижения?

Вспоминается анекдот 90х годов:

Сын спрашивает отца-банкира: “Папа, я не понимаю, как ты зарабатываешь
деньги. Ведь люди тебе в банк сегодня, например, деньги положили, а
завтра могут их забрать. ”

Отец отвечает: “Пойдем, сынок, покажу тебе на наглядном примере. ”
Ведет сына на кухню, открывает холодильник, достает оттуда кусок сала,
держит его в руках и кладет обратно со словами: “Видишь сынок, я положил
сало назад, а руки-то жирные остались! ”
katso
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 07:16

  candle645 написав:Дискуссії про економіку в виконанні двох сапогів
- прапора лавочника, успішність "бізнесу" якого побудована виключно на
мінімальній оплаті працівникам та порушеннях Трудового Кодексу
- майора впенса, без професії, освіти та бажання працювати, який навіть в
армії виявився нездатним хоча-б командувати і тому навчав інших

це мабудь дуже цікаво, але точно не в цій темі яка називається
"Напад росії і білорусі на Україну"

Може створите окрему гілку, чи перейдете в приват?

Ти гадаєш оці твої рефлексійні вигадки-прибрехеньки кращі?
Може радів би, що є на що тобі рефлекснути? Якщо розуму не вистачає скористатися "ігнором".

Сапог зараз саме ти. Натуральний.
Да й те дивний, якщо досі не знаєш, що інженерно-технічний склад і командувати хоч і перетинаються, але не шибко. А також те, що дискусія не про економіку, а про відповідальність за реформування та значення-роль функції управління хоч в ринку, хоч в тебе зараз у війську.
Спробуй без вигадок. Рефлексити, генерал. І сам писати саме по темі "Напад росії і білорусі на Україну".
detroytred
 
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  #<1 ... 13758137591376013761
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