Slon_Nosov написав:Враховуючи його підписників на ютубі, на старих корчах він іздити не повинен
Надо немного упростить ситуацию для понимания: 1. люди дают деньги не ему а на армию 2. подписчики у него не потому что он хороший а потому что см. п.1 Вопрос - а с какого перепугу он имеет право поджигать сигары баксами? За какие такие личные достижения?
Вспоминается анекдот 90х годов:
Сын спрашивает отца-банкира: “Папа, я не понимаю, как ты зарабатываешь деньги. Ведь люди тебе в банк сегодня, например, деньги положили, а завтра могут их забрать. ”
Отец отвечает: “Пойдем, сынок, покажу тебе на наглядном примере. ” Ведет сына на кухню, открывает холодильник, достает оттуда кусок сала, держит его в руках и кладет обратно со словами: “Видишь сынок, я положил сало назад, а руки-то жирные остались! ”
казати брехню на людину без доказів -це гріх чи наклеп(карна стаття)
YouTube за границей: где больше денег На стоимость контакта влияют сезонность и другие факторы, но, по нашим подсчетам, среднегодовые показатели следующие: Украина – $1300 за 1 млн просмотров, Германия – $12 000, США – $15 000.
відео Стерненко дуже рідко -коли менше 250 тис. переглядів, більшість під 450-500 тисяч давайте порахуємо -середня цифра 330 тисяч, тобто 1млн за 3 дні і 10 млн за місяць, виходить , що від переглядів на youtube Сергій має дохід -13000 дол (ок, минус 1000 монтажеру відео), а ще тг, який теж має малу копійку, магазин фірмового мерчу (русоріз).
тобто мінімум 600 тисяч грн на місяць -і людина не здатна орендувати броньоване авто і чи купити якісну гарнітуру і камеру(крісло, до якого прицепився льоша гончаренко?
за 1,5 роки майже 200 тисяч дронів на русоріз і ще авто, рєб, запчастини до всього цього.
не подобається Стерненко, тому що заздрісників велика зелена жаба давить а є просто вороги, типу ЛАДа
flyman написав:щоб було кому встать, спочатку надо кордони закрить, щоб вставани не розбіглись
Якщо навіть в нас цим жодних проблем, то які будуть в них?
Навпаки, отією змогою піти, пу понижує градус. Дає можливість всім активним незгодним піти. Поки цифра розбігаючихся для нього не критична. За потреби миттєво зачинять.
Вставани розбіглись - це анекдот. Куди вони дінуться...
а як бути із "іноземними спеціалістами"? натуралізувати в росіян?
Коли за пайку, то оті розіяни самі будуть умовно *мести та будувати*. І то тільки необхідне для фронту. Все зайве відпаде. НКВД та хфільми про ВОВ цілком можуть реалізувати камбек у минуле.
Ще раз нагадаю --- поки обидві сторони марять здобути Перемогу, проскочивши між крапельками. Поки. Але потім (за війни на виснаження) рано чи пізно стане питання хто зможе реалізувати а-ля план Стійкості і *вставай агромная*.
То в кого шанси більші? В готової вже диктатури чи на свідомості.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 05 тра, 2025 09:55, всього редагувалось 3 разів.
prodigy написав:тобто мінімум 600 тисяч грн на місяць -і людина не здатна орендувати броньоване авто і чи купити якісну гарнітуру і камеру(крісло, до якого прицепився льоша гончаренко?
Да. Не имеет права брать с этого ютуба себе ни копейки. Потому что люди смотрят его чтоб донатить а не по приколу. Иначе это тоже самое как положить собранные деньги в банк и жить на проценты. Собираешь донаты - отдавай всё на донаты. Иначе получается что чувак зарабатывает на войне.
flyman написав:щоб було кому встать, спочатку надо кордони закрить, щоб вставани не розбіглись
Якщо навіть в нас цим жодних проблем, то які будуть в них?
