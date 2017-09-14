Так. Більше 3 рахувати теж не вмію.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 22:31
Додано: Пон 05 тра, 2025 01:29
Надо немного упростить ситуацию для понимания:
1. люди дают деньги не ему а на армию
2. подписчики у него не потому что он хороший а потому что см. п.1
Вопрос - а с какого перепугу он имеет право поджигать сигары баксами? За какие такие личные достижения?
Вспоминается анекдот 90х годов:
Сын спрашивает отца-банкира: “Папа, я не понимаю, как ты зарабатываешь
деньги. Ведь люди тебе в банк сегодня, например, деньги положили, а
завтра могут их забрать. ”
Отец отвечает: “Пойдем, сынок, покажу тебе на наглядном примере. ”
Ведет сына на кухню, открывает холодильник, достает оттуда кусок сала,
держит его в руках и кладет обратно со словами: “Видишь сынок, я положил
сало назад, а руки-то жирные остались! ”
Додано: Пон 05 тра, 2025 07:16
Ти гадаєш оці твої рефлексійні вигадки-прибрехеньки кращі?
Може радів би, що є на що тобі рефлекснути? Якщо розуму не вистачає скористатися "ігнором".
Сапог зараз саме ти. Натуральний.
Да й те дивний, якщо досі не знаєш, що інженерно-технічний склад і командувати хоч і перетинаються, але не шибко. Що хто чим і як займався, яка освіта не вигадується зі стелі, а дивиться в послужному списку, характеристиках і т.д. в особовій справі.
А також те, що дискусія не про економіку, а про відповідальність за реформування та значення-роль функції управління хоч в ринку, хоч в тебе зараз у війську.
Спробуй без вигадок. Рефлексити, генерал. І сам писати саме по темі "Напад росії і білорусі на Україну".
Як там тобі бачиться організація, управління, зміни, ефективність тощо.
Будівельник каже, що все в твоїх руках, солдат, лейтенант чи хто ти там. Лише нехай кожен підійде до дзеркала або напружиться на 10% більше і буде ...
Тобто справа лише за твоїм і Ко бажанням.
Точніше чарівною паличкою, аби це бажання виникло. Раз досі отой кожен не підійшов до отого дзеркала.
Коротше: якщо прикортило щось накнопати, то поділись своїм баченням принципів процесу реформ-розвитку. Ніж рефлексити на форумчан.
Додано: Пон 05 тра, 2025 08:47
кацапня при вербуванні на війну одноразово платить бонуси понад 40 тис ойро
Додано: Пон 05 тра, 2025 08:56
За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:29
Тому пу приведе їх до "Вставай, страна огромная".
Тобто від 40 т. ойро до за пайок.
Ще рік тому про можливість такого сценарію вказував Гетьман:
"У них вообще сейчас просто фантастическая логика: "мы напали, потому что на нас готовились напасть", — акцентирует Гетьман, — А сейчас даже пресс-секретарь Путина Песков якобы случайно обмолвился, что СВО превратилось в войну. Так что скоро услышим классическое "Вставай, страна огромная"".
І нещодавно пєсков знов обмовився, що в них, якщо притисне, ще є козир в рукаві - "Если нужно будет в какой-то момент встать стране огромной, она встанет» і тіпа можєтє не сумнєваться.
А після пайки ніхто не буде мріяти про тисячі ойро. За щастя буде, щоб пайку на будмайданчиках з відбудови залишили.
Рух йде в цьому напрямку.
Звісно не факт, що росвладі це вдасться, але, якщо зможуть, а система диктатури-примусу в них вже побудована, то це дійсно буде для ворога відкриттям другого дихання.
Можливо саме тому пу не шибко переймається безумовним закінченням війни і висуває умови.
Це було б дурнею для режиму не розраховувати та не спробувати скористатись можливістю, яку надає диктатура. Тим паче при війні.
Про "запропонувати економічне майбутнє" - це до демократій))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:31
щоб було кому встать, спочатку надо кордони закрить, щоб вставани не розбіглись
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:36
Якщо навіть в нас цим жодних проблем, то які будуть в них?
Навпаки, отією змогою піти, пу понижує градус. Дає можливість всім активним незгодним піти. Поки цифра розбігаючихся для нього не критична.
За потреби миттєво зачинять.
Вставани розбіглись - це анекдот.
Куди вони дінуться...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:36
CL.F 56.55
А поки що CRUDE OIL WTI 56.55
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:38
а як бути із "іноземними спеціалістами"? натуралізувати в росіян?
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