RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 137591376013761137621376313764>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 22:31

  flyman написав:чому не 33, або 333, у вас лічба: "1,2, багато"?

Так. Більше 3 рахувати теж не вмію.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5698
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 01:29

  Slon_Nosov написав:Враховуючи його підписників на ютубі, на старих корчах він іздити не повинен


Надо немного упростить ситуацию для понимания:
1. люди дают деньги не ему а на армию
2. подписчики у него не потому что он хороший а потому что см. п.1
Вопрос - а с какого перепугу он имеет право поджигать сигары баксами? За какие такие личные достижения?

Вспоминается анекдот 90х годов:

Сын спрашивает отца-банкира: “Папа, я не понимаю, как ты зарабатываешь
деньги. Ведь люди тебе в банк сегодня, например, деньги положили, а
завтра могут их забрать. ”

Отец отвечает: “Пойдем, сынок, покажу тебе на наглядном примере. ”
Ведет сына на кухню, открывает холодильник, достает оттуда кусок сала,
держит его в руках и кладет обратно со словами: “Видишь сынок, я положил
сало назад, а руки-то жирные остались! ”
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 07:16

  candle645 написав:Дискуссії про економіку в виконанні двох сапогів
- прапора лавочника, успішність "бізнесу" якого побудована виключно на
мінімальній оплаті працівникам та порушеннях Трудового Кодексу
- майора впенса, без професії, освіти та бажання працювати, який навіть в
армії виявився нездатним хоча-б командувати і тому навчав інших

це мабудь дуже цікаво, але точно не в цій темі яка називається
"Напад росії і білорусі на Україну"

Може створите окрему гілку, чи перейдете в приват?

Ти гадаєш оці твої рефлексійні вигадки-прибрехеньки кращі?
Може радів би, що є на що тобі рефлекснути? Якщо розуму не вистачає скористатися "ігнором".

Сапог зараз саме ти. Натуральний.
Да й те дивний, якщо досі не знаєш, що інженерно-технічний склад і командувати хоч і перетинаються, але не шибко. Що хто чим і як займався, яка освіта не вигадується зі стелі, а дивиться в послужному списку, характеристиках і т.д. в особовій справі.
А також те, що дискусія не про економіку, а про відповідальність за реформування та значення-роль функції управління хоч в ринку, хоч в тебе зараз у війську.
Спробуй без вигадок. Рефлексити, генерал. І сам писати саме по темі "Напад росії і білорусі на Україну".
Як там тобі бачиться організація, управління, зміни, ефективність тощо.
Будівельник каже, що все в твоїх руках, солдат, лейтенант чи хто ти там. Лише нехай кожен підійде до дзеркала або напружиться на 10% більше і буде ...
Тобто справа лише за твоїм і Ко бажанням.
Точніше чарівною паличкою, аби це бажання виникло. Раз досі отой кожен не підійшов до отого дзеркала.

Коротше: якщо прикортило щось накнопати, то поділись своїм баченням принципів процесу реформ-розвитку. Ніж рефлексити на форумчан.
detroytred
 
Повідомлень: 24218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 08:47

кацапня при вербуванні на війну одноразово платить бонуси понад 40 тис ойро :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/5/7510604/
jump
 
Повідомлень: 4699
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 08:56

  jump написав:кацапня при вербуванні на війну одноразово платить бонуси понад 40 тис ойро :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/5/7510604/


За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:29

  flyman написав:
  jump написав:кацапня при вербуванні на війну одноразово платить бонуси понад 40 тис ойро :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/5/7510604/


За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.

Тому пу приведе їх до "Вставай, страна огромная".
Тобто від 40 т. ойро до за пайок.

Ще рік тому про можливість такого сценарію вказував Гетьман:
"У них вообще сейчас просто фантастическая логика: "мы напали, потому что на нас готовились напасть", — акцентирует Гетьман, — А сейчас даже пресс-секретарь Путина Песков якобы случайно обмолвился, что СВО превратилось в войну. Так что скоро услышим классическое "Вставай, страна огромная"".
https://focus.ua/eksklyuzivy/636293-vst ... icer-video

І нещодавно пєсков знов обмовився, що в них, якщо притисне, ще є козир в рукаві - "Если нужно будет в какой-то момент встать стране огромной, она встанет» і тіпа можєтє не сумнєваться.

А після пайки ніхто не буде мріяти про тисячі ойро. За щастя буде, щоб пайку на будмайданчиках з відбудови залишили.

Рух йде в цьому напрямку.
Звісно не факт, що росвладі це вдасться, але, якщо зможуть, а система диктатури-примусу в них вже побудована, то це дійсно буде для ворога відкриттям другого дихання.

Можливо саме тому пу не шибко переймається безумовним закінченням війни і висуває умови.
Це було б дурнею для режиму не розраховувати та не спробувати скористатись можливістю, яку надає диктатура. Тим паче при війні.

Про "запропонувати економічне майбутнє" - це до демократій))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:31

  detroytred написав:
  flyman написав:
  jump написав:кацапня при вербуванні на війну одноразово платить бонуси понад 40 тис ойро :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/5/7510604/


За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.

Тому пу приведе їх до "Вставай, страна огромная".
Тобто від 40 т. ойро до за пайок.

Ще рік тому про можливість такого сценарію вказував Гетьман:
"У них вообще сейчас просто фантастическая логика: "мы напали, потому что на нас готовились напасть", — акцентирует Гетьман, — А сейчас даже пресс-секретарь Путина Песков якобы случайно обмолвился, что СВО превратилось в войну. Так что скоро услышим классическое "Вставай, страна огромная"".
https://focus.ua/eksklyuzivy/636293-vst ... icer-video

І нещодавно пєсков знов обмовився, що в них, якщо притисне, ще є козир в рукаві - "Если нужно будет в какой-то момент встать стране огромной, она встанет» і тіпа можєтє не сумнєваться.

А після пайки ніхто не буде мріяти про тисячі ойро. За щастя буде, щоб пайку на будмайданчиках з відбудови залишили.

Рух йде в цьому напрямку.
Звісно не факт, що росвладі це вдасться, але, якщо зможуть, а система диктатури-примусу в них вже побудована, то це дійсно буде для ворога відкриттям другого дихання.

Можливо саме тому пу не шибко переймається безумовним закінченням війни і висуває умови.

щоб було кому встать, спочатку надо кордони закрить, щоб вставани не розбіглись
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:36

  flyman написав:щоб було кому встать, спочатку надо кордони закрить, щоб вставани не розбіглись

Якщо навіть в нас цим жодних проблем, то які будуть в них?

Навпаки, отією змогою піти, пу понижує градус. Дає можливість всім активним незгодним піти. Поки цифра розбігаючихся для нього не критична.
За потреби миттєво зачинять.

Вставани розбіглись - це анекдот.
Куди вони дінуться...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 09:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:36

CL.F 56.55

А поки що CRUDE OIL WTI 56.55
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:38

  detroytred написав:
  flyman написав:щоб було кому встать, спочатку надо кордони закрить, щоб вставани не розбіглись

Якщо навіть в нас цим жодних проблем, то які будуть в них?

Навпаки, отією змогою піти, пу понижує градус. Дає можливість всім активним незгодним піти. Поки цифра розбігаючихся для нього не критична.
За потреби миттєво зачинять.

Вставани розбіглись - це анекдот.
Куди вони дінуться...

а як бути із "іноземними спеціалістами"? натуралізувати в росіян?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39441
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 137591376013761137621376313764>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 97409
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 273180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 925354
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8484)
05.05.2025 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.