Навпаки, отією змогою піти, пу понижує градус. Дає можливість всім активним незгодним піти. Поки цифра розбігаючихся для нього не критична. За потреби миттєво зачинять.
Вставани розбіглись - це анекдот. Куди вони дінуться...
Пан полковник Чисто математическая заморочка, издержки образования.... От нас бегут только на запад, морем тоже единицы в Турцию и Румынию, но 99,99% на запад. Границы от силы 1000км, и это с Беларусью, куда тоже рвут единицы. Куда будут НЕлаптеногии скрепоносцы рвать когти в случае "сдохнуть на терриконах за пайку"? Вы представляете границу в Иркутской,Читинской области, да и Хабаровской, всю в колючей проволоке и прочёсываемую дронами с тепловизорами? А с Казахстаном? Там же 5-7тыс.км минимум. И не захочет ли весь СевКавказ что делает намаз тогда не границу охранять и пайку, а султана Эрдогана или какого другого эмира Ильхама? А православных они по привычке, как барашков на Байрам, всех оптом, по мускульной памяти, причём ориентироваться будут не на паспорт с курицей, а на вологодское епло и аканье...
#тапілівтісє, донати він віддає (матуть не всі, але там якийсь відсоток він має право залишити на діяльність). Мова про дохід від ютуба. Це не гроші донатерів. Він має право витрачати їх на власний розсуд. Це можна порівняти як олімпійського чемпіона наприклад виростила держава (хоча там теж майже все на своїх спонсорах і ентузіазмі), і тепер Магучих знімається в рекламі води і заробляє на цьому, може дохід від реклами треба віддати теж державі, бо це вона виростила (мала б виростити) чемпіонку?? #тапілівтісє не міняється.
prodigy написав:тобто мінімум 600 тисяч грн на місяць -і людина не здатна орендувати броньоване авто і чи купити якісну гарнітуру і камеру(крісло, до якого прицепився льоша гончаренко?
Да. Не имеет права брать с этого ютуба себе ни копейки. Потому что люди смотрят его чтоб донатить а не по приколу. Иначе это тоже самое как положить собранные деньги в банк и жить на проценты. Собираешь донаты - отдавай всё на донаты. Иначе получается что чувак зарабатывает на войне.
Пан капитан на пенсии немного и прибрехал, немного и обманул. Реально труба платит у нас примерно тысячу за несколько млн просмотров, ведь это деньги от контекстной региональной рекламы, которую оплачивает крупный бизнес(зачастую игровой) самому гуглотрубу., копейки от этих сумм идут авторам роликов. Никакой гугл не будет титушне в очках давать донаты на бронированные рейнджроверы. Фонд(волонтёр) оставляет себе 20% сборов максимум(от засвеченного безнала естественно) на организационные расходы. Ну а далее идут вариации с нажариванием пересичного забронированного дурачка с лишними бабками от дурных лёгких заработков. Офисники получается куют 24/7 дроновый щит батькивщины штоли???
prodigy написав:тобто мінімум 600 тисяч грн на місяць -і людина не здатна орендувати броньоване авто і чи купити якісну гарнітуру і камеру(крісло, до якого прицепився льоша гончаренко?
Да. Не имеет права брать с этого ютуба себе ни копейки. Потому что люди смотрят его чтоб донатить а не по приколу. Иначе это тоже самое как положить собранные деньги в банк и жить на проценты. Собираешь донаты - отдавай всё на донаты. Иначе получается что чувак зарабатывает на войне.
Ніт. Приклад бізнес, інтеграція бізнесів, допомога державі, розвиток нових технологій. Голі і босі, то у великого сусіда. У нас маленькі, хитрі і з почуттям гумору. Писати пости "донатьте на русоріз" акурат після наркозу це надихає прихильників і вимушує противників і ворога витікати калом ) ПС: мені все більше до вподоби гра підбери російський крилатий вислів українською, розумію чому переклад іноземних мультів українською у сто крат краще за смаком всім )))