Додано: Пон 05 тра, 2025 07:16

candle645 написав: Дискуссії про економіку в виконанні двох сапогів

- прапора лавочника, успішність "бізнесу" якого побудована виключно на

мінімальній оплаті працівникам та порушеннях Трудового Кодексу

- майора впенса, без професії, освіти та бажання працювати, який навіть в

армії виявився нездатним хоча-б командувати і тому навчав інших



це мабудь дуже цікаво, але точно не в цій темі яка називається

"Напад росії і білорусі на Україну"



Може створите окрему гілку, чи перейдете в приват? Дискуссії про економіку в виконанні двох сапогів- прапора лавочника, успішність "бізнесу" якого побудована виключно намінімальній оплаті працівникам та порушеннях Трудового Кодексу- майора впенса, без професії, освіти та бажання працювати, який навіть вармії виявився нездатним хоча-б командувати і тому навчав іншихце мабудь дуже цікаво, але точно не в цій темі яка називаєтьсяМоже створите окрему гілку, чи перейдете в приват?

Ти гадаєш оці твої рефлексійні вигадки-прибрехеньки кращі?Може радів би, що є на що тобі рефлекснути? Якщо розуму не вистачає скористатися "ігнором".Сапог зараз саме ти. Натуральний.Да й те дивний, якщо досі не знаєш, що інженерно-технічний склад і командувати хоч і перетинаються, але не шибко. Що хто чим і як займався, яка освіта не вигадується зі стелі, а дивиться в послужному списку, характеристиках і т.д. в особовій справі.А також те, що дискусія не про економіку, а про відповідальність за реформування та значення-роль функції управління хоч в ринку, хоч в тебе зараз у війську.Спробуй без вигадок. Рефлексити, генерал. І сам писати саме по теміЯк там тобі бачиться організація, управління, зміни, ефективність тощо.Будівельник каже, що все в твоїх руках, солдат, лейтенант чи хто ти там. Лише нехай кожен підійде до дзеркала або напружиться на 10% більше і буде ...Тобто справа лише за твоїм і Ко бажанням.Точніше чарівною паличкою, аби це бажання виникло. Раз досі отой кожен не підійшов до отого дзеркала.Коротше: якщо прикортило щось накнопати, то поділись своїм баченням принципів процесу реформ-розвитку. Ніж рефлексити на форумчан.